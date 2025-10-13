L’avocat déclare que la vidéo mine le récit du DHS sur la fusillade de la patrouille frontalière à Chicago

Un récit donné au tribunal lundi par l’avocat d’une femme qui a été abattue à plusieurs reprises par un agent de la patrouille frontalière « donne vraiment l’impression que » l’agent « a tenté d’assassiner un manifestant anti-ICE à Chicago et que le DHS a menti pour le couvrir », a déclaré un chercheur, faisant référence à l’immigration et aux douanes américaines et au ministère de la Sécurité intérieure, dont les agents sont descendus dans la région de Chicago ces dernières semaines et ont violemment perquisitionné des maisons et agressé des membres de la communauté.

Christopher Parente, avocat de Marimar Martinez, s’est exprimé lundi lors d’une audience dans un palais de justice fédéral, deux jours après que des agents fédéraux l’ont accusée de conduire vers eux dans le quartier de Brighton Park à Chicago.

Parente a déclaré que les images de la caméra corporelle remettaient en question le récit des procureurs fédéraux et de la patrouille frontalière, car elles montraient un agent de la patrouille frontalière disant à Martinez : « Fais quelque chose, salope » avant de s’arrêter et de lui tirer dessus au moins cinq fois.

« Nous avons besoin d’une politique de tolérance zéro à l’égard des mensonges des forces de l’ordre », a déclaré Jonathan Cohn, directeur politique de Progressive Mass.

Martinez et un autre conducteur, Anthony Ian Santos Ruiz, ont été inculpés dimanche d’agression criminelle contre un agent fédéral, les procureurs affirmant qu’ils conduisaient « de manière agressive » dans un « convoi » comprenant plusieurs véhicules. Le Chicago Sun-Times a noté qu’une déclaration du DHS après l’incident faisait référence à une arme chargée dans la voiture de Martinez, ce qui n’était pas mentionné dans les accusations déposées.

Lundi, devant le tribunal, le procureur adjoint des États-Unis, Sean Hennessy, a déclaré à la juge de district américaine Heather McShain que Martinez avait une arme à feu dans sa voiture mais ne l’avait pas brandie, tandis que Parente a déclaré qu’elle avait un permis de port dissimulé et une arme à feu valide.

Une vidéo capturée par une caméra de sécurité dans un magasin de pneus voisin montrait le Nissan Rogue de Martinez se plaçant à côté d’une Chevrolet Tahoe conduite par des agents de la patrouille frontalière, qui venaient de mener une opération à proximité d’Oak Lawn. On voit un GMC Envoy conduit par Ruiz qui suit de près la voiture des autorités. La fusillade n’est pas capturée sur la vidéo.

McShain a reconnu le danger des actions de Martinez et Ruiz, mais a rejeté la demande du gouvernement fédéral de les détenir en attendant leur procès, citant le manque d’antécédents criminels des deux citoyens américains et leurs liens communautaires étendus. Martinez travaille pour une école et a demandé à plusieurs témoins de moralité d’écrire des lettres au tribunal en son nom.

«Je pense qu’il y a un danger pour la communauté, mais je ne pense pas que ce soit Mme Martinez», a déclaré Parente lors de l’audience.

Environ 100 membres de la communauté ont répondu à la fusillade samedi en organisant une manifestation dans la zone où des agents fédéraux ont tiré des boules de poivre et des gaz lacrymogènes sur les manifestants.

La fusillade à Brighton Park est l’un des nombreux incidents récents au cours desquels des agents fédéraux ont violemment affronté des membres de la communauté de la région de Chicago, à la suite du déploiement d’agents d’immigration par le président Donald Trump dans le cadre de ce qu’il appelle « l’opération Midway Blitz ». Au cours du week-end, Trump a annoncé qu’il déployait des centaines de membres de la Garde nationale – de l’Illinois et d’autres États – à Chicago pour soutenir les efforts malgré les objections des groupes de défense des droits et du gouverneur démocrate de l’Illinois, JB Pritzker.

Le président et ses alliés ont affirmé à plusieurs reprises qu’une réponse des forces de l’ordre fédérales était nécessaire dans des villes comme Chicago, Portland et Washington, DC, même si les statistiques montrent que les crimes violents sont en baisse dans les villes et que les autorités locales ont nié que les manifestants contre la campagne d’expulsion massive de Trump causent des ravages.

Lundi, des responsables de Chicago et de l’Illinois ont poursuivi l’administration Trump pour son invasion de la ville, et un groupe de manifestants et de journalistes ont déposé une plainte distincte, arguant que des agents fédéraux avaient « tiré, gazé et arrêté des individus » pour avoir exercé leurs droits du premier amendement.