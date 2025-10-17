Après avoir rendu visite à leurs proches, certains détenus par l’ICE font l’objet de fouilles à nu invasives

UNprès que les services de l’immigration et des douanes ont arrêté une femme vénézuélienne à la suite de son audience devant le tribunal de l’immigration, ses amis lui ont rendu visite au centre de détention d’Otay Mesa à San Diego pour l’aider à lui remonter le moral.

La femme, âgée d’une vingtaine d’années, ne savait pas qu’elle devrait ensuite se déshabiller complètement devant un gardien de l’établissement avant de retourner dans son logement. Capitale et principale ne l’identifie pas complètement, elle ou d’autres immigrants, dans cet article en raison de craintes de représailles.

« J’ai tellement pleuré parce que je n’aime pas que les gens me voient nue, surtout la police », a déclaré la femme en espagnol. « C’est l’une des choses les plus humiliantes que l’on puisse vivre. »

Cela m’a rappelé de mauvais souvenirs. Elle a fui le Venezuela après que la police l’a persécutée, notamment en la violant en groupe à plusieurs reprises, a-t-elle déclaré.

Elle a demandé à ses amis de ne pas revenir.

En général, les normes de détention de l’ICE exigent que les responsables de l’établissement aient des « soupçons raisonnables » de contrebande avant d’effectuer une fouille à nu. La section relative aux visites permet à un établissement d’effectuer des fouilles à nu après des visites avec contact sans soupçon raisonnable, uniquement si l’établissement propose une option de visite sans contact et informe les détenus de la politique dans une langue qu’ils comprennent.

Mais selon les personnes détenues à Otay Mesa et les bénévoles qui y rendent visite régulièrement, la plupart ne sont informés des fouilles qu’après leur première visite, lorsqu’on leur dit de se déshabiller, de s’accroupir et de tousser.

ICE n’a pas répondu à une demande de commentaires de Capitale et principale.

Ryan Gustin, porte-parole de CoreCivic, la société pénitentiaire privée qui gère le centre de détention d’Otay Mesa, a déclaré que l’établissement fournit des informations sur les fouilles à nu dans son manuel du détenu, disponible en 19 langues. Gustin a déclaré que CoreCivic propose des options de visite avec et sans contact, ces dernières sous la forme de visites vidéo.

« Nous prenons au sérieux notre obligation de respecter toutes les normes fédérales de détention applicables dans toutes nos installations sous contrat avec l’immigration et les douanes américaines, y compris le centre de détention d’Otay Mesa », a déclaré Gustin dans un communiqué envoyé par courrier électronique. « Tous nos centres d’immigration fonctionnent avec un degré important de surveillance et de responsabilité, notamment en étant surveillés quotidiennement par des responsables de l’ICE. »

La femme a quitté le Venezuela avec ses frères et sœurs après que les menaces et le harcèlement de la police soient devenus trop difficiles à supporter. Elle a déclaré que sa famille était confrontée à la discrimination partout où elle allait dans le pays en raison du racisme dû à son teint foncé.

Après un voyage difficile à travers l’hémisphère nord, ils ont attendu au Mexique jusqu’à ce qu’ils reçoivent des rendez-vous via une application téléphonique appelée CBP One utilisée par l’administration Biden pour programmer les migrants à venir à certains points d’entrée.

De nombreux amis de la femme l’ont accompagnée à son audience au tribunal en août. Lorsqu’ils ont appris qu’elle serait détenue, ils se sont embrassés et ont pleuré avant qu’elle ne quitte la salle d’audience pour faire face aux agents de l’ICE.

Les policiers qui l’ont arrêtée portaient des masques, a-t-elle déclaré. Ils lui rappelaient la police du Venezuela.

Puis vint le centre de détention, la visite et la fouille à nu.

« Aucune femme ne va penser que la loi elle-même est ce qui va vous violer, mais cela m’est arrivé ici et là-bas (au Venezuela), et c’est horrible », a déclaré la femme.

Elle faisait partie des chanceuses : son avocat a réussi à la faire libérer du centre de détention en moins de deux semaines. Mais d’autres, comme une Nicaraguayenne de 19 ans, subissent le processus de recherche chaque semaine pendant des mois, juste pour passer un peu de temps avec leurs proches.

La jeune femme a fui le régime oppressif du Nicaragua avec sa mère et son père, originaire du Guatemala, les a accompagnés jusqu’à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Son frère est citoyen américain et vivait à San Diego, où il travaillait comme ingénieur logiciel.

La Nicaraguayenne et ses parents ont attendu au Mexique jusqu’à ce qu’ils reçoivent un rendez-vous via l’application téléphonique CBP One. Les trois demandeurs d’asile sont restés avec son frère en attendant leur audience au tribunal.

L’ICE l’a arrêtée lors de son audience au tribunal de l’immigration fin juillet. Elle a dit qu’elle se souvenait d’avoir pleuré en disant au revoir à son frère.

Elle a passé plus de 24 heures dans la cellule de détention du sous-sol du bâtiment fédéral Edward J. Schwartz, au centre-ville de San Diego, avant que l’ICE ne la transfère à Otay Mesa, enchaînée à la taille, aux chevilles et aux poignets, a-t-elle déclaré. Alors qu’elle était au sous-sol, a-t-elle déclaré, elle a failli s’évanouir à cause d’une crise de panique.

Quelques jours plus tard, son frère est venu lui rendre visite samedi, à l’heure prévue dans son logement. Elle s’est sentie heureuse après sa visite, se souvient-elle. Elle a ensuite appris qu’elle devrait se déshabiller devant un garde, a-t-elle déclaré. Au début, elle pensait qu’elle pourrait laisser ses sous-vêtements, mais elle a découvert qu’il faudrait aussi les enlever.

Elle se sentait confuse et effrayée, mais elle réalisa qu’elle n’avait pas d’autre choix.

« J’ai pensé dire à mon frère : ‘Non, ne viens plus parce que je n’aime pas faire ça' », a-t-elle déclaré en espagnol.

Mais elle était également terrifiée à l’idée que l’ICE l’expulse, alors elle a décidé de continuer les visites au cas où ce serait la dernière fois qu’elle verrait son frère.

« J’ai fait un gros effort pour pouvoir le voir parce que c’est très, très humiliant – très, très, très, très humiliant, très mauvais », a-t-elle déclaré.

Son frère a continué à lui rendre visite tous les samedis. Ensuite, sa visite a eu lieu un jour qui coïncidait avec le premier jour des règles de la femme.

Après avoir vu son frère, elle a supplié le garde de ne pas lui faire enlever ses sous-vêtements parce qu’elle saignait abondamment et qu’elle ne voulait pas qu’elle soit couverte de sang.

« Avec ma malchance, ce jour-là, j’ai eu un officiel vraiment très méchant que nous n’avions jamais eu auparavant », se souvient-elle.

La femme a déclaré que le gardien lui avait dit qu’elle s’en fichait. Elle a crié à la Nicaraguayenne d’enlever ses sous-vêtements. Le gardien a ensuite dit à la femme de faire quelque chose que personne d’autre ne lui avait demandé de faire lors d’une fouille à nu. Elle a dû écarter largement les jambes pour que le garde puisse l’inspecter. Elle protesta de nouveau, inquiète à cause du sang.

Elle a déclaré que le gardien avait pris sa carte d’identité et avait noté ses informations. Le garde a encore crié, forçant la femme à obéir.

Ensuite, le gardien a dit à la femme de s’accroupir et de tousser, ce qui, selon elle, entraînerait sûrement davantage de sang. La femme a pleuré.

«Pendant environ deux semaines, chaque jour, j’avais envie de pleurer quand j’y pensais», se souvient-elle.

Son frère a dit qu’il craignait que cette expérience ait marqué sa jeune sœur.

« Je ne veux pas que la vie d’une si jeune personne soit brisée si tôt », a-t-il déclaré.

Avant que l’ICE n’arrête la femme, elle était à l’école, apprenait l’anglais et terminait son certificat GED parce qu’elle avait fui le Nicaragua alors qu’elle avait encore 17 ans. Avec les conseils de son frère, elle a obtenu son permis de conduire. Le week-end, les frères et sœurs partaient en randonnée et jouaient au volley-ball et au pickleball.

La détention a rendu la jeune femme déprimée d’une manière que son frère n’avait jamais vue en elle auparavant, et cela lui a fait peur. Il remarqua notamment combien de poids elle avait perdu.

«Pendant les deux premières semaines, elle pleurait et suppliait qu’on la ramène à la maison», se souvient-il alors que sa sœur était encore en détention. « C’était difficile. C’est quelque chose qui m’a beaucoup touché car il n’y a pas eu un seul jour depuis qu’elle a été enlevée sans que je ressens une pression dans ma poitrine. »

« Je n’écoute même plus de musique », a-t-il ajouté. « Je ne mange pas les choses que j’aime parce que ce sont les choses que je ferais avec elle. »

Il a engagé un avocat qui a pu l’aider à sortir, mais son père, que l’ICE a arrêté lors de son audience au tribunal le même jour que le sien, est toujours incarcéré.

Lors de son premier samedi hors de détention, elle est retournée au centre de détention d’Otay Mesa pour rendre visite aux amis qu’elle s’était fait dans son logement – ​​et voir son père.

L’un des amis a refusé la visite en raison des fouilles à nu.

Elle a dit qu’elle avait senti les larmes couler parce que les souvenirs de cet endroit lui revenaient à mesure qu’elle s’approchait de l’établissement. À l’intérieur, elle a vu certains des gardes qui lui avaient rendu la vie si difficile. Ils la regardaient, dit-elle.

Mais pouvoir donner à son amie et à son père les encouragements que son frère lui avait donnés lui faisait du bien, dit-elle.

« Mon amie a dit quelque chose que je disais toujours à mon frère quand il partait, à savoir : ‘Ne me laisse pas ici. Je viens avec toi' », a-t-elle déclaré. « Et oui, ça m’a brisé le cœur. »

Elle n’a pas décidé si elle continuerait à se rendre à l’établissement chaque semaine. Quand elle est rentrée à la maison, dit-elle, elle a encore pleuré.