ICE vient de dépenser des millions pour un programme d’IA de surveillance des médias sociaux

L’Immigration and Customs Enforcement a signé un nouveau contrat de 5,7 millions de dollars pour un logiciel de surveillance des médias sociaux basé sur l’IA, selon les dossiers de marchés publics fédéraux examinés par Le levier. Il s’agit de la dernière initiative en date dans la quête continue de l’agence visant à mettre en place un réseau de surveillance des médias sociaux.

Le contrat de cinq ans avec l’intermédiaire technologique gouvernemental Carahsoft Technology, rendu public en septembre, fournit des licences d’Immigration and Customs Enforcement (ICE) pour un produit appelé Zignal Labs, une plateforme de surveillance des médias sociaux utilisée par l’armée israélienne et le Pentagone.

Une brochure d’information marquée confidentielle mais accessible au public en ligne annonce que Zignal Labs « exploite l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique » pour analyser plus de 8 milliards de publications sur les réseaux sociaux par jour, fournissant ainsi des « flux de détection organisés » à ses clients. Selon l’entreprise, ces informations permettent aux forces de l’ordre de « détecter et répondre aux menaces avec plus de clarté et de rapidité ».

Le Department of Homeland Security, maison mère d’ICE, a par le passé acquis des licences Zignal pour les services secrets américains, signant son premier contrat pour le logiciel en 2019. La société a également des contrats avec le ministère de la Défense et le ministère des Transports.

Mais l’avis de septembre semble être la première indication que ICE a accès à la plateforme. Les licences seront accordées à Homeland Security Investigations, l’unité de renseignement de l’ICE, pour fournir « une analyse de données en temps réel pour les enquêtes criminelles », selon la divulgation.

Zignal rejoint l’arsenal croissant d’outils de surveillance des médias sociaux d’ICE, dont beaucoup utilisent l’intelligence artificielle pour générer des pistes et identifier les « menaces » provenant de grandes quantités de données en ligne. Ces outils constituent une menace particulière dans la mesure où l’ICE, sous l’administration Trump, semble utiliser de plus en plus les médias sociaux pour orienter sa stratégie de contrôle de l’immigration.

Plusieurs militants pro-palestiniens, dont Mahmoud Khalil, ont été pris pour cible et emprisonnés par les autorités de l’immigration après avoir été harcelés en ligne par des sites de liste noire de droite pro-israéliens comme Canary Mission. Cette semaine encore, des agents de l’immigration ont perquisitionné des vendeurs ambulants à New York après qu’un influenceur de droite a publié en ligne une vidéo du blocage, exigeant une action des autorités.

La semaine dernière, un groupe de syndicats a intenté une action en justice contre le recours croissant du gouvernement fédéral à la surveillance des médias sociaux pour cibler les immigrants à cause de leurs discours politiques, le qualifiant de « programme de surveillance de masse axé sur les points de vue ».

Et certains éléments indiquent que l’ICE a l’intention d’étendre davantage ses capacités de surveillance des médias sociaux. Comme Filaire rapporté plus tôt ce mois-ci, l’ICE envisage de développer une équipe de surveillance des médias sociaux 24 heures sur 24 pour identifier les pistes pour les autorités chargées de l’application des lois en matière d’immigration.

Les défenseurs ont dit Le levier que l’achat par ICE des licences de Zignal Labs, comme ses autres utilisations de la technologie de surveillance numérique, soulève des préoccupations en matière de liberté civile.

« (Le Département de la Sécurité intérieure) ne devrait pas acheter d’outils de surveillance qui suppriment nos publications sur les réseaux sociaux sur Internet et utilisent ensuite l’IA pour examiner nos discours en ligne », a déclaré Patrick Toomey, directeur adjoint du projet de sécurité nationale de l’American Civil Liberties Union. « Et les agences ne devraient certainement pas déployer ce type de technologie de boîte noire en secret, sans aucune responsabilité. »

Du « renseignement tactique » pour Israël et le Pentagone

Zignal Labs, fondée dans la Silicon Valley en 2011, s’adressait initialement aux sociétés de relations publiques et aux campagnes politiques, à l’analyse de données publicitaires et à la surveillance des médias pour aider à identifier et à répondre aux tendances narratives en ligne.

Mais comme les nombreuses entreprises privées qui fournissent désormais des outils de surveillance numérique au gouvernement fédéral, Zignal Labs s’est rapidement lancé dans les secteurs de la défense et du renseignement, annonçant officiellement sa nouvelle orientation, ainsi que la création d’un « conseil consultatif du secteur public » composé de vétérans de l’industrie, en 2021. Un pamphlet Zignal de cette année fait la publicité du travail de l’entreprise avec l’armée israélienne, affirmant que sa plateforme d’analyse de données fournit des « renseignements tactiques » aux « opérateurs sur le terrain » à Gaza. La brochure met également en lumière le travail de Zignal avec les Marines américains et le Département d’État.

Zignal Labs n’a pas répondu à une demande de commentaires sur son travail avec les forces israéliennes ou sur son nouveau contrat avec ICE.

Le procès des syndicats concernant l’utilisation par l’administration Trump de la surveillance des médias sociaux détaille la myriade d’outils de surveillance numérique dont ICE dispose déjà, notamment ShadowDragon, un logiciel qui utilise des sites Web accessibles au public pour cartographier l’activité en ligne d’un individu, et Babel X, qui relie les profils de médias sociaux et les informations de localisation au numéro de sécurité sociale d’une cible.

« Nous avons constaté une augmentation des contrats de surveillance de l’ICE », a déclaré Julie Mao, avocate chez Just Futures Law, un groupe de défense juridique qui surveille de près le régime de surveillance de l’ICE.

Cette semaine, ICE a signé un contrat de 7 millions de dollars avec la société SOS International LLC, pour des « services de suivi des sauts », un terme qui fait référence au suivi des allées et venues d’une personne, selon les dossiers de marchés publics fédéraux examinés par Le levier. Ce contrat de plusieurs millions de dollars intervient trois mois seulement après que SOS International LLC, qui exerce également ses activités sous le nom de SOSi, a annoncé que la société avait embauché Andre Watson, un chef du renseignement de l’ICE Homeland Security Investigations, pour « élargir les activités (de la société) et fournir des capacités aux agences d’application de la loi des États et du gouvernement fédéral. »

Beaucoup de ces services vantent leurs capacités de surveillance grâce à l’intelligence artificielle, notamment Zignal. Dans un article de juillet annonçant le partenariat de cette dernière société avec Carahsoft Technology, le PDG de Zignal se vantait que la dernière itération du logiciel utilisait l’IA pour parcourir les données numériques mondiales, « aidant les équipes de défense et de renseignement à détecter et à répondre aux menaces avec plus de clarté et de rapidité ». Deux mois après cette annonce, ICE a signé son nouveau contrat avec Carahsoft pour les licences Zignal.

L’utilisation de l’IA par ICE pour surveiller de vastes étendues d’Internet en temps réel présente de graves problèmes de confidentialité et de liberté d’expression, ont fait valoir les syndicats dans leur procès contre l’administration Trump.

« L’utilisation par le gouvernement de l’IA et des outils automatisés pour la surveillance en ligne basée sur les points de vue renforce sa menace de surveiller ‘tout le monde’ en ligne pour détecter toute expression défavorisée », ont écrit dans la plainte les avocats du groupe des libertés civiles, l’Electronic Freedom Foundation et la Media Freedom and Information Access Clinic de la Yale Law School, affirmant que de tels outils « exacerbent l’impact effrayant de cette surveillance ».

