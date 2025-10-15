Les accusations portées contre Kilmar Abrego Garcia semblent « vindicatives », selon le juge

Un juge fédéral a jugé la semaine dernière que le gouvernement américain avait probablement engagé des poursuites en représailles contre Kilmar Abrego Garcia, un immigrant qui avait été illégalement expulsé vers le Salvador par l’administration Trump plus tôt cette année.

Waverly Crenshaw Jr., un juge fédéral basé à Nashville, Tennessee, a déclaré dans une ordonnance de 16 pages rendue vendredi qu’il existe une « probabilité réaliste » que les accusations de traite d’êtres humains portées contre Abrego Garcia soient une action « vindicative » de la part de l’administration après qu’il ait intenté avec succès un procès contestant son expulsion illégale vers le Salvador.

Pendant plusieurs semaines après l’expulsion initiale d’Abrego Garcia en mars, la Maison Blanche a insisté sur le fait qu’il avait été envoyé dans une « super-prison » au Salvador en raison de liens présumés avec le gang MS-13, citant bizarrement ses tatouages ​​et le type de chapeaux qu’il portait comme preuve présumée. Le président Donald Trump est allé jusqu’à partager une photo ouvertement retouchée des mains d’Abrego Garcia avec les lettres « MS-13 » dessus pour justifier l’expulsion illégale. Les experts juridiques ont condamné l’administration pour avoir violé les droits d’Abrego Garcia à une procédure régulière.

Lors du retour d’Abrego Garcia aux États-Unis en juin, les responsables de Trump ont lancé des accusations douteuses contre Abrego Garcia suite à un incident de la route des années auparavant. En 2022, Abrego Garcia a été arrêté par des agents des forces de l’ordre qui soupçonnaient qu’il faisait passer clandestinement des immigrants sans papiers à travers le pays. Abrego Garcia a déclaré aux policiers qu’il conduisait ses collègues vers et depuis des travaux de construction, ce que sa femme a noté plus tard qu’il faisait régulièrement. Il n’a pas été arrêté lors de cet incident.

Crenshaw a déclaré dans sa décision de vendredi que les commentaires faits par les responsables de Trump après le retour d’Abrego Garcia aux États-Unis « suscitent des inquiétudes » quant au fait qu’ils utilisent l’incident de 2022 comme moyen de punir Abrego Garcia pour avoir interrompu leurs efforts pour l’expulser. En effet, le jour du retour d’Abrego Garcia, le procureur général adjoint Todd Blanche est apparu sur Fox Nouvellesinformant les téléspectateurs que son retour était basé sur de nouvelles accusations criminelles et non sur le respect des ordonnances judiciaires précédentes.

« Blanche a déclaré que l’affaire pénale avait été intentée pour renvoyer Abrego aux États-Unis, « non pas (à cause de) un juge », mais plutôt à cause d’« un mandat d’arrêt émis par un grand jury du Middle District du Tennessee ». Cela pourrait être une preuve directe de vengeance », a déclaré Crenshaw dans sa décision.

Le juge a ajouté :

Les déclarations remarquables du sous-procureur général Blanche pourraient établir directement que les motivations des accusations criminelles d’Abrego découlent de l’exercice de ses droits constitutionnels et statutaires d’intenter des poursuites contre les accusés responsables de l’exécutif, plutôt que d’un véritable désir de le poursuivre pour mauvaise conduite criminelle présumée.

Crenshaw n’a pas pris de décision définitive sur ce qui devrait se passer ensuite, mais a déclaré qu’il permettrait aux avocats d’Abrego Garcia de poursuivre l’idée de vengeance du gouvernement fédéral dans ses arguments contre l’affaire. Le juge a également déclaré qu’il autoriserait ses avocats à recueillir des preuves auprès de l’administration, à obtenir des témoins pour témoigner d’une éventuelle vengeance (y compris de la part de responsables de Trump) et à tenir une audience sur la question.

Il existe plusieurs autres exemples d’actions vindicatives de l’administration Trump contre Abrego Garcia et les membres de sa famille. Dans un cas qui n’a pas été mentionné dans la décision de Crenshaw de vendredi, le Département de la Sécurité intérieure, en essayant de faire valoir le récit sans fondement selon lequel Abrego Garcia était membre d’un gang, a partagé des documents sur son compte X qui incluaient l’adresse du domicile de sa femme, Jennifer Vasquez Sura, la forçant à déménager dans une maison sûre pour des raisons de sécurité.

« Je ne me sens pas en sécurité lorsque le gouvernement publie mon adresse, celle de la maison où vit ma famille, à la vue de tous, surtout lorsque cette affaire est devenue virale et que les gens ont toutes sortes d’opinions », a déclaré Vasquez Sura dans un communiqué peu après.