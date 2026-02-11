La maladie sévit parmi les enfants enfermés dans l’immense prison de l’ICE au Texas

Alors que les législateurs et les groupes de défense des droits de l’homme appellent de plus en plus à fermer le centre de traitement de l’immigration tentaculaire de Dilley, dans le sud du Texas, une analyse montre que le nombre de personnes incarcérées dans la célèbre prison d’immigration pour enfants et familles a presque triplé ces derniers mois.

Les législateurs du Texas et les avocats des familles immigrées affirment qu’un nombre croissant d’enfants hébergés dans cet établissement souffrent dans des conditions dangereuses et inhumaines. Les personnes incarcérées à Dilley ont été mises en quarantaine après qu’au moins deux aient contracté la rougeole la semaine dernière. Dans un autre cas récent, une fillette de 18 mois a été hospitalisée pour une infection pulmonaire potentiellement mortelle après avoir passé deux mois sous la garde des services de l’immigration et des douanes (ICE) dans la prison pour migrants. La jeune fille aurait été renvoyée à Dilley après avoir passé 10 jours à l’hôpital et se serait vu refuser les médicaments prescrits, selon un procès fédéral. Elle n’a été libérée qu’après que des avocats ont déposé une requête d’urgence exigeant sa libération.

En tant que principale grande prison pour immigrants du pays, conçue pour détenir des familles – même si l’administration Trump s’empresse d’en construire davantage – les familles sont transférées de tout le pays vers une région reculée du Texas pendant qu’elles attendent des semaines ou des mois pour voir un juge de l’immigration. Des données fédérales récentes montrent que la population quotidienne moyenne a explosé, passant d’une moyenne de 500 personnes par jour en octobre à environ 1 330 par jour fin janvier, selon Detention Reports, un nouvel outil qui cartographie les données de 237 prisons pour immigrants à travers le pays.

« Cette concentration géographique signifie que les enfants et les parents arrêtés dans des endroits comme le Minnesota risquent d’être détenus dans le sud rural du Texas, à plus de 1 600 kilomètres de leurs communautés, de leurs conseillers juridiques et de leurs réseaux de soutien familial », a noté Austin Kocher, expert en données d’immigration à l’Université de Syracuse, dans un article du 9 février.

L’ICE ne divulgue pas le nombre d’enfants détenus sous sa garde, y compris à Dilley. Cependant, l’établissement exige qu’au moins un parent soit détenu avec chaque enfant. Les femmes adultes sont largement plus nombreuses que les hommes adultes dans les dernières données. Kocher estime qu’environ 800 enfants y sont détenus chaque jour, et qu’un ProPublica L’enquête estime que Dilley détenait environ 750 familles début février.

L’établissement de Dilley a attiré l’attention nationale après l’incarcération de Liam Conejo Ramos, 5 ans, et de son père, dont l’arrestation au Minnesota et son transfert au Texas sont devenus un symbole national de la brutalité de l’administration Trump. Comme d’autres enfants détenus, Ramos serait tombé malade pendant sa détention. Les deux hommes ont été libérés le 1er février après l’intervention des législateurs et des avocats, le juge de district américain Fred Biery ayant émis une réprimande presque poétique mais cinglante à l’encontre de l’administration Trump dans sa décision libérant le père et le fils.

Les enfants détenus à Dilley ont organisé des manifestations en solidarité avec Liam Conejo Ramos alors que l’affaire faisait la une des journaux. L’avocat spécialisé en droit de l’immigration, Eric Lee, a publié à la mi-janvier une vidéo virale enregistrant le son de centaines d’enfants criant pour la liberté derrière les murs de la prison. Pendant ce temps, des journalistes, des familles incarcérées à Dilley et leurs avocats ont dénoncé des aliments non comestibles, de l’eau non potable mélangée à du lait maternisé et une négligence médicale envers des enfants atteints de maladies graves.

« Les professionnels de la santé ont documenté à plusieurs reprises comment toute détention a des conséquences négatives à long terme pour les enfants », a déclaré Setareh Ghandehari, directrice du plaidoyer du Detention Watch Network, dans un e-mail. « Les familles devraient pouvoir gérer leurs dossiers d’immigration au sein de la communauté, jamais derrière les barreaux en détention au ICE où les conditions (sont) épouvantables et abusives. »

Kristin Kumpf, coordinatrice de la Coalition nationale pour mettre fin à la détention des familles et des enfants, a récemment déclaré : Le projet Marshall que ce n’est « qu’une question de temps » avant qu’un enfant ne meure à Dilley ou dans un autre établissement fédéral.

« Les gardes sont tout aussi durs que ceux des établissements pour adultes », a déclaré Lee. Radio publique du Texas fin janvier. « Ce n’est pas un endroit où vous voudriez que votre enfant se trouve ne serait-ce que 15 minutes. »

Après avoir visité l’établissement fin janvier, les représentants démocrates du Texas Joaquin Castro et Jasmine Crockett ont déclaré que les enfants étaient incarcérés dans des conditions « inhumaines » à Dilley. Dans une déclaration du 3 février, Castro a déclaré que le projet de l’administration Trump de transformer un grand entrepôt à l’extérieur de San Antonio en une autre prison de 1 500 lits pour les familles de migrants était inacceptable et a réitéré son appel à la fermeture de Dilley.

« Nous devrions fermer les établissements où les enfants et les familles sont détenus dans des conditions inhumaines – et non en construire davantage. »

Le représentant Tony Gonzales, un républicain du Texas, a défendu les conditions dans la prison pour immigrants, la qualifiant de « bel établissement, plus agréable que certaines écoles primaires ». Entre-temps, des problèmes similaires ont été signalés dans les prisons ICE pour adultes à travers le pays. Au moins 38 personnes sont décédées alors qu’elles étaient détenues par l’ICE depuis l’entrée en fonction du président Donald Trump, notamment à cause de conditions évitables telles que le sevrage de drogues. Les recherches sur l’incarcération des immigrants pendant une grande partie du premier mandat de Trump ont révélé que la grande majorité des décès en détention par l’ICE étaient évitables.

Depuis le retour de Trump au pouvoir, le nombre quotidien moyen d’enfants incarcérés avec des adultes combattant les ordres d’expulsion a été multiplié par au moins six, selon Le projet Marshall. Cette croissance fait partie d’une explosion générale de l’incarcération des immigrants alors que l’administration Trump démantèle systématiquement les voies légales permettant de sortir de prison pour immigrants, s’oppose à la révision des mesures d’expulsion pour maximiser les expulsions et s’efforce de révoquer le statut juridique et les protections de centaines de milliers de réfugiés et de demandeurs d’asile.

Au 25 janvier, 70 766 personnes étaient détenues par l’ICE, soit près du double du nombre le plus élevé de personnes incarcérées pour violations de l’immigration sous l’administration Biden, selon TRAC Immigration.

Au cours des 12 derniers mois, le nombre de personnes ayant obtenu l’asile auprès des tribunaux d’immigration a été réduit de moitié tandis que l’administration Trump tentait de supprimer les protections accordées aux immigrants du Venezuela, d’Haïti, de Somalie et d’autres régions du monde. Les procureurs généraux de plusieurs États et les défenseurs des réfugiés ont contesté les changements devant les tribunaux, mais le statut juridique de dizaines de milliers de personnes reste dans les limbes et menacé.

Pendant ce temps, l’administration a modifié une politique vieille de plusieurs décennies pour rendre l’incarcération obligatoire pour les personnes accusées de violations des règles d’immigration. Les juges de tout le pays ont rejeté cette approche alors que les demandes de libération inondaient le système, mais la majorité conservatrice de la Cour d’appel du cinquième circuit a confirmé les changements dans un arrêt du 6 février.

Dans une furieuse dissidence, la juge Dana Douglas a averti que la lecture du tribunal pourrait dynamiser davantage l’incarcération des immigrants. « Le Congrès n’a pas secrètement exigé que deux millions de non-citoyens soient détenus sans caution, alors que rien de tel n’avait jamais été fait auparavant, et toute l’histoire du droit américain sur l’immigration suggérait que ce ne serait pas le cas », a écrit Douglas. La question pourrait finalement être tranchée par la Cour suprême.

Plus récemment, le ministère de la Justice (DOJ) de Trump a proposé le 6 février une règle qui rendrait difficile, voire impossible, de faire appel des décisions d’expulsion auprès de la Commission d’appel en matière d’immigration, qui fonctionne indépendamment de l’ICE et constitue la dernière option permettant aux personnes destinées à être expulsées de repousser les erreurs commises par les tribunaux inférieurs. La règle exigerait un « rejet sommaire » de toutes les affaires portées en appel devant la commission, à moins qu’une majorité des membres ne votent pour entendre l’appel sur la base du fond, un changement, selon les experts, qui dirigerait un flot de requêtes pour la libération de la prison pour immigrants vers un système judiciaire fédéral qui n’est pas conçu pour ce travail.

« L’objectif est clair : des expulsions massives dans le cadre d’une procédure régulière », a déclaré Aaron Reichlin-Melnick, chercheur principal à l’American Immigration Council, dans un article sur cette règle du 5 février.

🚨SAINTE MERDE. L’administrateur de Trump vient d’appliquer une procédure régulière, éliminant en grande partie le processus de la Commission d’appel en matière d’immigration et exigeant le rejet de TOUS les appels (qui coûtent 1 000 $ grâce à l’OBBBA) déposés après le 9 mars, à moins qu’une majorité de la BIA ne vote pour entendre l’affaire. pic.twitter.com/PAxmCAdcvD – Aaron Reichlin-Melnick (@ReichlinMelnick) 5 février 2026

Pablo Manríquez, journaliste spécialisé dans l’immigration et rédacteur en chef de Migrants initiés, a qualifié la Commission d’appel de l’immigration de « dernière ligne de défense » pour les personnes naviguant dans le système juridique administratif coûteux et souvent hostile qui traite les violations de l’immigration – qui sont des infractions civiles et non pénales. Selon les nouvelles règles, le délai pour faire appel serait réduit de 30 jours à 10 jours.

« En forçant la décision du juge de l’immigration à devenir presque immédiatement la « décision finale de l’agence », le DOJ ouvre la voie à des expulsions rapides », a écrit Manríquez.