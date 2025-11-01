Le DHS cherche à combiner les enregistrements des permis de conduire de l’État avec les données sur la citoyenneté

Le ministère de la Sécurité intérieure a annoncé son intention d’ajouter les informations relatives aux permis de conduire de l’État à un système fédéral en pleine expansion, envisagé comme un guichet unique pour vérifier la citoyenneté.

Le plan, décrit dans un avis public publié jeudi, est la dernière étape d’une initiative sans précédent de l’administration Trump visant à regrouper des données confidentielles provenant de diverses sources qui, selon elle, aideront à identifier les non-citoyens sur les listes électorales, à renforcer l’application des lois en matière d’immigration et à dénoncer la fraude aux avantages publics.

Selon les courriels obtenus par ProPublica et La Tribune du Texasle DHS a contacté les autorités du Texas en juin au sujet d’un programme pilote visant à ajouter les données des permis de conduire de l’État, mais il n’est pas clair si l’État y a participé.

Plus tôt cette année, le DHS a ajouté des millions de données de sécurité sociale d’Américains au système Systematic Alien Verification for Entitlements, ou SAVE, permettant aux fonctionnaires d’utiliser l’outil pour effectuer pour la première fois des recherches groupées sur les listes électorales. Selon le document déposé jeudi, SAVE a également récemment été élargi pour inclure des informations sur les passeports et les visas.

L’intégration des informations sur le permis de conduire permettrait aux fonctionnaires électoraux dont les listes n’incluent pas les numéros de sécurité sociale des électeurs d’effectuer des recherches groupées par numéro de permis de conduire. En fin de compte, le système relierait ces deux identifiants cruciaux aux fins des contrôles de citoyenneté, a déclaré Michael Morse, professeur à l’Université de Pennsylvanie.

« C’est la clé qui ouvre tout », a déclaré Morse.

Les bases de données des permis de conduire des États incluent souvent diverses informations sensibles sur les conducteurs, notamment le lieu de naissance, le numéro de passeport, les données biométriques, l’adresse, l’e-mail et les informations d’emploi, a déclaré Claire Jeffrey, porte-parole de l’American Association of Motor Vehicle Administrators.

Au-delà des problèmes de confidentialité que cela crée, l’utilisation des numéros de permis de conduire dans SAVE pourrait conduire à ce que des citoyens soient signalés à tort comme non-citoyens, a déclaré Rachel Orey, directrice du projet électoral au Bipartisan Policy Center. Les numéros de permis de conduire sont parfois réutilisés et les personnes peuvent avoir des permis dans plusieurs États. De plus, si SAVE n’est pas lié aux versions actives des bases de données nationales sur les permis de conduire, les informations du système seront obsolètes.

« Cela pourrait avoir des conséquences considérables sur l’accès des électeurs et la confiance du public si des données inexactes étaient utilisées pour remettre en question l’éligibilité ou la citoyenneté », a déclaré Orey.

Le DHS indique dans l’avis que la liaison avec les données du permis de conduire, qu’il considère comme la forme d’identification la plus largement utilisée, « permettra à SAVE de comparer avec d’autres sources pour vérifier le statut d’immigration et la citoyenneté américaine, ce qui améliorera la précision et l’efficacité des agences utilisatrices de SAVE ».

Le ministère n’a pas répondu aux questions concernant l’agrandissement.

Jusqu’à cette année, SAVE était principalement utilisé pour vérifier le statut de citoyenneté des immigrants individuels lorsqu’ils demandaient des prestations publiques. Le DHS a déclaré que l’objectif de l’expansion du système était de permettre aux responsables électoraux de vérifier en masse les listes électorales. Mais l’accord de partage de données entre l’agence et la Social Security Administration ainsi que la divulgation de jeudi indiquent clairement que le DHS et d’autres agences peuvent utiliser SAVE à d’autres fins, notamment pour les enquêtes sur l’immigration.

Les informations téléchargées dans le système par les agents électoraux nationaux et locaux et d’autres utilisateurs seront enregistrées et pourront être « partagées avec d’autres composants du DHS qui ont besoin de connaître ces informations pour mener à bien leurs fonctions de sécurité nationale, d’application de la loi, d’immigration, de renseignement ou d’autres fonctions de sécurité intérieure », explique l’avis.

Des groupes de défense ont poursuivi le gouvernement fédéral en justice, affirmant que la mise en commun des données dans SAVE viole la loi sur la protection de la vie privée, qui vise à empêcher l’utilisation abusive des données privées. Dans ses documents, le gouvernement a déclaré que la loi de 1996 sur la réforme de l’immigration illégale et la responsabilité des immigrants autorise explicitement le partage d’informations pour vérifier le statut de citoyenneté et que le DHS ferait preuve de prudence en signalant les électeurs comme des non-citoyens potentiels.

Certains avocats spécialisés dans la protection de la vie privée ont qualifié la décision du DHS d’ajouter des informations sur le permis de conduire de preuve supplémentaire de la portée excessive du gouvernement fédéral. « L’administration veut obtenir autant de données que possible, comme elle le peut, chaque fois qu’elle le peut », a déclaré Justin Levitt, professeur de droit à l’Université Loyola Marymount.

L’avis du DHS, connu sous le nom d’avis de système d’enregistrement, permet au public de commenter plusieurs aspects de l’expansion de SAVE, y compris certains déjà réalisés. En règle générale, de tels avis sont déposés lorsque les agences proposent des modifications aux systèmes fédéraux, et les commentaires sont destinés à informer les responsables sur la manière dont ils vont de l’avant. Cela ne s’est pas produit dans ce cas.

En juin, selon les enregistrements de courrier électronique, le DHS a demandé au ministère de la Sécurité publique du Texas, qui délivre les permis de conduire et les cartes d’identité, de s’associer à un programme pilote pour ajouter ses données dans SAVE.

Timothy Benz des services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis, la branche du DHS qui supervise SAVE, a écrit que l’expansion prévue faisait partie de « l’évolution » de SAVE vers un « guichet unique pour tous les besoins de vérification des agences électorales ».

« Cela nécessiterait une collaboration avec l’agence DL de chaque État afin que nous puissions interroger ces enregistrements DL afin de fournir ces informations à l’agence électorale qui interroge », a écrit Benz.

Rebekah Hibbs, superviseur de la division des permis de conduire du ministère de la Sécurité publique du Texas, a répondu que le DPS est « toujours heureux » de soutenir l’outil SAVE et a accepté de reparler avec l’USCIS.

On ne sait pas exactement ce qui s’est passé ensuite. En réponse aux questions de ProPublica et le Tribunele porte-parole du DPS, Sheridan Nolen, a déclaré que « le département n’a aucun projet en cours avec l’USCIS concernant les informations sur les dossiers des conducteurs pour les électeurs inscrits, et on ne nous a pas non plus demandé de fournir ces informations ».

Elle n’a pas répondu aux questions quant à savoir si le DPS avait fourni des données à l’USCIS. Le DHS n’a pas répondu aux questions sur la progression du partenariat.

La secrétaire d’État du Texas, Jane Nelson, a annoncé le 20 octobre que son bureau avait géré l’intégralité des listes électorales de l’État via SAVE. Alicia Pierce, porte-parole de Nelson, a déclaré que le bureau avait effectué la vérification en utilisant les numéros complets de sécurité sociale, qu’il obtient régulièrement du ministère de la Sécurité publique pour correspondre aux électeurs inscrits.

Les résultats ont montré qu’environ 0,015 % des électeurs texans, soit 2 724 personnes, sont potentiellement des non-citoyens.

Au moins un responsable du Texas craint que ces résultats initiaux de SAVE ne soient pas exacts. Dans un dossier judiciaire soumis mercredi dans le cadre du litige relatif à la loi sur la protection de la vie privée, le directeur de l’inscription des électeurs du comté de Travis, Christopher Davis, a écrit que les données de l’État montrent qu’environ 25 % des électeurs signalés par SAVE comme non-citoyens potentiels dans le comté avaient fourni une preuve de citoyenneté lors de leur inscription pour voter.

« Je crains que la liste que le comté de Travis a reçue du secrétaire d’État soit erronée et je m’inquiète du risque que des électeurs soient indûment radiés des listes électorales et éventuellement privés de leur droit de vote », indique le dossier de Davis.