Les manifestations « No Kings » devraient balayer les États-Unis alors même que Trump multiplie les attaques contre les militants

Portant un gilet haute visibilité portant l’inscription « Presse », le journaliste primé Mario Guevara a été arrêté en juin par les forces de l’ordre locales alors qu’il diffusait en direct une manifestation « No Kings » contre le président Donald Trump en Géorgie. Bien que les charges retenues contre lui aient finalement été abandonnées, Guevara a été remis aux services de l’immigration et des douanes (ICE) bien qu’il soit autorisé à vivre et à travailler aux États-Unis. L’administration Trump a traîné Guevara devant les tribunaux jusqu’au 3 octobre, date à laquelle ils l’ont expulsé vers le Salvador, un pays qu’il a fui il y a 20 ans, craignant pour sa vie.

Le fait de prendre pour cible Guevara a été largement considéré comme une attaque contre la liberté de la presse – et une punition pour toute dissidence. C’est probablement aussi une priorité pour certains alors que les gens à travers le pays se préparent pour la prochaine série de manifestations « No Kings » cette semaine. Les experts affirment que la récente série de mesures prises par l’administration Trump vise à criminaliser l’opposition politique et à inquiéter davantage les militants – mais ils exhortent également les gens à rester engagés. Les affirmations de Trump concernant une recrudescence de la violence politique antifasciste sont fausses, et les habitants de tout le pays développent des moyens astucieux pour résister, alors même que le président tente de semer le chaos dans les villes dirigées par les démocrates.

Alors que Trump menace depuis longtemps de s’en prendre à ses ennemis politiques, son administration a lancé une série de déclarations effrayantes à la suite de l’assassinat de Charlie Kirk le mois dernier. Trump, son conseiller Stephen Miller et le vice-président JD Vance ont affirmé sans preuve que la répression brutale de l’immigration par l’ICE déclenchait une vague de violence de la gauche. Le 22 septembre, Trump a publié un décret déclarant les « antifa » – abréviation de antifasciste – un groupe de « terrorisme intérieur », malgré le fait que les antifa ne sont pas une organisation unique mais plutôt un ensemble de convictions et d’activités politiques.

Deux semaines plus tard, Trump a enrôlé des influenceurs d’extrême droite pour se joindre à une table ronde organisée par la Maison Blanche afin de dépeindre de larges pans de l’establishment politique comme complices des antifa, notamment les démocrates, les médias, les fondations progressistes et même les groupes de sensibilisation pour les personnes sans logement. Lors de la table ronde, la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a affirmé que « les antifas sont tout aussi sophistiqués » et « dangereux » que l’Etat islamique, mais n’a fourni aucune preuve d’un complot criminel.

Le 25 septembre, quelques jours après son premier décret, Trump a publié une autre directive, cette fois un mémorandum présidentiel sur la sécurité nationale connu sous le nom de NSPM-7. Le document cite « l’antichristianisme » et « l’anticapitalisme » parmi les idées qui alimentent la « violence », les plaçant sous le parapluie plus large de « l’antifascisme ». Les ordres et les mémorandums surviennent alors que Trump fait pression pour déployer des troupes fédérales à Portland, Chicago et dans d’autres villes bleues, tandis que les opérations agressives de l’ICE suscitent une violente résistance de la communauté.

Les Républicains diffament désormais les manifestations du « No Kings » en les qualifiant de conspiration de gauche inexistante. Lors d’une Fox Nouvelles Lors de sa comparution mardi, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a lié les manifestations aux antifa et au groupe militant palestinien Hamas, sans fournir de preuves.

« La théorie que nous avons actuellement est qu’ils organisent un rassemblement ‘Hate America’ qui est prévu le 18 octobre au National Mall », a déclaré Johnson. « Ce sont tous les pro-Hamas et les antifa, ils sont tous en train de sortir. »

Même si le président menace clairement de déployer l’appareil de police fédéral contre ses ennemis idéologiques présumés, les ordres de Trump ne criminalisent pas activement les formes de protestation protégées par la Constitution, selon Kellegrew. Bien que Trump se vante du contraire après avoir déclenché un débat sur le fait de brûler des drapeaux américains – un acte protégé par la Constitution – les ordonnances de Trump ne criminalisent pas la parole et n’établissent pas de nouvelles accusations pouvant être portées contre les militants. Mais ils donnent un aperçu de la stratégie et des priorités politiques de l’administration.

On ne sait toujours pas exactement quels mécanismes juridiques l’administration peut utiliser pour cibler l’opposition au régime. Bien que le Département d’État maintienne une liste de groupes qu’il a officiellement qualifiés d’organisations terroristes étrangères, il n’existe aucun équivalent national sur lequel l’administration Trump peut qualifier d’« antifa », et le « terrorisme intérieur » n’est pas non plus un crime fédéral ; Les procureurs, cependant, peuvent utiliser une mosaïque de lois existantes dans leur répression. Les experts juridiques affirment que le langage utilisé dans les directives de Trump suggère que l’administration enquêtera sur les mécanismes de financement des groupes exonérés d’impôt, tels que les organisations politiques à but non lucratif.

Kellegrew a déclaré que ces ordres s’inscrivaient dans un effort plus large de l’administration Trump visant à promouvoir une esthétique fasciste auprès de ses partisans. Par exemple, la propagande est un élément central de ces raids, avec des agents masqués qui suivent les escouades de l’ICE et de la Border Patrol autour de Chicago avec des caméras pour capturer le contenu de la propagande d’État diffusé sur les réseaux sociaux.

« C’est un écho de leur stratégie culturelle, et cette stratégie culturelle implique la production d’un ‘nous’ et d’un ‘eux' », a déclaré Kellegrew.

Kellegrew a déclaré qu’il existe peu de précédents juridiques permettant d’alourdir les accusations en vertu des lois locales sur les nuisances publiques qui sont généralement imposées contre les manifestants, comme l’intrusion ou le trouble à l’ordre public. Cependant, il semble que l’administration Trump soit désireuse de porter des accusations d’agression contre toute personne qui entre en contact physique avec un agent fédéral – y compris les législateurs démocrates. Il convient néanmoins de noter que les grands jurys ont rejeté les accusations fédérales portées contre les habitants de Los Angeles et de Washington, DC, pour des incidents mineurs – comme le fait de jeter un sandwich – survenus après que Trump ait déployé l’ICE et les troupes fédérales dans leurs villes.

« On ne peut pas apprécier en dehors du monde juridique à quel point ‘un homme mord un chien’ c’est-à-dire », a déclaré Kellegrew. « La conclusion évidente est que soit le grand jury n’est pas satisfait des preuves présentées par les procureurs, ce qui est embarrassant pour eux, soit il a détecté une tendance politique évidente. »

UN Reuters L’enquête publiée le 9 octobre donne un aperçu de ce qui pourrait arriver. S’exprimant sous couvert d’anonymat, des responsables du Département de la Sécurité intérieure (DHS) ont déclaré que les agents qui se concentraient sur le terrorisme intérieur ont été réaffectés à l’immigration, et que ceux qui restent ont du mal à mettre en œuvre les vagues directives « antifa » de Trump.

Interrogé par un journaliste sur les cibles potentielles d’une enquête sur le terrorisme intérieur, Trump a mentionné George Soros et Reid Hoffman, deux méga-donateurs milliardaires du Parti démocrate. Les Fondations Open Society, financées par Soros, soutiennent un ensemble de groupes libéraux et de défense des droits civiques que les théoriciens du complot d’extrême droite accusent sans fondement d’avoir financé les manifestants qui se livrent à la destruction de biens lors des manifestations.

« S’ils financent ces choses, ils vont avoir des problèmes, parce que ce sont des agitateurs et des anarchistes », a déclaré Trump, sans fournir la preuve que les milliardaires financent les manifestants.

Citant des responsables anonymes de l’administration, Reuters a rapporté que l’objectif de la répression de Trump à gauche est de « déstabiliser le réseau de Soros ». La Maison Blanche a produit une liste de neuf groupes libéraux et donateurs qui, selon elle, ont financé des manifestations où des « violences » ont eu lieu ces dernières années. Même si les responsables ont souligné que ces groupes ne sont pas nécessairement des cibles potentielles pour des enquêtes sur le « terrorisme intérieur », la liste suggère que l’administration souhaite enquêter sur les grands groupes libéraux qui collectent des fonds pour les démocrates et stimulent la participation électorale.

Inclus sur la liste : ActBlue, une branche majeure de collecte de fonds du Parti démocrate ; Indivisible, un groupe libéral organisant des manifestations « No Kings » contre Trump ; la Coalition pour les droits humains des immigrants, basée à Los Angeles ; et IfNotNow et Jewish Voice for Peace, deux groupes juifs anti-guerre qui s’opposent au génocide israélien à Gaza. Tous les groupes désavouent ouvertement la violence.

« L’administration Trump continue de diffuser des informations erronées et de fausses allégations », a déclaré Angelica Salas, directrice exécutive de la Coalition for Humane Immigrant Rights, dans une déclaration à Reuters. « Mais ça ne marchera pas. »

L’abstraction des « antifa » donne aux partisans de Trump un ennemi tangible, quelque chose à considérer comme une preuve d’un chaos qui doit être contrôlé, selon Kent Bausman, professeur de sociologie à l’Université de Maryville. Au lieu d’interpréter les millions de personnes participant aux rassemblements « No Kings » comme une preuve que Trump perd en popularité, Trump et les médias de droite peuvent présenter l’opposition comme une conspiration secrètement financée par une cabale de milliardaires libéraux.

« Trump essaie de devancer le récit médiatique en fournissant un cadre futur pour lancer d’éventuelles protestations ultérieures contre son administration », a déclaré Bausman dans un e-mail. « Il essaie de se présenter comme le défenseur de l’ordre, tandis que ses partisans trouvent son explication simple plus facilement acceptable pour comprendre la complexité d’un monde en évolution rapide. »

Ce choix sociologique intervient alors que l’administration Trump est confrontée à une résistance généralisée à l’encontre de l’une de ses priorités les plus controversées – et centrales – : les expulsions massives. L’administration aurait réaffecté 45 % des agents du FBI des 25 plus grands bureaux de leurs responsabilités normales de cibler les immigrants, tout en purgeant plusieurs hauts fonctionnaires du bureau en raison de soupçons de déloyauté envers Trump. Des raids agressifs contre l’immigration à Los Angeles et à Chicago ont déclenché des protestations et conduit à l’arrestation de personnes sans papiers et de citoyens américains. Contrairement à la police, l’ICE n’est pas en mesure d’accuser les citoyens de crimes, même si des citoyens ont été pris dans les violents raids de l’ICE et détenus pendant des heures, voire des jours.

Trump exige le déploiement de la Garde nationale à Portland, Chicago et dans d’autres villes, en grande partie sous la direction de Noirs et de Démocrates, ce qui, selon les critiques, constitue également une mesure visant à réprimer la dissidence dans les centres d’activité progressiste. Mais la Garde nationale répond généralement aux gouverneurs des États, et non au président, et les efforts de Trump restent largement bloqués par les tribunaux. Tout comme Miller et Vance, Trump a répondu aux décisions en dénigrant les juges qu’il a nommés et en déclarant sans preuve que des gauchistes violents causent des ravages dans ces villes, ce qui, selon les experts, pourrait justifier le déploiement de l’armée au niveau national. Alors que le DHS menace de poursuites pénales contre les agents de l’ICE « doxxing », les experts affirment qu’il est légal de filmer les agents de l’ICE et les forces de l’ordre, et les experts encouragent également les gens à se renseigner pleinement sur leurs droits.

C’est particulièrement crucial dans la mesure où les grandes entreprises technologiques comme Meta et Apple se conforment aux demandes de l’administration Trump, y compris les assignations à comparaître pour les informations personnelles attachées aux comptes de réseaux sociaux qui exposent les opérations d’ICE et les demandes d’arrêt d’hébergement d’applications qui suivent les raids d’ICE. Dans un cas, trois femmes font face à des accusations fédérales pour avoir prétendument suivi un agent de l’ICE jusqu’à son domicile et publié l’adresse en ligne. Publier les informations personnelles d’un agent fédéral est une violation de la loi fédérale, mais filmer des agents de l’ICE en public est un discours protégé.

Les vulnérabilités exposées ici suggèrent cependant que les militants peuvent prendre des mesures proactives pour se protéger, comme examiner leur dépendance aux plateformes de médias sociaux des entreprises et trouver des alternatives.

« Nous sommes aux premières heures d’une conversation plus large que tout le monde doit avoir sur le rôle que jouent les médias sociaux et Internet dans nos vies », a déclaré Kellegrew. « Les failles de sécurité sont la source de frictions qui créeront de nouvelles plates-formes. Nous ne dépendons donc pas d’entreprises comme Meta. »

Trump et ses subordonnés tentent de créer une structure d’autorisation pour une répression autoritaire en attisant l’indignation et le chaos dans les rues – mais cela ne fonctionne pas. Au lieu de cela, des manifestants pacifiques déguisés en grenouilles géantes sont devenus un symbole de résistance à Portland et au-delà. Lors des manifestations « No Kings » ce week-end, attendez-vous à voir des manifestations plus créatives qui donnent l’impression que les affirmations de Trump sur les « terroristes antifa » semblent ridicules.

Alors que les militants se préparent aux manifestations à venir et aux mois à venir, Kellegrew conseille aux gens de connaître leurs droits, de rester en sécurité en ligne et d’être en contact avec les membres de leurs communautés.

« Ce n’est pas le moment de se désengager », a déclaré Kellegrew.