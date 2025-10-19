Des migrants survivants de violence domestique et de traite d’êtres humains poursuivent les politiques de l’ICE

Les politiques de l’administration Trump ont facilité la détention et l’expulsion des immigrants victimes de violence domestique, de traite des êtres humains et d’autres crimes – et dont les demandes de visa sont en attente en raison de leur coopération avec les forces de l’ordre américaines. Un procès intenté mardi affirme que ces politiques violent la loi fédérale.

Le procès a été intenté par le Public Counsel au nom d’une coalition de groupes de défense des droits des immigrants et de huit immigrants ciblés par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) malgré les demandes en attente de visas U et T. Ces visas ont été créés par le Congrès pour encourager les immigrants victimes d’actes criminels, en particulier les femmes, à se manifester.

Environ 3 demandeurs de visa U et T sur 5 sont des femmes immigrées.

Comme Le 19 Selon un rapport du mois dernier, les programmes sont enlisés par de longs délais d’attente qui peuvent s’étendre sur plus d’une décennie, laissant les victimes dans l’incertitude. Avec le retour au pouvoir du président Donald Trump, ces immigrants sont plus vulnérables à la détention ou à l’expulsion. Les premières données publiées par l’administration et les anecdotes des défenseurs des victimes suggèrent que les politiques de l’administration ont un effet dissuasif sur le signalement des crimes et les nouvelles demandes de visa et pourraient également exacerber les temps d’attente.

À l’approche des élections de 2024, de hauts responsables travaillant actuellement dans l’administration Trump ont proposé, dans le cadre du projet 2025, de supprimer complètement les programmes de visa.

Le procès de mardi affirme que l’administration Trump cible illégalement les victimes que le Congrès avait l’intention de protéger lorsqu’il a créé les deux programmes de visa, ainsi qu’un troisième programme pour les conjoints battus et les enfants de citoyens américains. Avec l’adoption de la loi sur la protection des victimes de la traite et de la violence, y compris la loi sur la protection des femmes immigrantes battues, le Congrès a créé des visas U pour les victimes de violence domestique et d’autres crimes graves, ainsi que des visas T pour les victimes de la traite des êtres humains.

« Le Congrès a adopté des protections spéciales pour les survivants immigrés qui signalent leur crime à la police et se manifestent et prennent la décision courageuse de sortir de l’ombre », a déclaré Kathleen Rivas, avocate chez Public Counsel dont le travail se concentre sur les immigrés victimes de violence domestique, d’agression sexuelle et de traite des êtres humains. « ICE ignore l’intention du Congrès de protéger les survivants immigrants et, par conséquent, notre poursuite conteste les récents changements dans les pratiques de l’ICE concernant cette population particulièrement vulnérable. »

Le procès, déposé devant le tribunal de district américain du district central de Californie, vise spécifiquement une nouvelle politique de l’administration Trump qui indique aux agents de l’ICE qu’ils n’ont pas à vérifier activement si quelqu’un a un visa U ou T en attente lors de son arrestation. Beaucoup de ces immigrants ont bénéficié de ce que l’on appelle une « action différée » – une pause formelle dans toute procédure d’expulsion le temps que leur demande de visa soit tranchée. Une détention révoque automatiquement ce statut sans audience, ce qui, selon le procès, constitue une violation de la loi. Les avocats affirment que l’administration viole également la loi fédérale en expulsant les immigrants dont les demandes sont en attente sans lancer les enquêtes requises pour savoir si les demandes répondent aux critères d’éligibilité de base ou si elles peuvent être tranchées de manière accélérée.

« Beaucoup de personnes qui postulent, en particulier pour un visa U, vont attendre des décennies avant d’obtenir une décision finale sur leur cas. Et donc le cadre a toujours prévu qu’il devrait y avoir des protections temporaires pendant que la demande est en attente », a déclaré Rivas.

ICE n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur ses politiques ou à la plainte.

Le 19 a documenté le cas d’une immigrante salvadorienne, Yessenia Ruano, qui a été contrainte de s’expulser en juin après avoir déposé une demande de visa T pour victimes de traite des êtres humains en février. Ruano est désormais plaignant dans le procès. Malgré la preuve que sa demande était en cours de traitement par les services américains de citoyenneté et d’immigration (USCIS), les agents de l’ICE lui ont dit de quitter le pays sous peine d’être arrêtée. Elle vit désormais au Salvador avec son mari et ses deux filles citoyennes américaines.

Une autre plaignante, identifiée uniquement sous le pseudonyme de Lupe A., avait bénéficié d’une action différée et d’un permis de travail en 2022 lorsque l’USCIS a déclaré que sa demande de visa U déposée en 2017 satisfaisait aux exigences de base. Selon la plainte, Lupe A. aurait été victime de violences conjugales ; le procès décrit un passage à tabac brutal par son ex-partenaire après qu’elle ait tenté de l’empêcher de frapper l’un de leurs enfants. Elle a été arrêtée à l’extérieur de son domicile de Los Angeles en avril et, malgré les tentatives d’intervention de son avocat, a été expulsée vers le Mexique un jour plus tard après trois décennies aux États-Unis.

Les groupes impliqués dans le procès comprennent le Centre d’immigration pour les femmes et les enfants, la Coalition pour les droits humains des immigrants, La Raza Centro Legal et la California Collaborative for Immigrant Justice.

Rivas a déclaré que de telles actions vont à l’encontre des protections que le Congrès cherchait à offrir aux immigrants en échange de leur confiance et de leur coopération avec les responsables de la sécurité publique, après avoir constaté qu’il était « pratiquement impossible » de demander des comptes aux auteurs lorsque les victimes immigrées refusaient de coopérer par peur d’être expulsées.

« C’était le problème que le Congrès avait l’intention de résoudre en créant ces formes d’aide. Ils étaient très clairs : il s’agissait d’inciter nos voisins sans papiers à se manifester et à signaler un crime lorsqu’ils en sont victimes, avec la promesse que si vous le faites et que vous coopérez avec les forces de l’ordre, vous bénéficierez alors d’une protection », a déclaré Rivas.