La lutte des travailleurs des magasins à un dollar montre comment renforcer le pouvoir même sans syndicat

WLorsqu’un stockeur de Dollar General nommé David Williams a vu deux de ses collègues lutter pour maîtriser un voleur à l’étalage potentiel qui portait un couteau en 2019, l’homme alors âgé de 33 ans a gardé la bouche fermée. Plus tard, lorsqu’un collègue lui a demandé pourquoi il n’avait rien fait, Williams lui a dit la vérité.

« J’ai dit: ‘Ne vous offensez pas, mais je ne suis payé qu’une seule fois, et c’est pour être stockeur' », a déclaré Williams, qui gagne aujourd’hui 11,50 $ de l’heure en remplissant les étagères de couches, de ramen et de shampoing à prix réduit dans un magasin de la Nouvelle-Orléans. Certains mois, dit-il, il ne peut pas payer son loyer. « Alors, désolé, je ne suis pas sur le point de risquer ma vie », a-t-il déclaré à son collègue.

Ce dont Williams avait besoin, pensait-il, c’était d’un meilleur travail. Il ne cherchait pas à syndiquer son lieu de travail – un défi de taille dans le Sud du droit au travail. Il avait juste besoin que les choses changent.

En 2022, Williams rejoint une organisation qui lui semble être sa meilleure chance : Step Up Louisiana. Comme plusieurs campagnes réussies avant elle, Step Up organise les travailleurs pour améliorer leurs emplois, mais ne va pas jusqu’à appeler à la création d’un syndicat sous l’égide du Conseil national des relations de travail. Cette approche, parfois qualifiée de « syndicalisme prémajoritaire », convient naturellement à des endroits comme le Sud, où l’opinion publique est historiquement hostile aux syndicats. Aujourd’hui, suggèrent les experts, cela pourrait aussi être le meilleur moyen pour les travailleurs de renforcer leur pouvoir dans un contexte d’hostilité de l’administration Trump.

Les États-Unis abritent des Generals à 20 700 dollars, des Family Dollars à 8 000 dollars et des arbres à 9 000 dollars. « Partout où il y a un magasin à un dollar, d’ici à la Californie en passant par New York, les conditions de travail sont malheureusement les mêmes », a déclaré Kenya Slaughter, l’un des principaux organisateurs de Step Up. Fondé en 2017, le groupe – qui n’a aucun lien officiel avec aucun syndicat – organise ses membres de base autour des questions de justice économique en Louisiane et au Tennessee. « Nous ne sommes pas contre les syndicats », a-t-elle déclaré, mais commencer par en exiger un, a-t-elle expliqué, n’a pas de sens étant donné le modèle du magasin à un dollar.

« Nous nous battons tous pour la même chose », a déclaré Williams. « Vous savez que vous en avez assez de la façon dont vous êtes traité. »

Williams, comme la plupart des travailleurs de la campagne des magasins à un dollar, se plaint du manque de personnel ; les chercheurs affirment que Dollar General emploie en moyenne huit employés par magasin. D’autres plaintes incluent un roulement de personnel constant ; bas salaires; des magasins en ruine et crasseux ; et la sécurité est si mauvaise que plusieurs travailleurs ont été tués au travail.

Dollar General n’a pas répondu aux questions sur les salaires ou le traitement réservé aux travailleurs, mais a déclaré dans un communiqué : « En fin de compte, nous nous efforçons de créer un environnement de travail où les employés ont la possibilité de développer leur carrière, de servir leurs communautés locales et de se sentir valorisés et entendus. »

Le remède traditionnel pour les travailleurs comme Williams a été d’organiser un syndicat, y compris en se présentant aux élections du NLRB, un processus standardisé dans la loi nationale sur les relations de travail, vieille de 90 ans. Mais la loi n’a pas été rédigée en pensant aux 15,6 millions de travailleurs du commerce de détail aux États-Unis.

« Le NLRB fonctionne mieux pour les entreprises à site unique avec un seul propriétaire clair », a déclaré Kate Bronfenbrenner, directrice de la recherche sur l’éducation ouvrière et maître de conférences à l’Université Cornell.

Alors que la plupart des magasins à un dollar ont un seul propriétaire, leurs employés sont répartis en minuscules groupes à travers le pays. En vertu du droit du travail américain, chaque magasin à un dollar devrait se syndiquer individuellement, ou faire face au défi supplémentaire d’une élection dans plusieurs magasins. Aujourd’hui, seuls 4 % des travailleurs du commerce de détail aux États-Unis sont syndiqués. C’est encore inférieur à la moyenne du secteur privé, qui est d’un peu moins de 6 %.

Même avant la deuxième administration Trump, a déclaré Bronfenbrenner, le Conseil national des relations de travail était devenu au fil des décennies une agence dotée de peu de pouvoir d’application.

« Avant de démanteler l’État régulateur, ce qui est en train de se produire aujourd’hui, le NLRB pouvait imposer des élections, mais il ne peut pas imposer un contrat car il n’y a aucune sanction pour les employeurs qui refusent de négocier, si ce n’est un morceau de papier disant : « Allez négocier. » » a-t-elle déclaré.

Les employeurs ont longtemps traîné les négociations en toute impunité, la négociation des premiers contrats prenant en moyenne 459 jours. En effet, les travailleurs de Starbucks et d’Amazon ont remporté les élections syndicales du NLRB en 2021 et 2022, respectivement. Ils n’ont pas encore obtenu de contrat – ni les améliorations que cela apporterait à leurs emplois.

Les limites du NLRB ne sont pas un secret pour les syndicats, même pour ceux qui ont réussi à s’y syndiquer. « Si votre campagne s’appuie sur la loi nationale sur les relations de travail, vous ne gagnerez pas parce que l’employeur sait comment la vaincre », a déclaré Kurt Petersen, co-président de la section locale 11 d’UNITE HERE. Son syndicat, qui compte 32 000 membres, s’est développé en faisant pression stratégiquement sur les employeurs pour qu’ils acceptent de rester neutres lors des campagnes de syndicalisation et de reconnaître les syndicats sous contrôle des cartes. (Divulgation : UNITE HERE est un soutien financier de Capital & Main.)

Le Conseil national des relations du travail est devenu encore plus difficile pour les travailleurs depuis que Donald Trump a repris ses fonctions, a déclaré Bronfenbrenner. «C’est totalement dysfonctionnel», a-t-elle déclaré à propos de l’agence. Il a effectivement été suspendu depuis janvier, lorsque Trump a renvoyé du conseil d’administration Gwynne Wilcox, nommée par Biden. Cette décision l’a laissé sans le quorum requis pour prendre des décisions. Dans les mois qui ont suivi, au moins un cabinet d’avocats antisyndical a commencé à demander à ses clients d’envisager de reprendre les réunions illégales avec audience captive, et la Cour d’appel du cinquième circuit a statué que l’autorité du NLRB était inconstitutionnelle, érodant encore davantage le statut juridique de l’agence.

En effet, après une forte hausse aux élections du NLRB sous la présidence de Joe Biden, le taux de syndicalisation des travailleurs semble avoir chuté depuis que Trump a repris ses fonctions, selon les données du National Labor Relations Board analysées par Kevin Reuning, politologue à l’Université de Miami dans l’Ohio. Au cours des neuf premiers mois de 2024, 80 434 travailleurs ont formé de nouveaux syndicats, selon le site de Reuning, Unionelections.org. Au cours de la même période, un an plus tard, seuls 47 085 travailleurs l’avaient fait.

Pour Mckenzie Midgette, une vétéran de Dollar General depuis quatre ans qui travaille désormais à temps plein pour organiser les employés des magasins à un dollar du Tennessee, la situation est claire. Le NLRB ne va pas sauver les employés des magasins à un dollar. Au lieu de cela, elle a déclaré : « Nous devons apprendre à nous (organiser) nous-mêmes. »

À la Nouvelle-Orléans, l’organisation de Step Up a donné lieu à des augmentations de salaire dans les magasins locaux après environ 18 mois. Après avoir lancé leur campagne au milieu de l’année 2020, les travailleurs ont organisé des rassemblements, ont défilé lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de Dollar General et ont fait part de leur sort aux médias. En 2023, Dollar Tree (qui possédait à l’époque Family Dollar) a annoncé des augmentations de salaire nationales allant jusqu’à 25 %, augmentant les salaires de 2 dollars de l’heure ; Step Up dit que les Louisiana Dollar Generals ont emboîté le pas. L’année suivante, Dollar General a approuvé une proposition faite par Williams lors d’une assemblée des actionnaires qui appelait à un audit de sécurité à l’échelle de l’entreprise.

Mais il y a des limites à ce que les travailleurs peuvent accomplir sans un syndicat, a prévenu Bronfenbrenner. Sans contrat garantissant des conditions de travail de base et une voix pour les travailleurs, toute amélioration peut être supprimée sans préavis.

« Le but de tout cela est de changer la vie des travailleurs, et cela se fait grâce à une convention collective sur le lieu de travail », a déclaré Petersen de la section locale 11.

À l’avenir, les experts affirment que les travailleurs devront travailler en dehors des élections du NLRB pour améliorer leur emploi. « Cela doit absolument se produire », a déclaré Bronfenbrenner. Et à certains endroits, c’est déjà le cas.

Dans les Carolines, en Alabama et en Géorgie, un autre groupe de travailleurs appelé Union of Southern Service Workers (soutenu par le Service Employees International Union) a organisé les travailleurs du commerce de détail (y compris les employés des magasins à un dollar), les travailleurs de restaurants à bas salaires comme Waffle House et les aides-soignants à domicile. Après avoir exigé 25 dollars de l’heure, des conditions de travail plus sûres et organisé des débrayages, ils ont connu le succès à Waffle House. En juin dernier, l’entreprise a annoncé une augmentation de salaire de 2,13 $ de l’heure à 5,25 $ de l’heure d’ici 2026. (Divulgation : SEIU est un soutien financier de Capital & Main.)

À New York, les livreurs utilisant des applications, généralement classés comme entrepreneurs indépendants et donc sans droit de s’organiser en syndicat NLRB, ont également obtenu du succès sans appeler à un syndicat. En 2023, deux années d’intense mobilisation de Los Deliveristas Unidos ont abouti à une nouvelle loi municipale exigeant un salaire minimum de 21,44 $ (à partir de 2025) pour les livreurs de restaurants basés sur des applications. Cette année, la loi a été élargie pour inclure les livreurs d’applications d’épicerie.

Ces campagnes non traditionnelles ne feront que devenir plus attrayantes compte tenu de la position actuelle de l’administration Trump, a déclaré Jennifer Abruzzo, avocate générale du National Labor Relations Board sous l’administration Biden.

« Les travailleurs prennent les choses en main », a-t-elle déclaré. « Le conseil ne fonctionne pas, et les travailleurs sont informés de leurs droits et reconnaissent leur pouvoir. Vous allez voir des syndicats et des travailleurs, même sans syndicats, peut-être ne pas porter plainte auprès du NLRB, mais s’attaquer eux-mêmes au problème en déclenchant des contraventions, en manifestant ou en faisant grève. »