Les infirmières en grève d’un océan à l’autre ont tenu tête aux forces corporatives et ont gagné

Des grèves historiques des infirmières sur les deux côtes des États-Unis ont eu lieu simultanément au cours des deux premiers mois de 2026, démontrant le pouvoir de la négociation collective et de la solidarité dans une lutte commune contre les intérêts de l’argent.

La plus grande grève d’infirmières jamais enregistrée à New York, avec environ 15 000 infirmières en grève à son apogée, a abouti à des accords pour les travailleurs de trois hôpitaux privés de la ville après un arrêt de travail d’un mois qui a commencé le 12 janvier et s’est terminé le 13 février. Environ 4 200 infirmières d’un quatrième hôpital ont mis fin à leur grève le 21 février, après six semaines de piquet de grève.

Dans le même temps, plus de 30 000 infirmières et autres travailleurs de la santé en Californie et à Hawaï, employés par le prestataire de soins de santé à but non lucratif Kaiser Permanente, ont mis fin à leur arrêt de travail d’un mois le 24 février.

Les membres de l’Association des infirmières de l’État de New York (NYSNA), affiliée à National Nurses United, AFL-CIO, se sont mis en grève pour protéger leur assurance maladie et leurs prestations de retraite. Dania Muñoz, infirmière praticienne à l’hôpital Mount Sinai de New York, a expliqué que les hôpitaux privés qu’elle et d’autres ont pris en charge sont « parmi les systèmes hospitaliers les mieux payés du pays ».

Muñoz était perplexe face à la tentative initiale des hôpitaux de renoncer à payer les primes d’assurance maladie de leur personnel infirmier. « Ils ont juste dit que c’était trop cher », a-t-elle expliqué, et pourtant, « ce sont eux qui parlent aux compagnies d’assurance maladie et fixent les tarifs ».

« Les soins de santé pour les travailleurs de la santé… sont certainement l’une des choses les plus importantes pour lesquelles nous nous battions et que nous avons pu obtenir », a déclaré Muñoz. Selon la NYSNA, « les infirmières des quatre hôpitaux ont maintenu leurs prestations de santé et de retraite, et ont obtenu des augmentations de salaires, des protections contre la violence au travail et des garanties contre l’intelligence artificielle ». Cette victoire est survenue malgré le fait que la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a signé un décret facilitant aux hôpitaux l’embauche de remplaçants pour les infirmières en grève – un ordre que les infirmières ont dénoncé en marchant vers le bureau de Hochul.

« Les infirmières des quatre hôpitaux ont maintenu leurs prestations de santé et de retraite, et ont obtenu une augmentation de salaire, des protections contre la violence au travail et des garanties contre l’intelligence artificielle.

Lucky Longoria est infirmière pédiatrique dans un établissement Kaiser à Downey, en Californie, et membre de l’United Nurses Associations of California/Union of Health Care Professionals (UNAC/UHCP). Selon son syndicat, la grève pour pratiques déloyales de travail, déclenchée par le départ de Kaiser de la table de négociation, a été le plus grand arrêt de travail illimité des professionnels de la santé dans l’histoire des États-Unis. Longoria a déclaré qu’elle et ses collègues professionnels de la santé étaient sur la ligne de piquetage en partie parce qu’« ils allaient réduire nos prestations ».

Comme les infirmières de la ville de New York, les professionnels de la santé de West Coast Kaiser étaient en grève contre le manque de personnel et les salaires qui n’ont pas suivi l’inflation. Longoria a expliqué qu’en réponse aux demandes des travailleurs d’une augmentation de salaire de 25 pour cent sur quatre ans, les infirmières syndiquées se sont vu offrir une augmentation de 21,5 pour cent de la part de Kaiser, l’assurance qu’elles préserveront leurs avantages sociaux et un engagement à répondre aux demandes des syndicats pour de meilleurs ratios personnel/patients.

À première vue, les hôpitaux privés à but lucratif de la ville de New York semblent très différents de Kaiser Permanente, un prestataire de soins de santé et HMO théoriquement à but non lucratif. Mais le modèle commercial de Kaiser est similaire à celui des prestataires de soins de santé à but lucratif. La société a accumulé des milliards de dollars en réserve et surpayé ses hauts dirigeants – comme le PDG de l’entreprise, qui gagne près de 13 millions de dollars par an – tout en lésinant sur les salaires et le personnel, et par conséquent sur les soins aux patients.

Kaiser, selon Longoria, a changé « son orientation des soins aux patients » en s’appuyant sur un personnel sous-payé et surmené, et s’est « concentré sur les investissements ». Selon une analyse réalisée par l’UNAC/UHCP sur les informations financières de Kaiser, le prestataire à but non lucratif dispose de 66 milliards de dollars de réserves non affectées, même si l’entreprise a continué d’augmenter les primes des patients et de maintenir les salaires stables. « Pourquoi ne pas investir dans vos collaborateurs ? Pourquoi ne pas investir dans vos patients ? » » demanda Longoria.

À New York, Muñoz avait des questions similaires concernant les hôpitaux privés qu’elle et d’autres ont pris en charge. « Ces dirigeants d’hôpitaux sont payés des millions de dollars et pourtant ils disent qu’ils ne peuvent pas se permettre les soins de santé ou les choses pour lesquelles les infirmières se battent », a-t-elle déclaré.

Les immigrants sont représentés de manière disproportionnée dans le domaine des soins de santé. Il n’est pas surprenant que les infirmières des deux côtes aient formulé des revendications liées à l’immigration à un moment où le gouvernement fédéral a fait du ciblage des immigrants une pièce maîtresse de son programme politique. Comme l’explique Muñoz de New York, « nous voulions nous assurer que nos hôpitaux diraient que l’ICE n’est pas le bienvenu dans nos établissements à moins d’avoir un mandat judiciaire ».

Les professionnels de la santé étaient en grève contre le manque de personnel et les salaires qui n’ont pas suivi l’inflation.

Alors que la NYSNA n’a pas été en mesure d’obtenir les protections demandées pour les immigrants, Muñoz a été encouragée par le fait que le nouveau maire de sa ville, Zohran Mamdani, a signé un décret interdisant aux agents fédéraux d’entrer dans les hôpitaux publics. « Nous espérons que les hôpitaux du secteur privé emboîteront le pas et participeront également à ce projet », a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, l’UNAC/UHCP, dans le cadre de leur examen des avoirs financiers de Kaiser, a découvert que Kaiser Permanente Group Trust avait des investissements dans GEO Group et CoreCivic, les plus grandes sociétés pénitentiaires privées du pays avec d’importants contrats gouvernementaux pour détenir des immigrants.

Selon Longoria, « nous nous sentons dévalorisés lorsque nous entendons dire que… ils sont investis dans les prisons et les centres de détention, surtout en tant que prestataires de soins de santé et sachant ce que nous ressentons à l’égard des communautés terrorisées par l’ICE ». Elle a ajouté : « les personnes qui finissent dans les centres de détention sont nos patients ». Même si l’UNAC/UHCP n’a pas explicitement appelé Kaiser à se désinvestir du secteur des prisons privées, elle a soutenu une législation récemment introduite exigeant une plus grande transparence de la part de Kaiser sur ses avoirs.

Alors que les infirmières des deux côtes utilisaient leur force collective pour protéger les avantages sociaux existants et obtenir de nouvelles concessions sur les salaires et le personnel, le coût du piquetage était élevé. « Cela a été l’un des hivers les plus froids à New York depuis de nombreuses années », a déclaré Muñoz. « Les infirmières étaient dehors… qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il fasse froid ou chaud dehors, nous étions dehors par tous les temps. »

Même sur la côte Ouest, généralement dotée d’un temps plus doux, le piquetage était pénible. Selon Longoria, « la chose la plus difficile quand on est sur la ligne de piquetage, c’est de perdre le contrôle des soins aux patients en cours, même si nous devons nous éloigner du chevet. »

En tant qu’infirmière pédiatrique, Longoria a l’habitude de s’occuper de jeunes patients atteints de maladies chroniques qui peuvent passer des semaines, voire des mois, à l’hôpital. « Ce ne sont pas seulement des patients, ils deviennent une famille », a-t-elle déclaré. « Nous ne quittons pas notre travail lorsque nous partons ; nous avons emporté l’inquiétude avec nous et l’inquiétude était avec nous sur la ligne (de piquetage). »

Pourtant, « la camaraderie que nous avons développée, que nous avons entretenue », a déclaré Longoria, était « miraculeuse ». Elle se souvient avoir ressenti de la joie, « tout en ressentant simultanément un peu de désespoir, un peu de déception et beaucoup de fatigue ».

Alors que les travailleurs de la santé des deux côtés du pays étaient représentés par deux syndicats distincts, les membres de la base ont trouvé l’inspiration dans les efforts respectifs de chacun pour donner la priorité aux soins des patients plutôt qu’aux profits. Longoria, qui a fréquemment publié sur ses réseaux sociaux ses expériences lors des piquets de grève, a montré sa solidarité avec les infirmières de la ville de New York dans un joyeux montage vidéo d’infirmières du sud de la Californie se jetant une pomme – pour représenter la Grosse Pomme – tout en brandissant des pancartes d’encouragement et en scandant : « De la côte ouest à la côte est, nous sommes aux côtés de New York ». « Nous nous sentions connectés », a déclaré Longoria.

Beth Loudin, infirmière autorisée au New York-Presbyterian, a fait écho à ce sentiment. « Bien qu’il n’y ait pas eu de coordination formelle », a-t-elle déclaré, « les infirmières de New York ont ​​été vraiment stimulées par la solidarité manifestée par les infirmières en grève sur les réseaux sociaux et ont essayé de la renvoyer. »

L’activité syndicale a augmenté aux États-Unis ces dernières années. En 2025, près d’un demi-million de personnes non syndiquées ont adhéré à un syndicat, portant le nombre total de personnes syndiquées à 16,5 millions. Même si cela ne représente pas un pourcentage important de la population, selon l’Economic Policy Institute, plus de 50 millions de travailleurs voulaient adhérer à un syndicat mais n’y sont pas parvenus. À une époque d’insécurité économique persistante, il existe un fort désir parmi les travailleurs d’unir leurs forces et de s’attaquer aux entreprises patronales.

Les infirmières syndiquées comprennent que les enjeux sont élevés. « Beaucoup de gens pensent que ce combat n’était pas politique, mais il l’était tellement », a déclaré Muñoz. « Nous parlons de soins de santé, nous parlons de salaires équitables, nous parlons d’avantages sociaux et nous parlons d’accès aux soins, pas seulement pour nos infirmières… d’accès aux soins de santé en général. Et une fois que vous commencez à priver un groupe de personnes de leurs droits, où cela s’arrête-t-il ? »