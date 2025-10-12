ICE cible les centres de travail journalier de Los Angeles qui détiennent des contrats avec la ville

En septembre, la Cour suprême des États-Unis a suspendu une ordonnance d’interdiction temporaire visant à empêcher l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) de terroriser Los Angeles avec des patrouilles itinérantes, donnant ainsi le feu vert à l’ICE pour cibler des personnes en raison de la couleur de leur peau ou de la langue qu’elles parlent.

Mais même lorsque l’ordonnance d’interdiction était en vigueur à partir de juillet, l’ICE n’a jamais cessé de cibler les centres de travail journalier de Los Angeles. Le 8 août, des hommes masqués en tenue tactique ont encerclé le Van Nuys Community Job Center et ont pointé leurs armes sur mes collègues et moi-même. Lorsque j’ai demandé à voir un mandat, j’ai été accueilli par des regards froids et par un agent de la patrouille frontalière brandissant une bombe lacrymogène.

Je suis le directeur exécutif de l’Instituto de Educación Popular del Sur de California (l’Institut d’éducation populaire de Californie du Sud ou IDEPSCA), le plus grand opérateur de travail journalier (journalier) centres en Californie. Nous gérons cinq des sept centres de travail de jour sous contrat avec la ville de Los Angeles, dont le Van Nuys Community Job Center. La ville de Los Angeles finance ces centres de travail journaliers officiels pour fournir des services directs aux travailleurs journaliers, notamment des formations sur la connaissance de vos droits, des cliniques de santé et de vaccination, une aide au logement et des cours de langue, ainsi que des contrats avec des organisations à but non lucratif comme l’IDEPSCA pour gérer les centres. Nos centres de travail journalier sont supervisés et payés par la ville, et plusieurs de nos sites se trouvent sur des propriétés appartenant à la ville ou à l’État.

L’ICE a effectué des descentes sur nos sites de travail journalier au moins 14 fois depuis juin.

Quelques jours seulement avant le raid, la maire Karen Bass a salué une décision du 9e circuit confirmant l’ordonnance d’interdiction temporaire contre l’ICE comme « un grand jour pour Los Angeles » et a déclaré qu’elle espérait que la peur parmi les communautés d’immigrants de notre ville s’atténuerait.

Cela ne semblait pas être un grand jour pour Los Angeles lorsque nous avons regardé les canons d’armes pointés sur nous par des agents fédéraux sur notre lieu de travail.

Alors que mes collègues et moi étions tenus sous la menace d’une arme, j’ai ressenti de la peur et de la rage, mais pas de surprise. C’était la sixième fois que l’ICE effectuait une descente au Van Nuys Community Job Center en moins de trois mois. À peine trois heures plus tôt, mes collaborateurs ont vu les mêmes agents de la patrouille frontalière kidnapper sept journaliers sur le parking devant le centre. Au cours de la même semaine, trois centres de travail journalier que nous exploitons à côté de Home Depots ont été perquisitionnés à quatre reprises au total.

Sans ordonnance restrictive, la situation ne fera qu’empirer. Notre ville entière est à bout de souffle maintenant que l’ICE reçoit des milliards supplémentaires de financement pour kidnapper et faire disparaître nos voisins immigrés, grâce au Congrès. Le budget de l’ICE pour l’exercice 2026, qui a débuté le 1er octobre, s’élève à 18,7 milliards de dollars.

La campagne terroriste menée par l’ICE à Los Angeles s’est intensifiée en juin lorsque des agents fédéraux à bord de véhicules banalisés ont pris d’assaut le parking du Hollywood Home Depot et les trottoirs environnants, et ont violemment kidnappé 30 journaliers. Lorsque les gens se sont soulevés pour demander à l’ICE de quitter la ville, ils ont été accueillis par des déploiements de la Garde nationale, ordonnés par le président Donald Trump.

Ces raids ne constituent pas seulement une menace pour les sans-papiers. Tout le monde est en danger alors que ce régime raciste et fasciste utilise son pouvoir pour semer le chaos et terroriser nos familles, nos amis et nos voisins.

Ce matin-là, j’ai commencé à recevoir des appels frénétiques de familles sur le terrain, et plus tard, d’autres à la recherche de leurs proches. La plupart des personnes disparues par l’ICE étaient nos membres. Nous avons pu retrouver presque toutes les personnes kidnappées – désormais détenues dans les centres de détention de San Diego. L’opération de l’ICE était aveugle en ce qui concerne le statut d’immigration : parmi les personnes kidnappées se trouvaient un citoyen américain, libéré par la suite, et une personne avec un dossier d’asile actif.

Ces enlèvements n’étaient pas une horreur ponctuelle, mais une nouvelle normalité terrifiante motivée par la stratégie suprémaciste blanche du gouvernement fédéral visant à éliminer les communautés de couleur. L’ICE fait du profilage racial et traque les gens dans nos rues, ce qui fait que les immigrants de notre ville ont peur de quitter leur domicile, d’aller travailler ou d’emmener leurs enfants à l’école.

Nous avons besoin que les dirigeants politiques de tout le pays agissent avec audace et utilisent tout le pouvoir de leurs bureaux pour jeter du sable dans les engrenages de l’ICE – introduire des lois, continuer à intenter des poursuites et appeler ces actions par ce qu’elles sont : des enlèvements motivés par le profilage racial. Les dirigeants de notre ville et de notre État doivent consacrer les ressources de l’État à la protection des communautés d’immigrés.

Le maire Bass n’a pas été un modèle de solidarité. En janvier, elle a proposé de supprimer complètement les centres de travail journalier du budget de la ville, même si elle savait que le président Trump avait spécifiquement désigné les jornaleros comme cibles et que les journaliers effectuaient des travaux de nettoyage dangereux lors des incendies largement médiatisés qui ont dévasté notre ville. Notre financement n’a été rétabli que parce que nous nous sommes mobilisés et avons riposté.

La ville n’en fait toujours pas assez pour protéger les centres de travail journalier. Nous appelons le maire Bass et les élus de Los Angeles à dénoncer le ciblage par l’ICE des travailleurs journaliers et des centres de travailleurs qui les servent, et à respecter leur promesse de protéger tous les Angelenos. Il est temps pour les autorités municipales et étatiques de faire preuve de créativité et d’utiliser toutes les voies juridiques à leur disposition.

En septembre, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a signé des lois interdisant à l’ICE d’entrer dans les écoles ou les hôpitaux sans mandat.

Le maire de Chicago, Brandon Johnson, a récemment signé un décret interdisant à ICE d’opérer sur toute propriété détenue ou contrôlée par la ville.

Le maire Bass devrait suivre l’exemple du gouverneur Newsom et du maire Johnson et interdire à ICE toutes les installations sous contrat avec la ville, comme nos centres de travail journalier.

Même si nous demandons des comptes à nos dirigeants élus, nous n’attendons pas qu’ils protègent et défendent nos communautés. Depuis plus de 30 ans, nous avons construit un réseau de centres de travail et communautaires à travers Los Angeles qui renforce le pouvoir et fonctionne comme un filet de sécurité pour notre population. Notre réseau comprend les organisations à but non lucratif qui gèrent les deux autres centres de travail de jour sous contrat avec la ville, le Centre de ressources d’Amérique centrale et Hope the Mission.

Au fil des décennies, l’Institut d’éducation populaire de Californie du Sud s’est battu pour la dignité et les droits des journaliers et des travailleurs domestiques en fournissant des services directs et en se mobilisant pour des campagnes, telles que l’amélioration des normes et de l’application du salaire minimum, la sécurité des travailleurs et les droits des immigrants. Nous avons sensibilisé aux risques pour la santé auxquels les journaliers et les travailleurs domestiques sont confrontés en raison des incendies de forêt et au rôle de première ligne qu’ils ont joué dans la récupération après les incendies de forêt, et nous fournissons des ressources de sécurité contre les incendies de forêt alors que nous luttons pour de meilleures protections.

Rejoignez ou soutenez un réseau local de réponse rapide. Refusez que les enlèvements deviennent normaux.

L’Institut d’éducation populaire de Californie du Sud continue de retrouver les travailleurs détenus par l’ICE, d’apporter aux gens leurs médicaments, de reconnecter les familles et de livrer des produits d’épicerie et d’autres aides essentielles aux communautés touchées.

Partout à Los Angeles, de nombreux membres de la communauté réagissent de manière créative : en construisant des centres de défense communautaires, en manifestant devant les hôtels où séjournent les agents de l’ICE pour les empêcher de dormir et en développant des réseaux d’entraide. Mais nous avons besoin que davantage de personnes soient impliquées.

La façon dont nous les arrêtons consiste à accroître le pouvoir de notre communauté. Si vous voyez des fourgonnettes banalisées ou si vous soupçonnez la présence d’ICE, signalez-le à un groupe de confiance pour les droits des immigrants. Rejoignez ou soutenez un réseau local de réponse rapide. Faites un don aux efforts d’entraide et aux fonds pour les personnes en détention. Enregistrez-vous et partagez des ressources avec vos voisins. Refusez que les enlèvements deviennent normaux.

D’après ce que nous voyons se dérouler à Washington, DC et Chicago, il est clair que Los Angeles était un site test pour un projet plus vaste de terreur raciale et, finalement, de nettoyage ethnique. Cela continuera jusqu’à ce que nous nous levions tous, par tous les moyens possibles, pour y mettre un terme.