La crise de l’abordabilité est réelle. Seules les organisations de travailleurs peuvent proposer des solutions.

Lorsque les conseillers scolaires doivent décider quels enfants pourront manger, il est temps de reconnaître que nous sommes confrontés à une crise nationale de l’accessibilité financière. Le problème est l’économie elle-même – pas seulement son état actuel, mais l’injustice sous-jacente de la façon dont elle est organisée.

Un ami m’a récemment raconté une histoire qui rendait cette réalité impossible à ignorer. Ses parents âgés vivent près d’une école primaire, non loin de la capitale nationale. Depuis plusieurs années, ils collectaient discrètement des fonds pour fournir des produits d’épicerie et des produits de première nécessité aux familles dont les enfants souffraient de faim. Lorsque les républicains ont suspendu les prestations SNAP, les besoins ont augmenté du jour au lendemain. Ce qui avait été un acte constant de soins s’est soudainement transformé en une réponse d’urgence.

Ils ont rassemblé des dons auprès d’épiceries et de membres de la communauté et ont pu soutenir 102 enfants dans quatre écoles locales. Mais plus de deux fois plus de personnes avaient besoin d’aide.

Cela signifiait que dans le pays le plus riche du monde, les conseillers scolaires – des personnes formées pour s’occuper des enfants et non pour trier la faim – étaient enrôlés pour décider quels enfants mangeraient et quels enfants souffriraient de la faim. Une nation qui peut nourrir ses milliardaires mais pas ses enfants ne souffre pas de confusion ; elle souffre à la fois d’une crise de conscience et d’un système construit pour protéger la cruauté.

Et pourtant, même face à de telles réalités, on nous dit toujours qu’il n’y a pas de crise généralisée de l’accessibilité financière en Amérique.

Récemment, l’économiste Allison Schrager, chercheur principal au Manhattan Institute conservateur, a écrit un article d’opinion affirmant qu’« il n’y a pas de « crise d’abordabilité » généralisée aux États-Unis », suggérant que même si certains ménages sont en difficulté, l’économie est « positive pour la plupart des Américains ». Elle reconnaît l’augmentation des coûts de la nourriture, du logement, des soins de santé et de la garde d’enfants, mais insiste sur le fait que, parce que « la croissance des revenus réels reste positive pour la plupart des Américains », la situation ne doit pas être décrite comme une crise généralisée. Selon elle, ce que vivent des millions de personnes est moins un échec structurel qu’un choc, un besoin de réajuster des attentes trop élevées ou simplement une anxiété persistante. Pour arriver à ces conclusions, Schrager a dû ignorer un récent rapport du JPMorganChase Institute montrant que la croissance des revenus réels a ralenti jusqu’à atteindre son plus bas niveau depuis près de dix ans, le revenu réel médian des travailleurs d’âge actif n’augmentant que d’environ 2 % après l’inflation – et les jeunes travailleurs voient des gains encore plus faibles.

Cette même distance par rapport à la réalité se retrouve aux plus hauts niveaux du gouvernement. Lors du récent discours national sur l’économie de Donald Trump, il a faussement affirmé que les prix des produits alimentaires étaient en baisse. En fait, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 2,7 pour cent au cours de la dernière année, une augmentation significative pour les familles déjà surmenées. Les prix de l’électricité – commodément absents du discours de Trump – ont augmenté d’environ 13 %, en partie à cause de la croissance explosive des centres de données à forte consommation d’énergie, liée à sa propre volonté d’expansion rapide de l’IA. Ces coûts ne disparaissent pas parce qu’ils sont omis d’un discours ; ils apparaissent dans les factures mensuelles.

Ce qui fait que les politiciens et les économistes de MAGA aiment les alchimistes économiques de Schrager plutôt que les spécialistes des sciences sociales, c’est qu’ils évaluent l’économie du point de vue du confort de leur propre prospérité, ignorant l’évidence selon laquelle les travailleurs créent la richesse de la nation tandis que les récompenses sont discrètement captées par ceux qui sont déjà au sommet. Schrager elle-même a déploré un jour dans une chronique : « Je ne suis pas aussi riche que mon solde Fidelity le suggère. » Lorsque la plus grande difficulté à laquelle vous faites face est une secousse dans votre compte de placement financier, il devient facile de déclarer que la plupart des Américains se portent bien.

Mais la plupart des habitants de ce pays ne vivent pas de comptes Fidelity. Ils vivent de leurs factures mensuelles. De New York à Seattle, d’une mer à l’autre, l’économie américaine affame les pauvres et gave les riches. À New York, en 2025, le loyer médian demandé était d’environ 3 599 dollars par mois, et les loyers représentent désormais environ 55 % du revenu d’un ménage type, bien au-dessus des seuils d’accessibilité standards. Un rapport de février 2024 a montré que 50 % des ménages dirigés par des Noirs n’étaient pas en sécurité en matière de logement.

Ma ville natale, Seattle, est également l’un des marchés du logement les moins abordables des États-Unis, avec des prix de l’immobilier et des loyers en hausse. Dans la région métropolitaine de Seattle, un ménage doit désormais gagner près de 92 000 dollars par an rien que pour s’offrir un modeste appartement d’une chambre, et les loyers des appartements d’une ou deux chambres ont augmenté de plus de 30 % en quelques années seulement. De plus, moins de 1 % des maisons à vendre dans la région de Seattle sont abordables pour les ménages à revenu moyen. Parallèlement, Seattle abrite plus de 54 000 millionnaires, dont 130 centimillionnaires, et au moins 11 milliardaires. Cette contradiction n’est pas fortuite. Il est conçu. Effectuez un zoom arrière supplémentaire et l’échelle devient impossible à ignorer. À l’échelle mondiale, les 1 % les plus riches détiennent plus de richesses que les 95 % les plus pauvres de l’humanité réunis.

Les inégalités économiques sont structurelles – et les gens commencent à le faire comprendre clairement dans les urnes.

Lors des récentes élections, des dirigeants ouvertement socialistes comme la maire de Seattle, Katie Wilson, et le maire de New York, Zohran Mamdani, ont gagné non pas en minimisant le problème, mais en désignant directement la crise de l’accessibilité financière et en proposant une vision visant à introduire la démocratie dans l’économie. Ils ont parlé sans vergogne de la taxation des richesses extrêmes, de l’expansion des biens publics et du transfert du pouvoir des entreprises vers les travailleurs. L’abordabilité n’est pas un sentiment. Il s’agit d’un calcul mensuel. Et pour des millions de familles – y compris les enfants dont les noms ont été pesés et triés par un conseiller scolaire – les chiffres ne correspondent tout simplement pas.

Pourtant, plutôt que d’affronter l’injustice qui est au cœur de cette réalité, certains insistent sur le fait que la véritable erreur est de croire que l’équité devrait avoir de l’importance. Schrager a même récemment écrit que « le manque d’équité fait avancer l’économie », nous invitant à nous soucier moins de la justice que de la croissance.

Nous avons atteint le moment sombre où le capitalisme est devenu si déformé, si grotesquement inégalitaire, que même certains de ses plus ardents défenseurs ne se donnent plus la peine de prétendre qu’il est juste. Ils nous demandent simplement d’accepter l’injustice comme une sagesse.

La première étape vers la résolution de notre crise de l’accessibilité financière serait peut-être de renvoyer les économistes à l’école maternelle. Les enfants d’âge préscolaire apprennent que l’équité compte. On leur apprend à partager. On leur apprend que les besoins des autres comptent. Ce sont les fondements moraux d’une société humaine. Allison Schrager aurait peut-être intérêt à s’asseoir sur le tapis d’une classe et à les réapprendre, au lieu d’expliquer aux familles affamées pourquoi leurs difficultés sont « efficaces ».

Au-delà de la réinscription de certains économistes de notre pays à l’école maternelle, l’autre impératif pour résoudre la crise de l’accessibilité financière est l’organisation collective – et, si nécessaire, les grèves. Lorsque les élites nous disent qu’une « fixation sur l’équité » brise le gouvernement, elles nous disent en réalité à qui elles accordent le moins de valeur. Notre tâche est donc claire : organiser la société autour de la solidarité et des besoins humains.

Nous avons déjà vu à quoi ressemble une lutte pour ce genre de monde.

Ce sont les travailleurs qui se sont organisés qui ont obtenu la journée de travail de 8 heures, le week-end, la protection contre le travail des enfants, la sécurité sociale, l’assurance chômage et le droit de se syndiquer. Il s’agissait d’éboueurs noirs en grève à Memphis, de travailleurs immigrés quittant les champs et les usines, d’enseignants de Virginie-Occidentale et de Chicago refusant de regarder tranquillement l’effondrement des biens publics. Plus récemment, les grèves des travailleurs de l’automobile, des baristas, des infirmières, des employés de l’hôtellerie et des écrivains hollywoodiens ont permis d’obtenir de meilleurs salaires, des conditions plus sûres et des contrats plus équitables.

Le 23 janvier 2026, des syndicats et des militants des droits des immigrés ont organisé une grève générale à Minneapolis pour exiger que l’ICE quitte le Minnesota et que l’agent qui a tué l’observatrice légale Renee Good soit poursuivi. Comme L’interception a rapporté : « Des dizaines de milliers d’habitants du Minnesota ont bravé le froid extrême pour manifester en masse et ont fermé plus de 700 entreprises lors d’une grève générale d’une journée avec le soutien de tous les principaux syndicats. »

Les travailleurs ont débrayé, les écoles ont fermé, les vols ont été interrompus et le commerce du centre-ville s’est arrêté. Les syndicats représentant les enseignants, les infirmières, les travailleurs des télécommunications, les travailleurs de l’hôtellerie, les employés diplômés, les employés municipaux et les machinistes ont coordonné les débrayages et les arrêts de travail – manœuvrant souvent de manière créative autour des clauses de non-grève en utilisant les congés de maladie, les dispositions de sécurité et la pression collective sur les employeurs.

Le résultat fut une chose rare dans la vie politique américaine : une fermeture multisectorielle qui faisait écho à la grève générale de Minneapolis de 1934 et à la grève de la « Journée sans immigrants » de 2006, démontrant que lorsque les travailleurs renoncent collectivement à leur travail, ils peuvent faire face non seulement à l’exploitation économique, mais aussi à la violence d’État et à la montée de l’autoritarisme.

La lutte pour l’équité n’est pas naïve ; c’est le travail de personnes qui croient que nous méritons quelque chose de mieux. Le Dr Martin Luther King Jr. l’a compris bien avant la crise actuelle de l’accessibilité financière. « Appelez cela démocratie, ou appelez cela socialisme démocratique », a-t-il insisté, « mais il doit y avoir une meilleure répartition des richesses au sein de ce pays ».

Aujourd’hui, alors que des millions de personnes luttent pour payer leur loyer, leurs courses, leurs soins de santé et les conditions de base d’une vie digne, ils redécouvrent ce que King savait : le socialisme démocratique – une économie dans laquelle les travailleurs contrôlent démocratiquement la richesse qu’ils créent – ​​est l’équité devenue réalité, à la fois moralement et matériellement.