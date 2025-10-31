Katie Miller menace Cenk Ouïgour d’expulsion lors d’un débat houleux

Les informations honnêtes et sans paywall sont rares. Veuillez soutenir notre journalisme audacieusement indépendant avec un don de n’importe quelle taille.

Au cours d’un débat houleux sur l’émission YouTube « Uncensored » de Piers Morgan, Katie Miller, ancienne responsable d’extrême droite de l’administration Trump et épouse de l’actuel chef de cabinet adjoint Stephen Miller, a suggéré que son co-panéliste de l’émission, le commentateur progressiste Cenk Uygur, soit expulsé.

Au cours de l’émission, les Ouïgoures ont accusé Miller et son mari d’avoir répandu une myriade de mensonges afin de faire avancer le programme politique du président Donald Trump. « Il est tout à fait normal qu’un Miller mente complètement et totalement », a déclaré Uygur lors de l’émission.

Cela a incité Miller à accuser sans fondement les Ouïgours de l’avoir attaquée, elle et sa famille, parce qu’ils étaient juifs. Uygur n’a fait aucun commentaire concernant la foi ou l’origine ethnique de sa famille pendant le programme.

Les Ouïgours avaient également affirmé dans l’émission que les critiques d’Israël, en particulier à propos de son génocide des Palestiniens à Gaza qui a duré des années, ne constituaient pas une attaque antisémite contre le peuple juif en général.

Au cours d’un va-et-vient devenu incontrôlable, Miller a menacé directement les Ouïgours.

« Vous feriez mieux de vérifier votre demande de citoyenneté et d’espérer que tout était légal et correct », lui a dit Miller, laissant entendre qu’il pourrait être expulsé sur la base de la moindre petite erreur dans ce document.

L’ÉPOUSE DE STEPHEN MILLER MENACE DE FAIRE EXPORTER CENK OUÏGOUR APRÈS AVOIR PERDU UN DÉBAT@cenkuygur est un citoyen américain naturalisé. pic.twitter.com/6alu4tOMFI – Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) 30 octobre 2025

Uygur est né à Istanbul, en Turquie, en 1970. Lui et sa famille ont émigré aux États-Unis quand il avait 8 ans, et il est devenu citoyen américain naturalisé peu de temps après.

Après le programme, Uygur a répondu à la menace de Miller contre lui, se moquant d’elle pour son incapacité à débattre de lui de manière plus significative.

« J’espère que je ne serai pas expulsé pour avoir gagné un débat », a déclaré Uygur sur X, partageant la vidéo du court échange dans son message. « Si la princesse Snowflake veut entrer dans l’arène, elle doit comprendre qu’il n’y a pas de raison de pleurer pour maman. Si elle demande à son mari d’expulser tous ceux contre qui elle perd un débat, nous allons commencer à manquer de monde. »

Dans une déclaration à HuffPostles Ouïgours ont noté :

Il est profondément ironique que ceux qui prétendaient défendre la liberté d’expression tentent maintenant d’expulser ceux qui s’expriment contre eux.

La menace de Miller contre les Ouïgours est conforme à la politique actuelle de l’administration Trump, qui a menacé à plusieurs reprises d’expulser les étudiants munis de visas qui critiquaient la politique américaine, en particulier le soutien de la Maison Blanche à Israël pendant son génocide en cours contre les Palestiniens à Gaza. L’administration a en effet cherché à sanctionner un certain nombre d’individus, parmi lesquels :

Mahmoud Khalil, ancien étudiant de l’Université de Columbia et titulaire d’une carte verte qui a été arrêté par les agents de l’immigration après avoir dirigé des manifestations sur le campus contre le génocide israélien ;

Rumeysa Ozturk, une étudiante de l’Université Tufts qui a été arrêtée après avoir écrit un éditorial en faveur des droits des Palestiniens ;

Et plus de 600 étudiants de 100 universités et collèges se sont vu retirer leur visa en raison de leurs opinions pro-palestiniennes.

Les politiques de l’administration Trump ont été largement condamnées par les défenseurs des droits de l’homme et de la liberté d’expression.

« Si nous ouvrons la porte à l’expulsion d’étudiants étrangers qui expriment pacifiquement des idées en décalage avec l’administration actuelle sur le conflit israélo-palestinien, nous devrions nous attendre à ce que cela s’étende plus largement pour englober d’autres points de vue également », a écrit Sarah McLaughlin, chercheuse principale sur l’expression mondiale à la Fondation pour les droits individuels et l’expression (FIRE), dans un article d’opinion publié plus tôt cette année. « Aujourd’hui, il se peut que des « sympathisants du Hamas » soient menacés d’expulsion en raison de leur expression politique. Qui cela pourrait-il être dans quatre ans ? Dans huit ans ? »

L’Union américaine des libertés civiles (ACLU) a également critiqué l’administration pour avoir refusé aux immigrants vivant aux États-Unis leurs droits humains fondamentaux.

« (L’Immigration and Customs Enforcement) a illégalement arraché plusieurs personnes de leur domicile et de leur quartier, menacé leur statut juridique et les a expédiées à travers le pays sans préavis à leurs proches ou à leur équipe juridique – tout cela en représailles à des discours protégés par la Constitution. … Si le gouvernement peut poursuivre l’un d’entre nous pour un discours avec lequel l’administration n’est pas d’accord, il peut – et va – poursuivre n’importe lequel d’entre nous », a écrit l’organisation dans une pétition appelant le Congrès à s’opposer aux actions anti-liberté d’expression de Trump.