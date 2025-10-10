La garde d’enfants universelle est populaire. Le Nouveau-Mexique nous a montré comment nous pouvons le gagner.

Une partie de la série La lutte pour l’équité en matière de soins

Les Américains sont habitués à lutter pour subvenir aux besoins fondamentaux tandis que l’argent de leurs impôts finance les guerres et soutient les grandes entreprises. Alors, lorsqu’on leur propose sans frais supplémentaires quelque chose d’aussi fondamental que la garde d’enfants, la réponse est souvent : « Quel est le piège ? C’est ainsi que certains habitants du Nouveau-Mexique réagissent à un programme unique en son genre aux États-Unis grâce auquel, à partir du 1er novembre 2025, les parents, quel que soit leur revenu, pourront bénéficier d’une garde d’enfants financée par le gouvernement.

Alors que les grands médias attribuent au gouverneur du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, le mérite d’avoir inauguré la garde d’enfants universelle, il est crucial de reconnaître qu’un mouvement populaire, ascendant et dynamique a commencé à jeter les bases des années plus tôt. Andrea Serrano est une Néo-Mexicaine de toujours et directrice exécutive d’OLÉ, qui signifie « Organisateurs au pays de l’enchantement ». Elle a souligné que « pendant des années, le Nouveau-Mexique oscillait entre le 48e, le 49e et le 50e rang des « États pour le bien-être des enfants ». »

Pour faire face à des circonstances aussi désastreuses, les organismes de justice sociale (dont OLÉ) ont pour la première fois introduit en 2010 l’idée de services de garde d’enfants financés par le gouvernement pour tous les résidents. « Il n’y a aucune raison pour que les familles aient à choisir entre payer le loyer ou payer leur hypothèque et payer la garde d’enfants », a déclaré Serrano.

Sachant que l’opposition à un tel programme serait probablement basée sur son coût, les organisateurs ont cité une source de financement clairement identifiable : les redevances que les sociétés pétrolières et gazières versent au Nouveau-Mexique pour la location de terres.

Au lieu de le présenter comme un nouveau programme, les organisateurs l’ont présenté comme le prolongement d’un programme existant en adoptant le terme « éducation de la petite enfance » pour décrire les services de garde. Les électeurs sont habitués à l’idée d’une école maternelle à la 12e année financée par des fonds publics et, par conséquent, étendre le financement gouvernemental de l’éducation et des soins préscolaires n’a pas été une tâche ardue.

« L’idée », selon Serrano, « était d’augmenter le paiement (des redevances) pour l’éducation… afin qu’il puisse couvrir l’éducation de la petite enfance ». L’augmentation est faible – seulement 1,25 pour cent.

Mais pour garantir des services de garde d’enfants à tous les résidents, il fallait que les électeurs approuvent la question sous la forme d’un amendement constitutionnel. Et pour que cela se produise, la législature de l’État devait d’abord adopter une résolution approuvant un tel amendement. «Pendant 10 ans, le corps législatif a empêché que l’amendement constitutionnel soit soumis aux électeurs», a déclaré Serrano.

Cela représente une décennie pendant laquelle des gens n’ont pas les moyens de faire garder leurs enfants, sont contraints à la pauvreté ou même font le choix de ne pas avoir d’enfants en raison du coût élevé.

Alors, des groupes comme OLÉ ont joué le jeu du long terme. Ils se sont organisés pour renverser la poignée de législateurs du Nouveau-Mexique qui bloquaient l’amendement constitutionnel relatif au financement des services de garde d’enfants et les ont remplacés par des législateurs que Serrano qualifiait de « alignés sur les valeurs ». En d’autres termes, ils ont mobilisé les rouages ​​de la démocratie locale pour atteindre leur objectif.

« Dans un État comme le Nouveau-Mexique, où règnent un mélange d’idéologies… obtenir 70 pour cent des voix, c’était énorme. »

Une telle approche était politiquement avisée. En 2021, la législature du Nouveau-Mexique a finalement adopté une résolution pour mettre la question du financement universel des services de garde d’enfants sur le bulletin de vote et fin 2022, les électeurs ont été autorisés à se prononcer directement sur la question. Ils ont voté massivement pour l’approuver.

Le Nouveau-Mexique disposait déjà d’une agence au niveau de l’État pour s’occuper de la garde d’enfants, appelée le Département de l’éducation et de la garde de la petite enfance, qui couvrait les frais de garde d’enfants pour les familles dont les revenus atteignaient 400 pour cent du niveau de pauvreté fédéral. En septembre 2025, le gouverneur Grisham a annoncé que cette couverture serait étendue pour couvrir toutes les familles, quel que soit leur revenu, répondant ainsi aux souhaits des électeurs.

À une époque où la richesse continue d’être redistribuée vers les échelons supérieurs de la société, les services de garde d’enfants financés par le gouvernement peuvent avoir de graves conséquences sur les résultats financiers des familles. « Nous allons voir des familles économiser en moyenne environ 12 000 dollars par an » au Nouveau-Mexique, a déclaré Serrano. « C’est énorme. »

Tout comme les soins aux personnes âgées, les services de garde d’enfants souffrent de multiples problèmes croisés de hausse des coûts, de demande constante, de pénurie de main-d’œuvre et de bas salaires. En tant que nécessité fondamentale qui nécessite une énorme quantité de travail humain, la garde d’enfants est souvent financièrement insoutenable dans une société où les salaires stagnent et où l’inflation est élevée – à moins que le gouvernement n’intervienne pour la subventionner.

Le programme universel de garde d’enfants du Nouveau-Mexique garantira des salaires plus élevés aux éducatrices, à hauteur de 18 et 21 dollars de l’heure.

De plus, les éducatrices sont de manière disproportionnée des femmes de couleur et des immigrantes, qui gagnent des salaires de misère en s’occupant des enfants des gens. L’éducatrice moyenne en garderie gagne un peu plus de 12 $ de l’heure. Pour résoudre ce problème, le programme universel de garde d’enfants du Nouveau-Mexique garantira des salaires plus élevés aux éducatrices, à hauteur de 18 et 21 dollars de l’heure.

Le taux de natalité aux États-Unis est tombé à un niveau historiquement bas cette année, et ce n’est pas seulement parce que les gens ne sont pas intéressés à procréer – ce qui est une position valable. C’est aussi parce que c’est trop cher d’avoir des enfants. Le Nouveau-Mexique peut offrir de l’espoir à ceux qui veulent des enfants mais n’ont pas les moyens d’en avoir.

Un modèle face à l’inaction fédérale

Une première version de la loi Build Back Better du président Joe Biden prévoyait un financement national de 400 milliards de dollars pour la garde d’enfants et l’éducation préscolaire, ce qui aurait pu subventionner fortement les frais de garde d’enfants pour les parents à travers le pays. Mais grâce au démocrate conservateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale, cette disposition a été supprimée avant d’être votée.

Aujourd’hui, sous l’actuel président Donald Trump, même les programmes gouvernementaux de longue date tels que Medicaid sont attaqués, sans aucune chance de financement public pour de nouveaux programmes tels que l’éducation préscolaire et la garde d’enfants universelle.

En l’absence d’action fédérale, des candidats de gauche, comme Zohran Mamdani, candidat à la mairie de New York, se présentent aux élections en s’appuyant sur des programmes visant à assurer des services de garde d’enfants universels.

Même si la plupart des municipalités n’ont pas accès à une réserve d’argent spéciale financée par les combustibles fossiles comme le Nouveau-Mexique – et il ne serait pas non plus prudent de compter à long terme sur un produit qui met en danger l’avenir des enfants – il existe de nombreuses autres façons de financer des services de garde d’enfants universels. « Il y a toujours de l’argent à trouver quand il y a la volonté de le faire », a déclaré Serrano. La campagne de Mamdani, par exemple, cherche à augmenter les impôts des sociétés et des habitants les plus riches de sa ville pour financer les services de garde d’enfants.

À l’instar des efforts du Nouveau-Mexique, la bataille pour une garde d’enfants universelle à New York a commencé au niveau local. « Il y a tellement de New-Yorkais, en particulier ceux de ma génération actuelle, qui cherchent à fonder une famille ici, à élever leurs enfants ici et qui veulent pouvoir se le permettre », a déclaré Jagpreet Singh, directeur politique de DRUM Beats, une émanation de l’organisation communautaire sud-asiatique Desis Rising Up and Moving (DRUM). Le groupe de Singh a très tôt soutenu Mamdani comme maire et a rallié le soutien des résidents sud-asiatiques de la ville de New York – un groupe qui a traditionnellement eu un faible taux de participation électorale.

« Au moment où les Cuomo et les Adams sont arrivés vers eux, il était déjà trop tard », a déclaré Singh. « Nous avions déjà construit le nom de Zohran, beaucoup parlé de politiques telles que la campagne de gel des loyers ou la garde d’enfants universelle, qui ont vraiment incité la communauté ouvrière à le soutenir et ont verrouillé le soutien au sein de notre communauté.

Mamdani a battu haut la main l’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo lors de la primaire démocrate en juin. Singh ne craint pas que les élections de novembre, qui verront une revanche entre les deux candidats, se déroulent différemment. « (Mamdani) n’a pas besoin de changer d’avis » sur la question de la garde d’enfants universelle, même face à l’électorat général, a-t-il déclaré.

Serrano est convaincu que le long et dur travail de mobilisation des électeurs autour de questions aussi populaires porte ses fruits. « Certaines personnes pourraient penser que ce n’est pas possible », a-t-elle déclaré. « Et c’est le cas, c’est absolument le cas. Cela prend des années et il faut aussi de la ténacité. Mais il s’agit aussi de : Comment créez-vous l’environnement du problème et comment élisez-vous les personnes qui vont le réaliser ?»

Les programmes gouvernementaux financés par l’État pour les produits de première nécessité sont populaires – et ce n’est pas étonnant. Les contribuables mettent leur argent en commun pour financer le bien commun. Et qu’est-ce qui pourrait mieux correspondre à une telle définition que la garde de nos enfants ?