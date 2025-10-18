Les élus de Chicago recherchent des outils pour éliminer la glace des espaces publics

Alors que l’administration Trump cible de plus en plus les communautés d’immigrés dans la région de Chicago, les élus recherchent tous les outils possibles pour protéger leurs résidents des raids militarisés et des bandes itinérantes d’agents de la patrouille frontalière.

Le juge en chef du comté de Cook, Timothy Evans, a interdit cette semaine les arrestations civiles dans les palais de justice du comté de Chicago, empêchant ainsi les agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) d’arrêter et de tenter d’expulser les personnes qui se présentent dans les salles d’audience publiques pour des questions sans rapport avec l’immigration.

L’ordonnance est entrée en vigueur mardi et intervient alors que les juges fédéraux et les fonctionnaires de l’Illinois continuent de s’opposer au président Donald Trump et à l’opération Midway Blitz, la répression en cours de l’ICE contre l’immigration dans la région de Chicago, après des semaines de chaos militarisé et d’arrestations violentes.

Les violations de l’immigration constituent une infraction civile et non pénale, malgré les tentatives répétées de l’administration Trump de les qualifier de cette façon. Dans le cadre d’une politique établie peu après l’entrée en fonction de Trump qui ouvrait aux forces de l’immigration des zones autrefois protégées telles que les écoles et les églises, des agents de l’ICE sont arrivés dans les palais de justice de la région de Chicago, masqués et à l’improviste, pour arrêter les personnes se présentant à des audiences régulières, souvent sans mandat d’arrêt ni uniforme les identifiant clairement comme agents de l’ICE, selon la commissaire du comté de Cook, Jessica Vasquez.

Vasquez a déclaré que les responsables locaux et les défenseurs étaient particulièrement alarmés après que l’ICE ait procédé à une arrestation en septembre devant un palais de justice qui entend les plaintes déposées par des victimes de violence domestique.

L’interdiction des arrestations civiles dans les tribunaux du comté de Cook fait suite à des mesures similaires prises par des juges et des responsables locaux de l’Oregon, de New York, du New Jersey et au-delà pour limiter la capacité de l’ICE à arrêter des personnes dans et autour des salles d’audience publiques, y compris des plaideurs civils et des victimes de crimes. Depuis que Trump a pris ses fonctions, l’ICE a ciblé les personnes sans papiers qui tentent de se conformer aux obligations légales quotidiennes – y compris les contrôles d’immigration requis pour ceux qui cherchent à résider légalement et de manière permanente aux États-Unis.

Les données fédérales sur les détentions et les rapports de Chicago et de tout le pays suggèrent que l’ICE cible toute personne incapable de produire des documents, quels que soient ses antécédents criminels ou la durée de sa vie aux États-Unis.

Dans le cadre de l’opération Midway Blitz, les agents de l’ICE ont enragé et terrifié les habitants avec une série de descentes et de raids d’immigration militarisés et très performants à travers Chicago ces dernières semaines. Malgré une baisse bien documentée des homicides et des fusillades récemment, Trump a décrit Chicago comme un « enfer » en proie à la criminalité et fait pression pour déployer la Garde nationale contre la volonté des dirigeants de la ville et du gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker.

Le 9 octobre, un juge fédéral a émis une ordonnance d’interdiction temporaire bloquant le déploiement de la Garde nationale de Trump pendant deux semaines. Une cour d’appel fédérale a rejeté jeudi l’appel de l’administration et confirmé la décision.

Le 1er octobre, plus d’une douzaine d’avocats, de groupes d’aide juridique et d’organisations de défense des droits civiques ont adressé une pétition au juge Evans pour obtenir l’interdiction des arrestations pour immigrants civils dans les palais de justice du comté. Selon la pétition, des agents de l’ICE sont entrés dans au moins quatre palais de justice distincts du comté de Cook à Chicago rien qu’en septembre, y compris le palais de justice pour la violence domestique du comté de Cook.

« La raison pour laquelle nous avons agi avec une telle urgence est que nous voyons également comment ils entrent dans les palais de justice de la ville de New York… ils sont masqués, n’ont pas de pièce d’identité visible, et ils entrent et vous ne savez pas pourquoi ils sont là, essentiellement », a déclaré Vasquez, qui a appelé le juge Evans pour donner suite à la requête.

Dans un communiqué, le bureau du défenseur public du comté de Cook a déclaré que l’ordonnance était nécessaire de toute urgence pour garantir que les palais de justice restent accessibles au public quel que soit le statut d’immigration. « Les agents fédéraux de l’immigration ne seront plus autorisés à utiliser notre système judiciaire pour cibler les personnes qui se conforment aux ordonnances du tribunal ou soutiennent leurs proches », a déclaré le bureau du défenseur public.

Deux législateurs d’État ont récemment présenté une législation qui codifierait l’interdiction des arrestations civiles, y compris les arrestations liées à l’immigration, dans les palais de justice de l’ensemble de l’État de l’Illinois. Les experts affirment que les États pourraient également adopter des lois interdisant au personnel des palais de justice et des agences d’État de travailler directement avec l’ICE.

Vasquez a publiquement appelé à l’interdiction des arrestations civiles le 3 octobre, le même jour où un agent de l’ICE a malmené et menotté l’échevine de Chicago, Jessie Fuentes, alors qu’elle tentait de rendre visite à un électeur ciblé par l’ICE alors qu’il recevait un traitement dans un hôpital. L’agent de l’ICE aurait menacé Fuentes d’arrestation avant de la libérer à l’extérieur de l’hôpital, et l’échevine se préparerait à intenter une action en justice en réponse.

Dans une vidéo de l’incident, on peut voir Fuentes demander aux agents de l’ICE en civil une pièce d’identité et un mandat avant que l’un d’eux ne l’attrape, la fasse tourner et lui mette les menottes. Fuentes, qui est portoricain et représente un quartier historiquement Latinx de Chicago, a déclaré Club de bloc de Chicago Mardi, le même agent de l’ICE a apparemment été vu lors d’autres raids à Chicago et a affirmé qu’il était l’un des agents filmés en train de pousser agressivement une femme dans une voiture dans un quartier de Chicago.

« Documenter les atrocités, les violations constitutionnelles et la violence dont nous sommes témoins est ce que nous devons faire en ce moment », a déclaré Fuentes.

Le bureau de Vasquez a déclaré qu’elle était l’une des deux commissaires du comté de Cook à avoir rédigé une résolution demandant aux autres agences du comté d’alerter les commissaires lorsque des agents de l’ICE sont vus à l’intérieur des bâtiments du comté ou sur une propriété publique. Ces alertes sont envoyées aux groupes communautaires bénévoles qui répondent aux opérations ICE dans les quartiers résidentiels.

Vasquez a déclaré que le conseil du comté de Cook cherchait également des moyens d’empêcher les courtiers de données tiers d’exploiter les bases de données et les contrats du comté pour les informations personnelles sur les résidents et de vendre les données à l’ICE. L’administration Trump autorise l’ICE à accéder sans précédent aux informations personnelles de millions d’Américains détenues par le gouvernement fédéral, y compris les dossiers médicaux et fiscaux.

Par exemple, Vasquez a déclaré que l’entrepreneur privé LexisNexis gère les données utilisées par les tribunaux pénaux du comté, et que la société a également un contrat lucratif de données et de surveillance de 22 millions de dollars avec ICE qui a jusqu’à présent échappé à l’examen des régulateurs. Les critiques affirment que cela donne à l’ICE une « porte dérobée numérique » pour surveiller les personnes impliquées dans le système judiciaire pénal.

« Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour sauver autant de personnes que possible le plus rapidement possible, et cela signifie ne rien négliger », a déclaré Vasquez.