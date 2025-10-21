La Floride reçoit une subvention de 608 millions de dollars pour les prisons pour migrants dans le cadre du programme FEMA

Les autorités de Floride ont reçu mardi une importante somme d’argent du gouvernement fédéral pour couvrir le coût du centre de détention pour immigrants des Everglades, surnommé « Alligator Alcatraz ».

Comme l’a rapporté pour la première fois WPLGle Département de la Sécurité intérieure a révélé deux jours après que la Floride avait reçu la totalité des 608,4 millions de dollars de fonds du Detention Support Grant Program, un nouveau programme hébergé par l’Agence fédérale de gestion des urgences et conçu pour indemniser les États pour la détention d’immigrants sans papiers.

La Floride était le seul candidat au programme de subventions, a déclaré la FEMA au Floride Phénix mois dernier. Cet argent couvrira les coûts de construction, de logement, d’alimentation et d’équipement dépensés pour le centre des Everglades – pour lequel l’État a déjà dépensé au moins 245 millions de dollars – et pour l’installation « Deportation Depot » dans le comté de Baker.

Le gouverneur Ron DeSantis a annoncé en août que la Floride pourrait construire un « Panhandle Pokey » dans le nord-ouest de la Floride, que la subvention couvrirait également.

« Un autre faux récit mord la poussière. J’ai toujours dit que nous serions remboursés », a publié DeSantis sur les réseaux sociaux jeudi, quelques heures après l’annonce de la nouvelle.

Bien que le gouverneur ait promis depuis des mois que le gouvernement fédéral, et non les contribuables des États, paierait la facture, ni lui ni son bureau n’ont pu confirmer au gouvernement. Floride Phénix mardi, si l’État avait été remboursé.

La FEMA n’avait pas répondu à une demande de commentaires à l’époque.

Qu’est-ce que le programme de subventions de soutien à la détention ?

Le programme de subventions de soutien à la détention est une initiative de l’administration du président Donald Trump visant à encourager les États à contribuer aux efforts fédéraux en matière d’immigration. Il fait partie du programme d’hébergement et de services de la FEMA, partiellement utilisé par le président Joe Biden pour mettre en place des refuges à court terme pour les migrants libérés par la patrouille frontalière.

Les autorités de Floride ont demandé un remboursement fédéral à la mi-septembre, quelques jours seulement après qu’un panel de trois juges a rejeté une action en justice visant à fermer le centre des Everglades pour des raisons environnementales. Il convient de noter que le tribunal a rejeté l’affaire sur la base de la théorie selon laquelle le centre n’était pas soumis aux lois fédérales sur l’environnement parce qu’il n’avait reçu aucun financement fédéral.

Des fonds supplémentaires ont commencé à affluer la semaine dernière pour les efforts de lutte contre l’immigration illégale en Floride. L’ICE a annoncé vendredi dernier que l’État de Floride et les forces de l’ordre locales recevraient 38 millions de dollars pour l’équipement et le transport nécessaires à la détention des non-citoyens.

Mardi, les premiers 14 millions de dollars d’une subvention de l’État de 250 millions de dollars ont été accordés aux forces de l’ordre par le State Board of Immigration Enforcement, un nouveau groupe de travail dirigé par DeSantis et le Cabinet.

Le remboursement des centres de détention est intervenu le dernier jour pour que la FEMA attribue la subvention DSGP. Un jour plus tard, le gouvernement fédéral a fermé ses portes – et est toujours inopérant – ce qui signifie que la FEMA ne traitera plus les demandes de subvention jusqu’à ce que le gouvernement revienne en ligne.