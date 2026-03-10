L’Europe offre peu d’espoir aux Iraniens qui tentent de fuir les bombes américaines et israéliennes

Plus tôt cette semaine, alors que la guerre américano-israélienne contre l’Iran s’intensifiait, le chef du Parti réformiste britannique, Nigel Farage, a redoublé ses positions anti-immigrés et anti-réfugiés. Si, a-t-il déclaré, les réfugiés commencent à quitter l’Iran en grand nombre, ils devront être hébergés au Moyen-Orient ; La Grande-Bretagne n’en peut tout simplement plus.

Farage a parlé de l’opération américano-israélienne en Iran en termes élogieux. Selon lui, l’un des résultats que son pays devrait célébrer est que si le régime théocratique tombe, un grand nombre d’Iraniens vivant actuellement au Royaume-Uni rentreront probablement chez eux. Considérez cela comme un doubleil disait essentiellement: un mauvais régime tombe et le Royaume-Uni pourrait également se débarrasser de certains de ses immigrants musulmans.

Les tirades anti-immigration pourraient bien devenir la politique britannique officielle dans un avenir pas si lointain. Le gouvernement travailliste dirigé par Starmer a déçu l’opinion publique britannique depuis son arrivée au pouvoir lors d’une victoire écrasante à l’été 2024, et le Premier ministre Keir Starmer lui-même est toxique envers l’électorat : les derniers chiffres de YouGov montrent que 69 % de l’opinion publique le voit défavorablement. (Étonnamment, c’est une amélioration par rapport à ses chiffres de janvier, alors que 75 % le considéraient négativement.) Le parti Reform UK de Farage, un parti de droite soutenu par Donald Trump et le mouvement MAGA, a désormais de bonnes chances d’être le plus grand groupe au Parlement lors des prochaines élections générales, actuellement prévues pour 2029.

Au milieu d’épidémies de violence visant les demandeurs d’asile hébergés dans des hôtels à travers le pays, le gouvernement travailliste du Royaume-Uni fait adopter une législation qui obligerait les réfugiés et les demandeurs d’asile à attendre 20 ans avant de pouvoir obtenir un droit de résidence permanente. Leur capacité de travailler serait également limitée et ils seraient soumis à une procédure d’expulsion accélérée si leur statut de réfugié – qui sera désormais réexaminé tous les 30 mois – était révoqué.

Aujourd’hui, alors que le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a annoncé la semaine dernière que les États-Unis pourraient faire pleuvoir « la mort et la destruction du ciel à longueur de journée » sur le régime iranien (et par extension sur les 90 millions d’habitants de l’Iran) – les gouvernements européens sont pris dans un étau. Le gouvernement espagnol a explicitement dénoncé la guerre comme étant illégale ; le gouvernement britannique a initialement refusé aux États-Unis le droit d’utiliser Diego Garcia et d’autres bases dans la région – mais a ensuite fait marche arrière sur ce point ; et même les gouvernements d’extrême droite comme celui de Giorgia Meloni en Italie sont conscients que leurs électeurs désapprouvent avec véhémence le gouvernement de Trump et ses guerres au Moyen-Orient.

Pourtant, la désapprobation des guerres de Trump et le fait de savoir que les décideurs politiques européens ont été entièrement mis à l’écart dans ces décisions capitales ayant un impact sur la sécurité mondiale, les prix mondiaux de l’énergie et les flux de réfugiés ne se traduisent apparemment pas par une volonté d’accueillir ceux qui pourraient fuir les bombes.

Une décennie d’opposition de l’extrême droite contre l’immigration

En 2015, des centaines de milliers de Syriens fuyant la guerre civile dans leur pays d’origine ont demandé l’asile ou le statut de réfugié en Europe. L’Allemagne et la Suède, en particulier, ont admis un grand nombre de ces réfugiés de guerre. Mais, dans les années qui ont suivi, les partis d’extrême droite anti-immigration – notamment le Rassemblement national de Marine Le Pen en France ; le parti Alternative pour l’Allemagne (AfD) en Allemagne ; et le parti des Frères d’Italie de Meloni – ont construit leurs bases sur des campagnes de xénophobie, et leur soutien a augmenté. Cherchant à neutraliser l’attrait de l’extrême droite, davantage de dirigeants traditionnels ont commencé à coopter les positions anti-immigration de cette dernière, accédant notamment aux arguments de l’AfD, selon lesquels des millions de migrants devraient être « réémigrés » vers leur pays d’origine.

En 2024, le Parlement européen a ratifié le Pacte sur la migration et l’asile, permettant aux États membres d’expulser plus facilement les demandeurs d’asile potentiels. Fin 2025, le pacte a été modifié pour élargir la liste des pays tiers par lesquels les demandeurs d’asile ont transité et vers lesquels ils pourraient désormais être expulsés. Cumulativement, ces changements de règles permettront d’accélérer les audiences (et les expulsions) pour les résidents d’un grand nombre de pays pauvres, principalement de pays de l’hémisphère sud, cherchant refuge en Europe. Les dispositions du nouveau pacte et la règle des pays tiers entreront en vigueur cet été. Amnesty International l’a dénoncé comme une « tentative éhontée de contourner les obligations juridiques internationales ».

L’UE affirme qu’en représailles à son soutien à l’Ukraine depuis le début de la guerre de 2022, la Russie et la Biélorussie font activement venir des demandeurs d’asile et les aident ensuite à échapper aux patrouilles frontalières de l’UE et à entrer en Pologne et dans les États baltes. En réponse, les pays de l’UE ont commencé à réduire le droit de demander l’asile. En mars de l’année dernière, le gouvernement polonais a suspendu ce droit pour les migrants entrant dans le pays via la frontière avec la Biélorussie. La Finlande a également décidé de limiter le droit de demander l’asile aux personnes entrant dans le pays par sa frontière avec la Russie.

Les mesures prises aux frontières orientales se sont avérées politiquement populaires, et des efforts sont désormais déployés à l’échelle du continent pour réprimer les demandeurs d’asile.

Les sondages d’opinion en Allemagne montrent que l’Union chrétienne-démocrate d’Allemagne (CDU) de centre-droit au pouvoir et l’AfD extrémiste sont à égalité à la première place, chacun avec le soutien d’un quart de l’électorat. En France, le parti de Marine LePen est en pole position pour remporter les prochaines élections législatives et présidentielles de 2029. L’Italie est gouvernée par le parti d’extrême droite Frères d’Italie de Meloni, qui a adopté plusieurs politiques anti-immigration. Et au Royaume-Uni, avec un électorat de plus en plus divisé et de multiples partis émergeant dans ce qui a été historiquement un système parlementaire dominé par deux partis, les réformistes continuent de dominer les sondages nationaux. À mesure que la politique évolue vers la droite, et que l’immigration s’avère être une force motivante, les gouvernements traditionnels se positionnent de plus en plus contre les migrants.

En fait, parmi tous les grands pays d’Europe, seule l’Espagne, qui a récemment annoncé une amnistie pour un demi-million d’immigrés sans papiers, va à l’encontre de la tendance et libéralise bon nombre de ses lois sur l’immigration. Il est probable que cette action, tout comme le refus du gouvernement espagnol d’accorder aux États-Unis le droit d’effectuer des bombardements depuis ses bases, soit à l’origine de la récente menace de Trump de couper le pays de tout commerce avec les États-Unis.

Les perspectives sont particulièrement sombres pour ceux qui cherchent à se mettre à l’abri des bombes américaines.

Au début du mois de mars, les ministres européens ont commencé à tenir une série de réunions pour explorer les options au cas où la guerre en Iran – un pays de près de 100 millions d’habitants qui, selon les estimations du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, abrite actuellement jusqu’à 3,7 millions de réfugiés, pour la plupart originaires d’Afghanistan – aboutissait à un afflux de réfugiés vers l’ouest. Lors de ces réunions, le ministre suédois des Migrations a déclaré que permettre l’entrée d’une nouvelle vague de réfugiés de guerre – qui comprendrait non seulement des Iraniens, mais aussi des réfugiés ayant cherché refuge en Iran – « n’est pas une option » pour l’Europe.

Alors que la majeure partie de l’Europe est désormais fermement engagée dans un modèle de confinement qui maintient les personnes désespérées coincées dans des zones de guerre loin des côtes du continent, et que les États-Unis ont pratiquement mis fin à l’admission de réfugiés et de demandeurs d’asile, les perspectives sont particulièrement sombres pour ceux qui cherchent à se mettre à l’abri des bombes américaines. Pris entre les théocrates du régime iranien et la brigade anti-bombes qui dirige Washington, DC, les civils iraniens n’ont nulle part où fuir en 2026. Le résultat pourrait bien être une calamité humanitaire.