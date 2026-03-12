Kristi Noem laisse une trace de mort derrière elle dans les prisons ICE

Des rapports ont fait état cette semaine du décès de deux autres immigrants sous la garde de l’Immigrations and Customs Enforcement (ICE). Emmanuel Damas, 56 ans, demandeur d’asile haïtien, serait décédé d’une infection liée à un mal de dents qui, selon sa famille, n’a pas été soigné pendant deux semaines alors que Damas était incarcéré au centre correctionnel de Florence en Arizona.

Damas semble être la dixième personne à mourir alors qu’elle était sous la garde de l’ICE en 2026, ce qui porterait à au moins 39 le nombre total de personnes décédées alors qu’elles étaient incarcérées par l’agence sous la présidence de Donald Trump. Étoile quotidienne de l’Arizona le 4 mars. Ce jour-là, l’ICE annonçait qu’Alberto Gutierrez-Reyes, 48 ​​ans, était décédé dans un hôpital californien le 27 février après être tombé malade au centre de traitement ICE d’Adelanto, où la population a grimpé en flèche ces derniers mois.

« Personne ne devrait mourir d’un mal de dents », a déclaré Ellis au Étoile quotidienne de l’Arizona. « Il faut faire quelque chose. »

D’après le récit d’Ellis dans le Étoile du jourDamas a signalé pour la première fois un mal de dents au personnel de la prison le 12 février et a reçu de l’ibuprofène. Les membres de sa famille affirment qu’il s’est plaint pendant près de deux semaines avant de s’effondrer après avoir développé une infection dangereuse. Il a été transféré à l’hôpital et est décédé le 2 mars. La famille a également déclaré à Ellis qu’un autre détenu avait déclaré avoir entendu le personnel de la prison rire et dire que Damas faisait semblant alors qu’il criait à l’aide.

Dans un communiqué, l’ICE a déclaré que Damas avait signalé un essoufflement le 19 février et avait été transporté vers un hôpital local, où il a été transféré dans une unité de soins intensifs. Damas est resté intubé et sous oxygène aux soins intensifs jusqu’à sa mort le 2 mars. À l’époque, Damas contestait un ordre d’expulsion émis le 6 janvier auprès de la Commission d’appel de l’immigration.

Austin Kocher, professeur assistant de recherche à l’Université de Syracuse qui analyse les données de l’ICE, a noté que la déclaration de l’ICE sur la mort de Gutierrez-Reyes contenait une affirmation surprenante et facilement réfutée : « Il s’agit des meilleurs soins de santé que de nombreux extraterrestres ont reçus au cours de leur vie. » En revanche, la déclaration sur la mort de Damas est intervenue après le licenciement de Noem et ne contenait pas de termes similaires, déclarant plutôt : « L’ICE s’engage à garantir que toutes les personnes en détention résident dans des environnements sûrs, sécurisés et humains. »

« Lorsque le secrétaire adjoint aux Affaires publiques (du ministère de la Sécurité intérieure) affirme par les voies officielles que la détention au sein de l’ICE fournit les meilleurs soins de santé que de nombreux détenus aient jamais reçus, cette affirmation ne décrit pas simplement une réalité politique ou une aspiration politique », a écrit Kocher le 4 mars. « Elle exclut activement la responsabilité en recadrant la négligence systémique comme une générosité institutionnelle. »

Selon Kocher, il n’y a aucun moyen de concilier l’affirmation selon laquelle la détention de l’ICE fournit « les meilleurs soins de santé » que de nombreux détenus aient jamais reçus avec ce que Damas a vécu au centre correctionnel de Florence, une prison d’État qui a conclu un contrat avec l’ICE.

« Ce que Damas a vécu dans les semaines qui ont précédé sa mort… n’est pas une expérience ponctuelle », a écrit Kocher. « À ce stade, il s’agit d’une tendance bien documentée dans laquelle les plaintes restent sans réponse, les souffrances sont ignorées ou moquées, et le transfert vers des soins médicaux d’urgence n’intervient qu’après que le corps des immigrants a déjà commencé à se détériorer. »

La maladie se propage rapidement pendant le confinement et des enfants tombent malades dans une immense prison pour familles au Texas. Au moins deux cas de rougeole ont été signalés début février au centre de traitement de l’immigration de Dilley, et une fillette de 18 mois a récemment été hospitalisée pour une infection pulmonaire.

Le COVID-19 et la tuberculose ont été signalés dans le célèbre camp East Montana, sur la base militaire de Fort Bliss, au Texas, où plusieurs personnes sont décédées cette année, dont un homme dont la mort après une bagarre avec les gardes a été déterminée par le médecin légiste du comté comme étant un homicide. L’ICE affirme que Geraldo Lunas Campos a tenté de se suicider, mais un témoin oculaire a déclaré que les gardes l’avaient battu alors qu’il criait « Je ne peux pas respirer ».

La réalité de ce qui se passe dans les prisons de l’ICE ne se révèle souvent que lentement à travers les familles, les victimes, les procès et les enquêtes indépendantes. Les chercheurs ont découvert que 95 % des décès enregistrés au cours du premier mandat de Trump étaient évitables.

Dans un message en ligne, la famille de Gutierrez-Reyes a déclaré qu’il était le seul soutien financier de sa femme et de son fils.

« La famille d’Alberto doit maintenant traverser cette période déchirante sans la personne dont elle dépend le plus », a écrit la famille sur GoFundMe. Le gouvernement mexicain aurait demandé au gouvernement américain d’enquêter sur la mort d’un de ses citoyens.

La nouvelle de ces décès est survenue alors que la secrétaire du Département de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, comparaissait devant la commission judiciaire du Sénat pour une audience explosive qui a clôturé un mandat que les républicains considèrent de plus en plus comme un désastre en termes de relations publiques. Trump a annoncé le 5 mars qu’il retirerait Noem de son poste de secrétaire du Département de la sécurité intérieure, qui supervise l’ICE.

Noem s’est battu devant les tribunaux pour empêcher les démocrates du Congrès d’inspecter en temps opportun les prisons de l’ICE dans leurs districts, mais a finalement été contraint par les juges fédéraux d’autoriser une surveillance. Les législateurs ont mis en garde Noem et d’autres responsables contre les informations faisant état d’aliments non comestibles, de négligence médicale et d’autres abus.

Alors que Trump et d’autres membres du Parti républicain semblent les plus préoccupés par les nombreux autres scandales de Noem – qui incluent les frais de voyage de luxe, les allégations de corruption interne et les spéculations sur sa relation avec le puissant « conseiller spécial » et ancien directeur de campagne de Trump, Corey Lewandowski – Noem laisse derrière elle une traînée de mort et de destruction constitutionnelle.

Le sénateur républicain Markwayne Mullin, un faucon de l’immigration connu comme le « chuchoteur du Sénat » de Trump, serait le choix du président pour remplacer Noem. Mullin doit être confirmé par ses collègues du Sénat, et il reste à voir comment, le cas échéant, il gérerait l’agence différemment.

Le réseau de prisons et de prisons pour immigrants de l’ICE, en pleine expansion, a un long historique de négligence médicale, d’isolement cellulaire et de décès évitables qui sont antérieurs au mandat actuel de Trump et à la répression de l’immigration. Mais aujourd’hui, le nombre moyen de personnes détenues par l’ICE chaque jour a explosé, passant de moins de 40 000 à plus de 70 000. Grâce à 45 milliards de dollars supplémentaires provenant du projet de loi budgétaire du Parti républicain l’année dernière pour étendre l’incarcération des immigrants, l’ICE dispose du financement nécessaire pour détenir jusqu’à 135 000 personnes à la fois d’ici la fin du mandat de Trump, selon l’American Immigration Council.

Le 6 mars, l’ICE a annoncé le décès de Pejman Karshenas Najafabadi, un Iranien de 59 ans qui vivait aux États-Unis depuis 1991 et est décédé d’une insuffisance cardiaque alors qu’il était en détention dans un hôpital du Mississippi.

Guerline Jozef, directrice exécutive de Haitian Bridge Alliance, qui défend les droits des réfugiés, a déclaré que personne ne cherchant refuge aux États-Unis ne devrait mourir sous la garde du gouvernement. L’Alliance appelle les autorités fédérales à lancer des enquêtes indépendantes sur tous les décès survenus en détention par l’ICE et à élargir les alternatives à la détention pour les personnes cherchant un statut légal.

« La mort d’Emmanuel Damas est un rappel dévastateur que notre système de détention pour migrants ne respecte pas les normes les plus élémentaires de dignité humaine », a déclaré Jozef dans un communiqué cette semaine. « Les personnes en quête de sécurité ne devraient pas mourir de problèmes médicaux non traités pendant leur détention par le gouvernement. »

Cette histoire a été mise à jour le 9 mars avec des déclarations supplémentaires de l’ICE.