Les centres de données Big Tech aggravent des décennies de racisme environnemental dans le Sud

Lors d’un récent dîner télévisé à la Maison Blanche, les dirigeants des Big Tech ont chaleureusement remercié Donald Trump pour avoir libéré « l’innovation américaine », tandis que le président, à son tour, a félicité les Big Tech pour « avoir investi des milliards dans le pays ». Cette orchestration de dirigeants de grandes entreprises technologiques embrassant le ring était plus qu’une démonstration de la façon dont l’oligarchie technologique est devenue la nouvelle norme. Il s’agissait d’une démonstration dramatisée, de type Gilded Age, du plan d’action de Trump en matière d’IA, qui accorde aux Big Tech la capacité illimitée d’étendre l’infrastructure de l’IA.

Annoncé en juillet 2025, le plan d’IA de Trump vise à accélérer la construction de centres de données en contournant les protections publiques, les lois environnementales et la surveillance critique. Cette pression en faveur d’une déréglementation fédérale est une réponse directe à un nombre croissant de communautés locales qui ripostent pour dévoiler qui bénéficie réellement de ces investissements massifs – et qui est trahi dans le processus. Les centres de données alimentant l’IA nécessitent une énorme quantité d’eau et d’énergie. Un seul centre de données peut consommer jusqu’à 5 millions de gallons d’eau potable par jour. Un campus de centre de données utilisant un gigawatt d’énergie électrique par an consommerait plus d’énergie en un an que les consommateurs de l’Alaska, du Rhode Island ou du Vermont. Alors que les entreprises technologiques s’efforcent de construire des centres de données dans le cadre d’une « course à l’IA » incessante, elles créent des infrastructures qui nous obligeront à brûler des combustibles fossiles pendant des décennies. Ils recherchent un avenir dans lequel nous devrons rivaliser avec les entreprises pour l’eau potable et subventionner les coûts énergétiques des grandes technologies avec nos propres portefeuilles en raison de l’augmentation des factures de services publics.

Dans leur recherche de terrains bon marché, d’énergie bon marché et de villes structurellement dépourvues de pouvoir, les Big Tech sont descendues sur le Sud. Google, Meta, Microsoft, Apple et Amazon ont engagé plus de 200 milliards de dollars pour construire des centres de données de moyenne et grande taille en Caroline du Nord, en Arkansas, en Louisiane, au Mississippi, en Virginie, en Géorgie, en Caroline du Sud, en Alabama et au Tennessee. Alors que le Sud devient le nouvel épicentre de la croissance des centres de données, il devient de plus en plus clair que les grandes technologies suivent les traces des grandes sociétés pétrolières, aggravant ainsi les méfaits de décennies de racisme environnemental dans le Sud.

La société d’intelligence artificielle d’Elon Musk, xAI, d’une valeur de 12 milliards de dollars, empoisonne les communautés noires de Memphis, dans le Tennessee. Le superordinateur de Musk, Colossus, se trouve à quelques kilomètres de Boxtown, où près de la moitié des habitants ont un revenu annuel inférieur à 25 000 dollars et où les taux de cancer sont quatre fois supérieurs à la moyenne nationale. Selon le Southern Environmental Law Center, le centre de données est alimenté par 35 turbines à gaz non autorisées qui produisent une pollution génératrice de smog et des produits chimiques nocifs comme le formaldéhyde. Les niveaux de concentration maximale de dioxyde d’azote ont augmenté de 79 % par rapport aux niveaux pré-xAI dans les zones entourant immédiatement le centre de données. Le dioxyde d’azote est lié aux maladies respiratoires. Memphis est déjà en tête du Tennessee en matière de visites aux urgences pour l’asthme et a reçu un « F » de l’American Lung Association pour la pollution par l’ozone en 2025. KeShaun Pearson, un résident de Memphis, déclare : « Nous respirons un air plus sale, connaissons des taux d’asthme plus élevés, et nos enfants passent plus de temps dans les salles d’urgence en raison des ambitions malavisées de milliardaires qui ne nous voient pas comme des humains.

De même, le plus grand centre de données de Meta à ce jour est en cours de construction dans la paroisse de Richland, en Louisiane, où plus d’un quart de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le complexe de Meta, d’une valeur de 10 milliards de dollars, consommera une quantité d’énergie sans précédent de la part de l’État – environ trois fois plus d’électricité que la ville entière de la Nouvelle-Orléans chaque année. Selon le permis du centre de données, celui-ci émettra directement 5 862 tonnes de CO2 par an, ce qui équivaut aux émissions annuelles de 1 108 foyers aux États-Unis. Trois nouvelles usines de gaz méthane sont en cours de construction rien que pour alimenter ce seul centre de données. Deux des centrales électriques seront construites dans la paroisse de Richland, tandis que la troisième centrale électrique sera construite sur un site de centrale nucléaire existant dans la région connue sous le nom de « Cancer Alley ». Cancer Alley est une étendue de terre de 85 miles le long du fleuve Mississippi, entre Baton Rouge et la Nouvelle-Orléans, où les communautés noires et à faible revenu tombent malades et meurent depuis des décennies à cause des émissions de plus de 200 usines pétrochimiques et de combustibles fossiles de la région.

En Caroline du Sud, des centrales électriques sont construites dans des communautés à prédominance noire pour répondre aux besoins énergétiques des centres de données. Dans le Mississippi, la Commission de la fonction publique de l’État a approuvé à l’unanimité un contrat spécial visant à prolonger la durée de vie d’une unité au charbon de Mississippi Power, l’usine Victor J. Daniel, afin de répondre aux besoins énergétiques d’un nouveau projet de centre de données. Cela intervient après que le gouvernement de l’État a ordonné à la société de services publics d’éliminer progressivement le charbon en 2020 en raison de ses effets néfastes sur la santé et l’environnement. En 2022, l’usine Victor J. Daniel a déclaré plus de 6 millions de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre, soit plus que toute autre installation du Mississippi, selon Blé à moudre. L’usine serait également l’un des plus grands pollueurs des eaux souterraines du pays, avec des quantités excessives de lithium, associées à des dommages neurologiques.

En Géorgie, les commissaires du comté ont assoupli les exigences relatives au projet Sail, un centre de données qui utiliserait jusqu’à 6 millions de gallons d’eau par jour, soit plus d’un cinquième de l’allocation quotidienne d’eau de l’ensemble du comté. Les autorités ont adopté de nouvelles lois de planification qui ont été édulcorées par les lobbyistes de l’industrie et ont supprimé les dispositions visant à limiter les impacts environnementaux nocifs et qui nécessiteraient des audiences publiques spéciales pour les centres de données proposés. Cela n’a été révélé que par le biais d’une demande d’enregistrement public faisant correspondre des commentaires anonymes avec des e-mails.

Les promoteurs de grands projets dans le Sud ont caché au public des informations clés, notamment sur la consommation d’eau et d’énergie, les accords avec les autorités locales concernant les allégements fiscaux et autres incitations, et même les noms d’entreprises. Les politiciens locaux concluent des accords détournés avec des entreprises technologiques avant que le public ait la possibilité d’être pleinement informé des dommages et d’avoir son mot à dire sur les centres de données entrant dans leurs communautés. La Louisiane, le Mississippi, l’Alabama, la Géorgie, le Tennessee et la Caroline du Sud offrent tous d’importantes exonérations fiscales aux entreprises de centres de données. Le parlement de Louisiane, contrôlé par le GOP, a accéléré la loi 730 en 2024, accordant aux entreprises de centres de données des exonérations fiscales de 20 ans, extensibles à 30 ans, pour des projets créant seulement 50 emplois et investissant au moins 200 millions de dollars. Le projet de loi a été défendu par le gouverneur républicain Jeff Landry et des lobbyistes du monde des affaires, sous couvert de développement économique.

Les Big Tech promettent des milliers d’emplois lorsque des projets de centres de données sont annoncés. Mais en réalité, les datacenters créent très peu d’emplois permanents. Même Microsoft admet qu’un centre de données peut fonctionner avec moins de 50 techniciens. Selon un Business Insider Selon une analyse, « les allégements fiscaux accordés aux développeurs peuvent s’élever au fil du temps à plus de 2 millions de dollars pour chaque emploi permanent à temps plein dans un centre de données opérationnel ». Malgré le discours largement répandu selon lequel les centres de données créent des emplois dans les zones locales, la moitié des États qui accordent des subventions fiscales aux centres de données n’exigent pas réellement la création d’emplois. Des États qui n’exigent la création que d’un petit nombre d’emplois. Au Tennessee, seuls 15 emplois sont nécessaires pour que les centres de données puissent bénéficier d’allégements fiscaux.

CNBC rapporte que les États perdent des centaines de millions de dollars de recettes fiscales au profit des entreprises technologiques. Greg LeRoy, directeur exécutif de Good Jobs First, a qualifié cela de « transfert géant de richesse des contribuables vers les actionnaires ». Ces allègements fiscaux détournent des fonds des dépenses gouvernementales directes destinées à soutenir les écoles, à lutter contre les inégalités de revenus, à investir dans les transports en commun, à restaurer l’environnement et à répondre à d’autres besoins communautaires. Cela affecte le plus les communautés marginalisées, en particulier les communautés de couleur du Sud. La Géorgie devrait renoncer cette année à environ 296 millions de dollars de recettes liées à la taxe de vente pour les grands centres de données. Cette extraction économique par le biais de subventions est parallèle à l’industrie des combustibles fossiles.

Ces subventions vont au-delà des allégements fiscaux de l’État. En Caroline du Sud, Dominion Energy fournira de l’électricité à Google pour plusieurs centres de données à un tarif réduit représentant moins de la moitié de ce que les clients résidentiels doivent payer. Dominion n’a pas divulgué la quantité d’électricité qu’il va fournir aux centres de données de Google, affirmant que ces informations constituent un secret commercial protégé. Cependant, les centres de données de Caroline du Sud seront à l’origine de 65 à 70 % de l’augmentation de la consommation d’énergie de l’État, obligeant les consommateurs à payer davantage en factures de services publics. Jennifer Whitfield, avocate principale du Southern Environmental Law Center, a déclaré : « Le fardeau énergétique le plus élevé pour les faibles revenus est observé dans le Sud, en particulier en Géorgie, en Caroline du Sud, en Alabama, au Mississippi et en Arkansas. » La charge énergétique fait référence au pourcentage du revenu personnel nécessaire pour payer les factures d’énergie. Les centres de données vont exacerber cette iniquité systémique.

Le Sud a longtemps été un lieu d’extraction industrielle et de résistance politique féroce. Poursuivant cet héritage de résistance, l’opposition aux centres de données est de plus en plus forte dans le Sud. Un projet de centre de données hyperscale de 14,5 milliards de dollars à Bessemer, en Alabama, a été suspendu après avoir fait face à un front uni de résidents préoccupés par l’impact local du centre de données. Le centre aurait besoin de 2 millions de gallons d’eau par jour, soit à peu près la même quantité d’eau que les deux tiers de la population de la ville. À Warrenton, en Virginie, les habitants ont voté contre tous les membres du conseil municipal lors des élections de novembre 2024 qui soutenaient le centre de données proposé par Amazon. En juillet 2025, le conseil nouvellement élu a voté l’interdiction des centres de données de Warrenton. En Géorgie, le conseil des commissaires du comté de Monroe a voté à l’unanimité pour rejeter une proposition de centre de données qui permettrait de rezoner 900 acres de terrain après que les résidents se soient opposés et ont déclaré que cela posait des menaces environnementales.

Ils ne comprennent pas ce qu’ils ont commencé. Ils ne comprennent pas la coalition que nous sommes sur le point de construire, car nous avons tous des factures d’électricité élevées. Nous avons tous des factures d’eau élevées. Et donc, les gens qui normalement ne rockent pas ensemble, oh, nous sommes sur le point de rocker ensemble, et nous sommes sur le point de faire des changements en Géorgie.

Il est essentiel que nous prêtions attention à des combats comme ceux-ci et soyons solidaires avec les communautés noires, brunes et ouvrières qui subissent les préjudices causés par les grandes technologies et les gouvernements fédéral et étatiques. Les gens disent non.