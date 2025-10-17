La deuxième grève générale italienne à Gaza a fait descendre 2 millions de travailleurs dans les rues

Une partie de la série Lutte et solidarité : écrire pour la libération palestinienne

Il semblait impossible pour l’Italie de frapper avec plus de succès en faveur de la Palestine que la première fois, et pourtant cela s’est produit : 2 millions de personnes sont retournées dans la rue le 3 octobre, bloquant à nouveau tout. La deuxième grève générale a été convoquée par le syndicat Si Cobas le 18 septembre et a été largement diffusée après le 22 septembre, date de la première grève.

Après qu’Israël ait attaqué la flottille Global Sumud dans la soirée du 1er octobre, la CGIL (le plus grand syndicat italien) et l’USB (le syndicat qui avait appelé à la grève générale précédente) se sont joints à l’appel. Cet événement marquant marquait la première fois que tous les syndicats de gauche du pays décidaient de se mettre en grève ensemble.

Les jours précédant la grève ont été marqués par une mobilisation constante. Les gens sont descendus dans la rue dès que l’attaque contre la flottille a été rapportée par les médias. Une colère spontanée et une volonté d’agir ont pris le dessus, les gens se sont précipités sur les principales places des différentes villes italiennes. Après deux ans de génocide observés sur les écrans de téléphones et d’ordinateurs portables, des personnes de tous âges se sont rassemblées physiquement dans des manifestations continues et hétérogènes. Le 2 octobre, au lendemain des attentats, les gens étaient de nouveau dans les rues, dans une atmosphère diffuse, vibrante et électrique, qui préfigurait ce qui allait se passer dans les deux jours suivants.

Les gens étaient également furieux contre le gouvernement italien. Le vice-Premier ministre Antonio Tajani, parlant du contrôle illégal par Israël des eaux internationales adjacentes à Gaza, a déclaré que le droit international est important, « mais n’a pas toujours d’importance » – justifiant à la fois le blocus israélien et le fait que la frégate italienne accompagnant la flottille a abandonné la flottille alors qu’elle était attaquée et que des citoyens italiens étaient illégalement arrêtés par Israël.

Entre-temps, le Premier ministre Giorgia Meloni s’est ouvertement opposé à la grève et aux manifestations, affirmant que les grévistes voulaient seulement prolonger le week-end et ne voulaient pas travailler. De tels commentaires ont délibérément négligé les conditions dans lesquelles les travailleurs font grève, comme si les gens étaient payés pour faire grève. La Commission de garantie de grève, l’autorité italienne de régulation du droit de grève, a également tenté d’empêcher la grève, la qualifiant d’illégitime et affirmant que les syndicats n’avaient pas fourni un préavis suffisant.

« Pour Gaza, nous bloquons tout !!! » Manifestants dans les rues de Rome pendant la grève générale. Giorgio Grappi

Malgré la nouvelle loi sur la sécurité de Salvini, qui prévoyait des sanctions pénales allant jusqu’à deux ans de prison pour le blocage des routes et des voies ferrées, des centaines de milliers de personnes à travers l’Italie ont continuellement bloqué les gares, les ports et les autoroutes. « Les manifestations (pendant la journée de grève et les jours précédents) étaient composées d’ouvriers de l’industrie, d’étudiants, de migrants et de migrants de la deuxième génération. continua Conté. « Il y avait une diversité incroyable, jamais vue auparavant. Même les propriétaires de petits bars, les personnes non syndiquées, tout le monde se tenait côte à côte dans une foule multiethnique. C’est l’Italie que nous aimons, contre le racisme de Meloni et Salvini. »

«Profiter du long week-end.» Les manifestants réagissent ironiquement aux déclarations de Meloni lors de la marche à Bologne le jour de la grève générale. Stella Chirdo

« La participation a toutefois neutralisé cette tentative de saper le mouvement », a poursuivi Conte. « Les frappes du 22 et surtout du 3 ont donné une nouvelle force et un nouvel élan. » La participation massive à la grève, avec plus de 80 pour cent des travailleurs en grève dans certaines usines et bibliothèques nationales, a effectivement fait avancer le mouvement qui avait commencé avec les dockers de Gênes. Une participation aussi élevée était difficile à espérer, car les travailleurs qui décidaient de se mettre en grève pour la deuxième fois en moins de deux semaines se voyaient déduire deux jours de leur salaire. Selon les mots de Giati :

De nombreuses personnes se sont mises en grève pour la première fois de leur vie. Ils l’ont fait malgré une crise économique qui érode leurs salaires, conscients que cet appauvrissement provient des effets d’une guerre qui dépasse même Gaza : une guerre qui nous concerne directement car elle transforme les sociétés européennes elles-mêmes, entraînant une poussée sans précédent de réarmement et de militarisme. des foules imparables et étonnantes. Le sentiment, tant à Bologne le 3 octobre qu’à Rome le 4 octobre, était celui d’une prise de conscience croissante : que la guerre n’est pas quelque chose qu’il faut simplement endurer, qu’elle n’est pas un sacrifice inévitable, que nous pouvons la refuser ainsi que ses coûts.

Des manifestants à Bologne bloquent l’autoroute le 3 octobre.

En fait, le gouvernement d’extrême droite Meloni a non seulement permis à un autre État de détenir illégalement des citoyens italiens, mais a même refusé l’utilisation de vols nationaux pour des militants emprisonnés puis libérés par Israël. D’un autre côté, l’Italie a dans le passé fourni des aménagements généreux aux Israéliens, en autorisant par exemple les soldats israéliens en vacances au bord de la mer italienne à être escortés par la police italienne, ou en permettant au Mossad lui-même de gérer la sécurité lors d’un match de football Italie-Israël qui aura lieu le 14 octobre à Udine.

Manifestants à Rome le 4 octobre. « Montrez le carton rouge à Israël. » Lorenzo Delfino

L’Italie a permis le génocide depuis le début : le gouvernement s’est abstenu de voter en faveur des accords de cessez-le-feu de l’ONU. Il a défendu l’idée du « droit à la défense » d’Israël et, au cours des deux dernières années, n’a pas suspendu les exportations d’armes vers Israël. En réponse, une plainte déposée auprès de la Cour pénale internationale a accusé Meloni de « complicité de génocide ».

Gianplacido Ottaviani, organisateur syndical de la FIOM-CGIL à l’usine Bonfiglioli Riduttori à Bologne, a déclaré : « Les résultats ont été encore plus grands que ceux des grèves sur les contrats de travail. Et il s’agissait d’une grève qui n’était pas directement liée aux salaires. Le gouvernement avait peur, il n’a pas émis d’ordre de retour au travail, montrant sa crainte d’éventuelles grèves futures en réaction à une répression plus lourde…. La grève a mobilisé tous ceux qui refusez d’être complices, tant du génocide que d’un gouvernement qui, ces jours-ci, montre toute son hypocrisie. Ottaviani a ajouté que la grève « se caractérisait davantage par une grève contre le gouvernement que par un soutien aux syndicats ».

Conte a confirmé : « La grève est l’outil le plus important pour renverser le paradigme et les décisions du gouvernement. »

Des médecins et des travailleurs hospitaliers en grève et posant devant l’hôpital « Ospedale Maggiore » de Bologne le 3 octobre. Diego Checé

Au lendemain de la grève, le 4 octobre, un million de personnes se sont rassemblées pour une manifestation nationale à Rome.. Conte a déclaré : « Il y avait une atmosphère tendue : la police a procédé à des contrôles approfondis sur les bus arrivant de l’extérieur de la ville. La droite, enracinée dans une tradition néo-fasciste, a montré sa vraie nature : sa réaction face aux places pleines a été la répression. Ils ont essayé de criminaliser les manifestations et de semer la division, mais ils ont échoué, car ce qui en est ressorti, c’est l’unité et la participation populaire massive : le peuple italien s’oppose au génocide. »

Giati et Ciolli, qui étaient également à Rome, ont noté le taux de participation historique. « La ville était une fois de plus inondée de monde – c’était la mobilisation la plus massive que j’ai jamais vue en Italie. La foule était si nombreuse qu’il était presque impossible de marcher », a déclaré Ciolli. Au moment où les gens sont arrivés à la fin de la marche, il y avait encore des participants debout au point de départ.

Les manifestants défilent à Rome le 4 octobre avec la banderole « Équipages terrestres contre l’économie de guerre – arrêtez le génocide ». Giorgio Grappi

Ciolli a ajouté, « Le 4 également, les syndicats, les travailleurs, les étudiants et les écoles de tous niveaux ont participé. Malgré les mobilisations continues des jours précédents, la participation n’a pas faibli – elle a révélé une énorme capacité à continuer à descendre dans la rue jusqu’à la fin du génocide. Cela a généré de l’irritation au sein de la majorité gouvernementale, mais il est devenu clair que le gouvernement était coincé et obligé d’affronter la question. »

Des manifestants bloquent une entrée de la gare de Milan le jour de la grève. Francesca della Santa

Le gouvernement Meloni tente toujours d’écraser les mouvements pro-palestiniens, par exemple, avec un nouveau projet de loi sur l’antisémitisme, qui l’assimile à l’antisionisme et pourrait empêcher les enseignants de parler librement de la Palestine. Cependant, après la deuxième grève et les manifestations qui ont suivi, Meloni a décrété une interdiction et un retrait des licences sur les exportations d’armes vers Israël pour la première fois au cours des deux dernières années.

Bien qu’un cessez-le-feu ait été conclu, Ciolli prévient que « Les accords du gouvernement envisagent un avenir de subordination et de pauvreté encore plus grandes pour les Palestiniens de Gaza..» Cette histoire n’est pas encore terminée ; c’est pour cette raison que les paroles des dockers de Ravenne que nous avons interviewés précédemment, qui parlaient d’établir « un projet durable capable de mettre un terme au commerce des armes dans son ensemble », résonnent encore plus.

Comme le dit Conte :

Ici et maintenant, on exige la fin du génocide et une solution qui garantisse l’autodétermination de la Palestine. Mais il doit y avoir de la continuité : nous devons lutter contre l’économie de guerre, le réarmement européen et la transition vers une industrie « à double usage ». Cela doit être fait au niveau européen. Si les industries passent d’une production civile à une production militaire, nous devons construire une opposition totale. « Nous ne travaillons pas pour la guerre » est notre slogan.