Jeudi, les républicains à la Chambre n’ont pas réussi à contourner les deux premiers vetos du président Donald Trump: un projet de pipeline qui apporterait de l’eau potable à la campagne du Colorado et un autre qui restituerait des terres à la tribu indienne Miccosukee en Floride. Leur incapacité à bloquer la décision du président témoigne de leur engagement envers la Maison Blanche par rapport à leur soutien antérieur aux mesures.

Les Miccosukee ont toujours considéré les Everglades de Floride comme leur maison. Ainsi, lorsque les Républicains au Congrès ont voté pour étendre la base territoriale de la tribu en vertu du Miccosukee Reserved Area Act – une législation qui transférerait 30 acres de terres dans les Everglades sous le contrôle tribal – les Miccosukee ont été ravis. Après des années de travail, cette décision aurait permis à la tribu de commencer des activités de restauration environnementale dans la région et de mieux la protéger des impacts du changement climatique alors que les inondations extrêmes et les tempêtes tropicales menacent la terre.

« La mesure reflète des années de travail bipartisan et visait à clarifier le statut des terres et à soutenir les protections de base pour les membres des tribus qui vivent dans cette région depuis des générations », a écrit le président Cypress dans un communiqué la semaine dernière, « avant la construction des routes et des canaux et avant la création du parc national des Everglades ».

La loi a été adoptée le 11 décembre, mais le 30 décembre, le président Donald Trump y a opposé son veto ; l’un des deux seuls vetos émis par l’administration depuis son entrée en fonction. Dans un communiqué, Trump a expliqué que la tribu « cherchait activement à faire obstacle aux politiques d’immigration raisonnables pour lesquelles le peuple américain avait voté de manière décisive lorsque j’ai été élu », après le procès intenté en juillet par la tribu contestant la construction de « Alligator Alcatraz », un centre de détention pour immigrants dans les Everglades.

« Il est rare qu’une administration oppose son veto à un projet de loi pour des raisons totalement indépendantes du bien-fondé du projet de loi », a déclaré Kevin Washburn, professeur de droit à l’Université de Californie à Berkeley Law et ancien secrétaire adjoint aux Affaires indiennes du ministère de l’Intérieur. Washburn a ajouté que même si refuser le retour des terres à une tribu est un acte politique, la décision de Trump est « très inhabituelle ».

Lorsqu’une tribu récupère ses terres, le processus peut être long et coûteux. Le processus, connu sous le nom de « land into trust », transfère un titre foncier d’une tribu aux États-Unis, où la terre est ensuite détenue au profit de la tribu et établit la juridiction tribale sur la terre en question. Lorsque les nations tribales ont signé des traités de cession de terres au XIXe siècle, toutes les terres réservées aux tribus – généralement les réserves – étaient détenues par le gouvernement fédéral « en fiducie » au profit des tribus, ce qui signifie que les nations tribales ne possèdent pas ces terres malgré leur statut souverain.

Presque toutes les demandes de mise en fiducie de terres sont facilitées au niveau administratif par le ministère de l’Intérieur. Le Miccosukee, cependant, doit généralement suivre un processus différent. Reconnus comme nation tribale par le gouvernement fédéral en 1962, les Miccosukee naviguent dans une structure unique pour acquérir des terres tribales où ces demandes sont faites par l’intermédiaire du Congrès via la législation plutôt que par le ministère de l’Intérieur.

« C’est ironique, non? » a déclaré Matthew Fletcher, professeur de droit à l’Université du Michigan. « Vous acquérez des terres que votre colonisateur vous a probablement prises il y a longtemps, puis les avez données ou vendues à quelqu’un d’autre, puis des années plus tard, vous rachetez ces terres qui vous ont été prises illégalement, à grands frais. »

Alors que les demandes de mise en fiducie de terres liées aux opérations de jeux tribaux rencontrent souvent une opposition, Fletcher affirme que les applications comme celle des Miccosukee sont généralement sans friction. Et dans des cas comme le Miccosukee Reserved Area Act, qui a reçu un soutien bipartisan aux niveaux étatique et fédéral, les demandes en fiducie sont pratiquement garanties.

Jeudi, avant le vote, à la Chambre des représentants, la représentante démocrate de Floride, Debbie Wasserman Schultz, a déclaré : « Ce projet de loi est si étroitement ciblé que (le veto) n’a absolument aucun sens autre que l’intérêt de vengeance qui semble avoir émané de ce résultat. » Le parrain du projet de loi, le représentant républicain Carlos Gimenez de Floride, n’a pas répondu aux demandes de commentaires. En juillet de l’année dernière, Gimenez a qualifié la tribu Miccosukee d’intendant des Everglades, parrainant le projet de loi comme un moyen de gérer le débit d’eau et de faire avancer un projet d’élévation, sous la protection du ministère de l’Intérieur, pour que le village évite des « inondations catastrophiques ».

« Ce que vous demandez, c’est que les gens du même parti politique que celui qui vient d’opposer son veto à cette chose rejettent affirmativement la décision politique du président », a déclaré Fletcher.

Il est peu probable que la tribu voie son projet de village se concrétiser sous le deuxième mandat de Trump, à moins que les résultats des élections de mi-mandat de cette année n’aboutissent à une Chambre et un Sénat contrôlés par les démocrates. Des études montrent que la restitution des terres aux tribus donne les meilleurs résultats pour le climat.

