Les législateurs exigent des informations sur l’utilisation potentielle du logiciel espion Paragon par ICE

Aujourd’hui, les législateurs fédéraux ont envoyé une lettre au Département de la Sécurité intérieure (DHS) exigeant des informations sur tout projet d’utilisation par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) d’utiliser Graphite, un programme espion qui peut accéder – à l’insu ou sans le consentement du propriétaire – aux données de localisation, aux photos et aux applications cryptées d’un téléphone, notamment WhatsApp et Signal.

L’année dernière, l’administration Biden a suspendu le contrat avec Paragon Solutions, qui exploite Graphite, tout en procédant à un examen pour s’assurer qu’il se conformait à un décret publié en 2023 qui limite l’utilisation des logiciels espions par le gouvernement. En août, l’administration Trump a levé l’ordre d’arrêt des travaux, une nouvelle rapportée pour la première fois par Renseignements toutes sources.

La lettre adressée à la secrétaire du DHS, Kristi Noem, a été signée par les représentants démocrates Summer Lee (Pennsylvanie), Shontel Brown (Ohio) et Yassamin Ansari (Arizona).

Les législateurs ont demandé à Noem de fournir des informations sur l’utilisation par le gouvernement des technologies de surveillance d’ici le 14 octobre, y compris « une liste complète des cibles de surveillance des données et la stratégie de l’ICE pour déployer des logiciels espions ou une surveillance massive des données aux États-Unis ».

Les législateurs ont averti que permettre à ICE d’utiliser des logiciels espions « menace la liberté de mouvement et la liberté d’expression des Américains ».

« Étant donné le mépris de l’administration Trump pour les droits constitutionnels et les libertés civiles dans sa poursuite d’expulsions massives rapides, nous craignons sérieusement que l’ICE abuse du logiciel Graphite pour cibler les immigrants, les personnes de couleur et les individus qui expriment leur opposition aux attaques répétées de l’ICE contre l’État de droit », ont-ils écrit.

Paragon a été fondée en 2019 par d’anciens officiers du renseignement militaire israélien qui travaillaient dans l’unité 8200 de l’armée israélienne. L’année dernière, la société de capital-investissement basée en Floride, AE Industrial Partners, a acheté Paragon.

Récemment, Microsoft a bloqué l’accès de l’Unité 8200 à son logiciel cloud après une enquête publiée dans Le gardien a révélé que l’unité utilisait le cloud pour stocker des informations sur les Palestiniens – informations qui ont ensuite été utilisées pour planifier des attaques meurtrières sur Gaza.

Paragon a été accusé à plusieurs reprises de violer les droits humains des personnes. Plus tôt cette année, la société a été impliquée dans un scandale après que des enquêtes ont révélé que le logiciel avait été utilisé pour espionner des militants et des journalistes en Europe.

« Il n’y a pas de lien sur lequel cliquer, de pièce jointe à télécharger, de fichier à ouvrir ou d’erreur à commettre », a déclaré John Scott-Railton, chercheur principal au Citizen Lab. Presse associée de graphite. « Un instant, le téléphone vous appartient, et la minute suivante, ses données sont transmises à un attaquant », a-t-il déclaré.

Des chercheurs du Citizen Lab, basé à l’Université de Toronto, ont mené une analyse médico-légale des téléphones de deux journalistes : « un éminent journaliste européen » qui a demandé à rester anonyme, et le journaliste italien Ciro Pellegrino. Les téléphones des deux journalistes ont été ciblés avec du graphite, selon le rapport des chercheurs publié en juin.

Amnesty International affirme que le graphite « ne peut jamais être conforme aux droits humains et devrait être interdit ».

« Le logiciel espion Graphite de Paragon est une forme de logiciel espion hautement invasif capable d’accéder secrètement aux données les plus intimes et sensibles du téléphone d’un individu, et ne peut pas être audité de manière indépendante », a déclaré le groupe en mars.

La lettre à Noem intervient alors que l’administration Trump a ciblé toute personne qu’elle perçoit comme un ennemi, notamment les militants pro-palestiniens, les manifestants anti-ICE et les élus démocrates. Vendredi, l’administration a expulsé le journaliste primé Mario Guevara pour avoir diffusé en direct des activités d’application de la loi, ce qui est protégé par le premier amendement.

« Une fois que ce type de surveillance est autorisé, il reste rarement limité à ce que prétend le gouvernement », a-t-elle déclaré. « L’histoire montre ce qui se produit lorsque les gouvernements bénéficient de ce type d’accès incontrôlé. Cela conduit à l’intimidation, au silence, au contrôle. Et trop souvent, ce sont les immigrés, les organisateurs et les personnes qui défendent la justice qui le ressentent en premier. Notre responsabilité est de protéger les libertés civiles, et non de les abandonner. »