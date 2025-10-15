Les syndicats de Rutgers sont solidaires avec un collègue ciblé par Turning Point

Les syndicats d’enseignants de Rutgers sont solidaires du professeur d’histoire Mark Bray, qui a été pris pour cible par la section étudiante de Turning Point USA à Rutgers.

Le groupe a faussement affirmé que Bray, l’auteur de Antifa : le manuel antifasciste est « un leader éminent du mouvement antifa sur le campus » et a lancé une campagne pour son licenciement. « Antifa », qui signifie antifasciste, est une cible fréquente du président Donald Trump et d’autres d’extrême droite. Comme Holly Baxter l’a écrit dans L’Indépendant:

Antifa n’est-ce pas réel – du moins, pas de la manière dont on convoque une table ronde. Il n’a pas de structure de commandement centrale, pas de direction cohérente, pas de liste de membres, pas de quartier général. Il s’agit d’un parapluie idéologique vague – un terme qui est parfois utilisé par des militants disparates et des groupes locaux, mais beaucoup plus fréquemment par l’extrême droite que par les supposés gauchistes qui en font partie.

Bray dit qu’il a reçu des menaces de mort et que lui et sa partenaire, Yesenia Barragan, également professeur à Rutgers, s’installent temporairement en Europe parce qu’ils craignent pour la sécurité de leur famille.

Mercredi, Rutgers AAUP-AFT et le Rutgers Adjunct Professor Union ont publié une déclaration commune appelant l’administration, les étudiants et le personnel à soutenir publiquement Bray. Une pétition, non affiliée aux syndicats, circule également demandant à l’administration Rutgers de dissoudre le chapitre étudiant de Turning Point. A ce jour, la pétition compte près de 2 000 signatures. (Divulgation : l’auteur a signé la pétition et a enseigné à Rutgers.)

« Le silence face à ces agressions ne fera qu’encourager l’extrême droite », ont déclaré les syndicats. « Gardant cela à l’esprit, les syndicats universitaires de Rutgers rejettent les campagnes de diffamation de Turning Point USA et sont fiers de soutenir nos collègues Dr Mark Bray et Dr Yesenia Barragan. »

Ils ont poursuivi : « L’attaque de Turning Point fait partie d’un effort croissant de l’extrême droite pour supprimer la parole, l’enseignement et l’érudition des professeurs qui ne se conforment pas à la politique de leur mouvement. »

Charlie Kirk, qui a été mortellement abattu le mois dernier, a fondé Turning Point USA, un groupe d’extrême droite en 2012. Proche allié du président Trump, Kirk a fréquemment fait des déclarations racistes, sexistes et anti-trans, et s’est moqué des victimes palestiniennes du génocide israélien à Gaza.

En 2016, l’organisation de Kirk a créé une « Liste de surveillance des professeurs » regroupant, selon le groupe, « les professeurs qui font preuve de discrimination à l’égard des étudiants conservateurs et font la promotion de la propagande de gauche en classe ».

Vingt-deux professeurs Rutgers figurent actuellement sur la liste de surveillance Turning Point, disponible en ligne.

Les gens peuvent soumettre des conseils au site via un formulaire Web qui demande le nom du professeur, l’université et une explication de la façon dont ils sont « partiaux ».

Il demande aux pronostiqueurs de « sélectionner tout ce qui s’applique au professeur », au-dessus d’une liste qui comprend l’anti-application de la loi, l’anti-deuxième amendement, l’antisémitisme, l’alarmisme climatique, l’influence étrangère, le socialisme, la politique identitaire, ainsi que les émeutes et la violence. « Antisémite » est également inclus sur la liste, ce qui est probablement le code de pro-palestinien. Ceux qui soutiennent le génocide israélien utilisent des accusations sans fondement d’antisémitisme pour attaquer les militants pro-palestiniens et anti-génocide.

Les professeurs figurant sur la liste affirment avoir été harcelés et menacés de mort.

« Pendant des semaines, ma boîte de réception et ma messagerie vocale ont été inondées. La plupart du temps, des hommes blancs crachaient du venin à travers le téléphone : ‘salope’, ‘c*nt’, ‘n****r' », a posté Stacey Patton, professeur à l’université Howard, sur Facebook après la mort de Kirk.

Elle a été inscrite sur la liste de surveillance en 2024.

« Ils ont menacé de recourir à toutes sortes de violences », a-t-elle poursuivi.

La liste de surveillance de Kirk a « terrorisé » les professeurs « qui contestaient la suprématie blanche, la culture des armes à feu ou le nationalisme chrétien », a-t-elle écrit.

« Kirk nous a envoyé un message fort : dites la vérité et nous libérerons la foule ! »

CORRECTION: Le titre de cet article a été mis à jour le 10 octobre 2025 pour indiquer que la pétition visant à dissoudre le chapitre étudiant de Turning Point n’est pas affiliée aux syndicats Rutgers.