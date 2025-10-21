Goldman Sachs : les consommateurs supportent le plus gros fardeau des tarifs douaniers de Trump

Une nouvelle étude de la banque d’investissement Goldman Sachs affirme, comme l’ont prévenu les défenseurs progressistes et les économistes, que les consommateurs américains subissent le poids des guerres commerciales du président Donald Trump.

Comme le rapporte Bloomberg Lundi, les économistes de Goldman ont publié cette semaine une analyse estimant que les consommateurs américains supportent jusqu’à 55 % des coûts découlant des tarifs douaniers de Trump, même si le président a fait à plusieurs reprises de fausses déclarations selon lesquelles les tarifs douaniers sur les importations taxaient exclusivement les étrangers.

Les recherches de Goldman ont également révélé que les entreprises américaines paieraient 22 % du coût des droits de douane, tandis que les exportateurs étrangers ne paieraient que 18 % du coût. En outre, les économistes de Goldman estiment que les tarifs douaniers de Trump « ont augmenté les prix des dépenses de consommation personnelle de base de 0,44 % jusqu’à présent cette année, et feront grimper l’inflation étroitement surveillée à 3 % d’ici décembre », selon Bloomberg.

Malgré toutes les preuves selon lesquelles les consommateurs américains supportent les coûts des droits de douane, l’administration Trump continue d’insister sur le fait qu’ils sont exclusivement payés par les pays étrangers.

Au cours d’un segment sur BNCDans l’émission « Meet the Press » du mois dernier, l’animatrice Kristen Welker a cité une estimation antérieure de Goldman selon laquelle 86 % des tarifs douaniers du président étaient payés par les entreprises et les consommateurs américains, et a ensuite demandé au secrétaire au Trésor américain Scott Bessent s’il acceptait que les tarifs soient des taxes sur les Américains.

« Non, je ne le fais pas », a répondu Bessent.

Comme Rêves communs rapporté en août, des dirigeants tels que le PDG de Walmart, Doug McMillon, ont explicitement déclaré aux actionnaires que même s’ils étaient en mesure d’absorber le coût des tarifs douaniers, la politique de Trump « entraînerait toujours des prix plus élevés » pour les clients.

Le rapport de Goldman intervient alors que Trump accumule encore plus de droits de douane sur les produits importés qui seront finalement payés par les consommateurs américains à mesure que les entreprises augmentent leurs prix.

Selon Le New York Timesdes droits de douane sur une large gamme de produits, notamment le bois d’œuvre, les meubles et les armoires de cuisine, sont entrés en vigueur mardi, et l’administration Trump a également « commencé à imposer des frais sur les navires chinois accostant dans les ports américains ».

L’administration a affirmé que les droits de douane sur le bois d’œuvre étaient nécessaires à des fins de sécurité nationale, même si certains experts se moquent de cette justification.

Scott Lincicome, vice-président de l’économie générale du groupe de réflexion libertaire Cato Institute, a déclaré au Fois que la justification de l’administration pour les tarifs sur le bois d’œuvre est « absurde ».

« Si la guerre éclatait demain, il n’y aurait aucune inquiétude quant à la « dépendance » américaine à l’égard du bois ou des meubles étrangers, et les sources nationales seraient rapidement et facilement acquises », a-t-il déclaré.