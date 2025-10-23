Des immigrants handicapés dans la célèbre prison californienne ICE signalent des abus et des négligences

La répression de l’immigration par le président Donald Trump a conduit à une augmentation des raids effectués par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), entraînant une myriade de violations des droits de l’homme, notamment des abus et de la négligence à l’égard d’immigrants handicapés placés sous garde fédérale.

En juin, le plus grand groupe de défense des droits des personnes handicapées du pays, Disability Rights California (DRC), a effectué une visite de surveillance au centre de traitement Adelanto ICE, dans le comté de San Bernardino, en Californie, après avoir reçu des informations selon lesquelles des personnes handicapées étaient détenues dans des conditions dangereuses.

L’établissement est géré par le groupe GEO, l’une des plus grandes sociétés pénitentiaires privées aux États-Unis et qui a bénéficié d’une aubaine financière grâce à la montée en flèche du nombre de détentions de l’administration Trump. Il y a au moins 59 700 immigrants dans des centres de détention à travers le pays – un record historique – et bon nombre de ces établissements sont gérés par GEO, une entreprise longtemps synonyme de négligence, d’abus et de décès en détention.

Le 22 septembre, Ismael Ayala-Uribe, 39 ans, est décédé alors qu’il était détenu à Adelanto. L’immigrant mexicain et ancien bénéficiaire de l’action différée pour les arrivées d’enfants a été détenu dans cet établissement pendant un peu plus d’un mois avant de mourir en détention pour des causes inconnues. Ayala-Uribe, qui a été appréhendée dans le cadre d’une descente sur son lieu de travail dans un lave-auto du comté d’Orange, en Californie, a été la 14e personne à mourir en détention par l’ICE cette année.

Selon DRC, environ 300 immigrants ont été détenus à Adelanto juste avant la visite du groupe en juin. Quelques semaines plus tard, lorsque des membres de l’organisation sont revenus sur place, ce nombre est monté en flèche jusqu’à près de 1 400. Cette augmentation spectaculaire a conduit à une nouvelle détérioration des conditions de vie déjà épouvantables à l’intérieur, selon le rapport de la RDC publié en juillet.

« Ils nous traitent comme des chiens en cage : à l’intérieur du centre de traitement ICE d’Adelanto » détaille les conditions que les immigrants ont vécues à l’intérieur de l’établissement, notamment un accès inadéquat aux soins médicaux ; exposition à des maladies respiratoires répandues; un accès inadéquat à la nourriture et à l’eau ; un accès inadéquat à des vêtements propres, nombre d’entre eux restant dans des vêtements sales pendant de longues périodes ; et des opportunités minimes de contacter la famille.

« Ce qui aggrave encore ces problèmes, c’est que bon nombre des personnes interrogées en RDC n’avaient jamais connu l’incarcération et se sentaient dépassées et terrifiées par leur enfermement dans un établissement fermé à clé, semblable à une prison », note le rapport.

Ni ICE ni GEO Group n’ont répondu à Prismedemande de commentaire.

« Sans-abri, incarcérés ou morts »

Alors que l’administration Trump fait des heures supplémentaires pour criminaliser toutes les populations immigrées, les immigrants handicapés ont été particulièrement touchés, même s’ils bénéficient rarement d’une large couverture médiatique.

Comme Prisme Comme indiqué précédemment, les immigrants sourds de Los Angeles étaient particulièrement vulnérables lors des raids qui ont secoué la région cet été. Toujours en Californie, un demandeur d’asile sourd originaire de Mongolie, détenu au centre de détention d’Otay Mesa depuis février, n’a jamais vu de juge ni eu la possibilité de communiquer avec toute personne familiarisée avec la langue des signes mongole avant d’être libéré en juillet.

Plus récemment, le Chronique de Houston a rendu compte du cas d’Emmanuel Gonzalez-Garcia. L’adolescent autiste de 15 ans a été porté disparu par sa mère le 4 octobre après s’être éloigné du coin où elle vendait des fruits. Après avoir localisé l’adolescent, qui a les capacités cognitives d’un enfant de 5 ans, la police de Houston a affirmé qu’elle ne pouvait pas localiser un membre de sa famille. La police a donc contacté l’ICE. L’adolescent est désormais sous la garde de l’Office of Refugee Resettlement, l’agence fédérale chargée de détenir les mineurs immigrants non accompagnés d’adultes.

Comme dans le cas de Gonzalez-Garcia, les personnes handicapées et leurs familles n’ont souvent pas accès aux ressources financières, éducatives, juridiques ou informationnelles dont ils ont besoin. Richard Diaz, avocat principal de l’unité des enquêtes en RDC, a déclaré Prisme dans un e-mail, il existe de nombreux cas dans lesquels « les handicaps d’une personne ne sont pas identifiés ou suivis, la laissant sans aménagements appropriés dans les procédures judiciaires d’immigration et en détention pour immigrants ».

Les récents changements apportés aux prestations publiques fédérales par l’administration Trump interdisent désormais également aux immigrants sans papiers et même à certains détenteurs de cartes vertes d’utiliser certains services importants pour leur santé et leur bien-être, KFF signalé. Cela inclut le programme fédéral des centres de santé, qui finance un réseau de centres de santé communautaires qui fournissent une gamme de services médicaux, comportementaux et de soutien aux patients, quelle que soit leur capacité de payer.

Mia Ives-Rublee, directrice principale de l’Initiative pour la justice pour les personnes handicapées du Center for American Progress, a déclaré : Prisme dans un e-mail, que « la mauvaise gestion des personnes sans papiers va probablement exacerber » les problèmes auxquels est confrontée une population qui est plus susceptible d’être handicapée ou souffrant de maladies chroniques. Des exemples de ces violations incluent le retrait de dispositifs médicaux tels que des fauteuils roulants ou des inhalateurs et le fait que les immigrants soient forcés de se passer de leurs médicaments pendant des semaines. Le manque de douches et de nourriture ainsi que l’exposition à des températures extrêmes dans les centres de détention peuvent également exacerber les problèmes médicaux.

En juin, avant la publication du rapport de la RDC, l’Union américaine des libertés civiles de Californie du Sud a également tiré la sonnette d’alarme sur les conditions dangereuses et insalubres à l’intérieur d’Adelanto, le plus grand centre de détention de Californie. Les législateurs démocrates qui ont visité l’établissement au cours de l’été ont déclaré que les immigrants détenus à l’intérieur ont déclaré qu’ils étaient restés 10 jours sans vêtements, sous-vêtements ou serviettes de rechange. Les employés du centre de détention ont même déclaré au Los Angeles Times que l’établissement n’était pas préparé à faire face à la récente augmentation du nombre d’immigrants détenus.

«C’est dangereux», a déclaré un employé de longue date à la publication, s’exprimant sous couvert d’anonymat. « Nous n’avons pas de personnel pour cela et pas assez de personnel expérimenté. Ils prennent tout simplement trop de raccourcis, et cela affecte la sécurité de tout le monde là-bas. »

Mais les immigrés qui ne sont pas en détention sont également confrontés à de graves difficultés pour accéder aux soins de santé, par crainte des mesures d’immigration.

Historiquement, les administrateurs des hôpitaux ont le pouvoir « d’expulser pour des raisons médicales » les immigrants sans papiers dans un état critique et incapables de payer leurs soins. En Californie, l’ICE apparaît désormais régulièrement dans les établissements médicaux, créant un effet dissuasif et forçant potentiellement les immigrants handicapés ou malades chroniques à manquer leurs rendez-vous nécessaires. Si elles sont expulsées, les personnes handicapées sont également confrontées à « un manque de soutien communautaire ou d’infrastructures pour les aider à faire face à leur handicap ou à leur maladie chronique », a déclaré Ives-Rublee. Sans soutien ni soins, « ces personnes risquent de se retrouver sans abri, incarcérées ou mortes », a-t-elle déclaré. Prisme.

Depuis que DRC a publié son rapport, Diaz a déclaré que l’organisation avait effectué un suivi auprès de l’ICE, qui a accepté de mettre en œuvre des « remèdes » basés sur le plaidoyer de DRC. Cependant, après avoir parlé récemment avec des immigrants détenus dans cet établissement, il semble que « bon nombre des mêmes problèmes persistent », a déclaré Diaz.

Alors que des organisations comme DRC défendent les intérêts des personnes actuellement détenues à Adelanto, il existe des moyens pour les gens d’aider leurs voisins handicapés et sans papiers à l’extérieur.

Ives-Rublee a suggéré de vérifier les membres de la communauté, de vérifier leurs besoins et de leur offrir une aide, notamment pour les empêcher de devoir se rendre dans des zones où il est confirmé que l’ICE effectue des raids et d’autres contrôles d’immigration. Elle a souligné que le handicap est une « idée occidentale » et que les personnes considérées comme handicapées en vertu de la loi américaine ne peuvent pas s’identifier comme telles. « Ils peuvent être éligibles à certaines protections en vertu de l’Americans with Disabilities Act ou de la Rehabilitation Act même s’ils ne s’identifient pas », a déclaré Ives-Rublee, c’est pourquoi les questions en noir et blanc sur la question de savoir si une personne est handicapée peuvent ne pas donner une véritable idée des besoins spécifiques d’un voisin.

Après avoir obtenu le consentement d’un individu ou de sa famille, les membres de la communauté peuvent aider les voisins à faire leurs courses ou même les accompagner à certains rendez-vous médicaux. Vous pouvez également servir de point de contact si un voisin sans papiers craint d’être arrêté et aura besoin d’une représentation juridique. S’ils n’ont pas d’avocat, Ives-Rublee a également suggéré de rechercher une aide juridique, en particulier par l’intermédiaire d’un groupe de défense des droits des personnes handicapées de votre État, qui pourrait être en mesure d’aider à obtenir la libération d’une personne.

DRC a développé une carte d’aménagement pour personnes handicapées qui peut être utilisée conjointement avec une carte « Connaissez vos droits ». Ceux-ci peuvent être partagés avec des voisins sans papiers au cas où ils interagissent avec l’immigration ou les forces de l’ordre.

Même si le traitement injuste et souvent illégal des immigrés et des personnes handicapées par l’ICE continuera aussi longtemps que l’agence fédérale de l’immigration existera, les personnes concernées dans tout le pays peuvent également continuer à riposter au nom de leurs voisins.

Prisme est une rédaction indépendante et à but non lucratif dirigée par des journalistes de couleur. Nous faisons des reportages à partir de la base et aux carrefours de l’injustice.