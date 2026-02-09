La Cour fédérale décide que l’ICE peut continuer à emprisonner des immigrants sans caution

Un comité d’appel fédéral divisé s’est prononcé vendredi en faveur de la politique de l’administration Trump consistant à enfermer sans caution la plupart des immigrants sans papiers, une décision que les experts juridiques ont qualifiée de coup dur à la procédure régulière.

Un panel de trois juges de la cour d’appel de droite du 5e circuit américain de la Nouvelle-Orléans a statué à 2 voix contre 1 que le renversement par le président Donald Trump de trois décennies de pratique des administrations précédentes est juridiquement fondé en vertu de la loi sur la réforme de l’immigration illégale et la responsabilité des immigrants de 1996 (IIRIRA). La décision annule deux ordonnances d’un tribunal inférieur.

« Le texte (de l’IIRIRA) dit ce qu’il dit, quelles que soient les décisions des administrations précédentes », a écrit la juge Edith Jones – nommée par l’ancien président Ronald Reagan – pour la majorité. « Le fait que les administrations précédentes aient décidé d’utiliser moins que leur plein pouvoir d’application… ne signifie pas qu’elles n’avaient pas le pouvoir d’en faire plus. »

Écrivant en désaccord, la juge Dana M. Douglas, nommée par l’ancien président Joe Biden, a affirmé que « le Congrès qui a adopté l’IIRIRA serait surpris d’apprendre qu’il avait également exigé la détention sans caution de deux millions de personnes. Pendant près de 30 ans, rien n’indiquait que quiconque pensait qu’il l’avait fait, et rien dans les archives du Congrès ou dans l’histoire de l’application de la loi ne suggère qu’il l’ait fait. «

Il s’agit d’une très, très mauvaise décision de la part de l’un des deux juges Reagan restant sur le cinquième circuit, rejoint par l’un des deux juges les plus extrémistes nommés par Trump au tribunal. Et il s’agit de la question que j’ai abordée à Law Dork plus tôt cette semaine, dans le contexte du Minnesota : www.lawdork.com/i/186796727/… – Chris Geidner (@chrisgeidner.bsky.social) 2026-02-07T02:50:47.820Z

« Néanmoins, le gouvernement affirme aujourd’hui son autorité et son mandat pour détenir des millions de non-citoyens à l’intérieur du pays, dont certains sont présents ici depuis des décennies, dans les mêmes conditions que s’ils étaient appréhendés à la frontière », a ajouté Douglas. « Peu importe que ce mandat nouvellement découvert arrive sans précédent historique et en contradiction avec l’une des distinctions fondamentales du droit de l’immigration. L’écrasante majorité ailleurs a reconnu que la position du gouvernement n’est absolument pas soutenue. »

L’administration précédente permettait généralement aux immigrants illégaux qui vivaient aux États-Unis depuis des années d’assister aux audiences de caution, au cours desquelles ils avaient la possibilité de faire valoir devant les juges de l’immigration qu’ils ne représentaient aucun risque de fuite et devraient être autorisés à contester leur expulsion sans détention.

La détention obligatoire par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis était généralement réservée aux criminels reconnus coupables ou aux personnes récemment entrées illégalement dans le pays.

Cependant, l’administration Trump affirme que toute personne entrant aux États-Unis sans autorisation à tout moment peut être détenue en attendant son expulsion, avec des exceptions discrétionnaires limitées pour des cas humanitaires ou d’intérêt public. En conséquence, les immigrants qui vivent aux États-Unis depuis des années, voire des décennies, sont détenus indéfiniment, même s’ils n’ont pas de casier judiciaire.

Selon un POLITIQUE Selon une analyse, plus de 360 ​​juges à travers le pays – dont des dizaines de juges nommés par Trump – ont rejeté l’interprétation donnée par l’administration du pouvoir de détention de l’ICE, tandis que 26 seulement se sont rangés du côté de l’administration.

Alors que la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, a salué la décision de vendredi comme « un coup dur porté aux juges militants qui ont sapé à chaque instant nos efforts pour rendre l’Amérique à nouveau sûre », certains experts juridiques ont déclaré que la décision érodait les droits constitutionnels.

« Une mauvaise nouvelle pour une procédure régulière », a déclaré Aaron Reichlin-Melnick, membre principal de l’American Immigration Council, sur les réseaux sociaux en réponse à la décision de vendredi. « Cette décision éliminera la possibilité de libération sous caution pour des dizaines de milliers de personnes détenues ou transportées au Texas, en Louisiane et au Mississippi par l’ICE. »

Même si la décision de vendredi ne s’applique qu’à ces trois États, qui relèvent de la compétence de la 5e Circuit Court, la politique de détention de l’administration fait l’objet de nombreuses contestations judiciaires devant les tribunaux à travers le pays.