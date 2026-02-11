Les licenciements au Washington Post sont imputés à des pertes qui équivalent à une erreur d’arrondi pour Bezos

Le Washington Postl’un des plus grands journaux des États-Unis, a annoncé mercredi qu’il licenciait un tiers de son personnel – une décision que son propriétaire Jeff Bezos pourrait empêcher personnellement sans que sa valeur nette ne change de manière significative.

Mercredi, la valeur nette de Bezos était estimée à un peu moins de 249 milliards de dollars par Forbes. L’année dernière, il a dépensé environ 50 millions de dollars pour son mariage. Il posséderait un yacht de 500 millions de dollars si grand qu’il possède son propre mini-yacht. Sa société, Amazon, vient de dépenser 75 millions de dollars pour un film de propagande sur l’épouse du président Trump.

Lorsqu’il est actuel Poste Le PDG Will Lewis a repris l’exploitation du journal en 2024. Il a déclaré au personnel que le journal avait perdu 177 millions de dollars au cours des deux dernières années – des pertes qui avaient jusque-là déclenché plusieurs séries de licenciements.

Les récentes pertes du journal n’ont pas été rendues publiques. Cependant, Bezos a acheté le journal pour 250 millions de dollars en 2013, ce qui équivaut à environ 345 millions de dollars aujourd’hui. Sa valeur nette était également considérée comme remarquable à l’époque, à 28 milliards de dollars. Depuis, il a été multiplié par neuf.

Si les pertes du journal devaient être raisonnablement estimées à 100 millions de dollars par an, ce qui, selon les rapports, correspond au montant que le journal a perdu en 2023, Bezos pourrait couvrir ces pertes personnellement et elles équivaudraient pour lui à une erreur d’arrondi, bien inférieure à ce qu’il perd ou gagne en une journée avec les fluctuations du marché boursier.

Si Bezos a versé 100 millions de dollars au journal aujourd’hui, son Forbes-la valeur nette cotée au moment de la rédaction passerait de 248,7 milliards de dollars à 248,6 milliards de dollars. Il conserverait facilement sa position de quatrième homme le plus riche du monde, et il pourrait refaire de l’argent en un clin d’œil si le marché boursier augmentait. Au cours de la seule première année du deuxième mandat du président Donald Trump, la valeur nette de Bezos a augmenté de 8,5 milliards de dollars, selon l’Institute for Policy Studies, soit suffisamment pour verser 100 millions de dollars au gouvernement. Poste depuis 85 ans.

Mais, comme le disent depuis longtemps de nombreux défenseurs progressistes et des acteurs des médias, les milliardaires ne souhaitent pas sauver le journalisme. Ils souhaitent accroître leur propre pouvoir et leur influence – ainsi que leur fortune, s’ils parviennent à résoudre le problème séculaire de la manière de tirer profit des médias d’information.

Les licenciements massifs de l’entreprise ont été décrits comme un « bain de sang absolu » par Poste ouvriers. Le journal a procédé à de profondes coupes dans le bureau international, y compris dans l’ensemble du personnel du Moyen-Orient ; fermé ses sections sports et livres ; a licencié son journaliste dédié à la couverture d’Amazon ; et a réduit sa section métro, ainsi que d’autres parties du journal. Au total, plus de 300 des quelque 800 journalistes du journal auraient été licenciés, ainsi qu’une partie du secteur commercial, selon les informations.

Ces licenciements ne risquent pas de bouleverser la situation. PosteLes bilans sont là, disent les services. La semaine dernière, la Washington Post Guild, le syndicat du journal, a souligné que les licenciements de ces dernières années n’avaient en rien empêché de nouvelles pertes. « Les licenciements ne sont pas une stratégie commerciale », a déclaré la Guilde.

En effet, depuis des années, ceux qui travaillent pour le journal affirment que le principal problème du journal est une mauvaise stratégie commerciale. Ces problèmes ont été exacerbés par la Postele récent virage à droite de , les lecteurs constatant une influence conservatrice et fasciste flagrante alors que Trump a repris le pouvoir ; Lundi même, le comité de rédaction de droite du journal a publié un article d’opinion concluant qu’il y avait « peu à gagner à augmenter les impôts des riches ».

Des décisions commerciales douteuses se reflètent également dans les licenciements de mercredi. La suppression du bureau Moyen-Orient intervient alors que l’administration Trump cherche à remodeler radicalement l’ensemble de la région. Les licenciements au bureau du métro surviennent malgré le déploiement de la Garde nationale à Washington DC et la tentative continue de Trump de prendre le contrôle de la ville entière. Les journalistes de campagne rapportent avoir été licenciés alors qu’il s’agit d’une année cruciale pour les élections de mi-mandat. Le bureau des sports a fermé ses portes alors que les États-Unis devaient accueillir la Coupe du monde et juste avant les Jeux olympiques. La décision de Bezos de capituler devant l’administration Trump intervient alors que ses sondages continuent de chuter.

Je fais partie des centaines de personnes licenciées par The Post. Cela survient six mois après avoir entendu lors d’une réunion nationale que la couverture des courses stimule les abonnements. Ce n’était pas une décision financière, c’était une décision idéologique. -Emmanuel Felton (@emmanuelfelton) 4 février 2026

Ancien rédacteur en chef du Poste Marty Baron a déclaré mercredi dans une déclaration cinglante que l’adhésion à la politique de droite avait ruiné la crédibilité du journal.

L’industrie de l’information dans son ensemble subit des pertes depuis des années, mais le Poste« Les défis, cependant, ont été aggravés par des décisions mal conçues venues d’en haut – depuis un ordre sans courage de tuer un soutien présidentiel 11 jours avant l’élection de 2024 jusqu’à un remake de la page éditoriale qui ne se distingue désormais que par son infirmité morale », a écrit Baron.

« Les efforts écoeurants de Bezos pour s’attirer les faveurs du président Trump ont laissé une tache particulièrement odieuse », a-t-il poursuivi. « Il s’agit d’une étude de cas sur la destruction quasi instantanée et auto-infligée d’une marque. »