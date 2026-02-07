Le DHS dépose une demande de clôture des dossiers d’asile de la famille de Liam Conejo Ramos

Le Département de la Sécurité intérieure (DHS) a déposé une demande accélérée pour mettre fin aux demandes d’asile d’un garçon équatorien de 5 ans et de sa famille, après que l’arrestation du garçon par des agents fédéraux le mois dernier ait fait la une des journaux internationaux.

Une audience sur la question est prévue vendredi. Les avocats de la famille de Liam Conejo Ramos – qui a été enlevé à son domicile de Minneapolis avec son père, Adrian Conejo Arias, et envoyé dans une prison du Texas le mois dernier – demandent au tribunal de retarder la demande du gouvernement, notant qu’il s’agit d’un acte très inhabituel et probablement d’un acte de représailles de la part de l’administration Trump contre la famille.

« C’est vraiment frustrant en tant qu’avocat, car ils continuent de nous mettre de nouveaux obstacles », a déclaré l’avocate de la famille, Danielle Molliver. « Il n’y a absolument aucune raison pour que cela soit accéléré. Ce n’est pas très courant. »

Molliver a indiqué qu’elle pensait que la requête judiciaire était une action de « représailles » de la part de l’administration, ce dont la Maison Blanche a déjà été accusée dans d’autres affaires d’immigration très médiatisées.

La demande du DHS visant à accélérer et à annuler les demandes d’asile de la famille est arrivée mercredi. En cas de succès, la famille – dont aucun n’a enfreint aucune règle pendant sa période d’asile en attente – pourrait être expulsée, bien que l’on ne sache pas vers où elle pourrait être expulsée.

Liam et son père ont été arrêtés le 20 janvier devant leur domicile à Minneapolis, peu après que Liam ait terminé sa journée à la maternelle. La famille et leurs voisins affirment que les agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) ont utilisé Liam comme « appât » ce jour-là pour tenter d’attirer d’autres membres de la famille hors de la maison.

Les images de Liam près du véhicule d’un agent, l’air triste et portant un chapeau de lapin bleu, sont rapidement devenues virales en ligne, illustrant la cruauté de la campagne d’expulsion massive de l’administration Trump.

Rappelons que, selon les dernières informations, Liam Ramos est toujours en prison au Texas – depuis maintenant 5 jours. Ses parents sont des demandeurs d’asile légaux et sans casier judiciaire. – Représentant Seth Magaziner (@magaziner.house.gov) 2026-01-27T00:30:18.499Z

Après avoir enlevé le père et le fils à leur domicile, des agents les ont transportés dans une prison familiale pour immigrants au Texas, où ils ont été soumis à des conditions sordides. Un avocat spécialisé en droit de l’immigration qui connaît bien l’établissement l’a décrit comme étant un « endroit horrible, horrible », avec de l’eau potable « putride » et de la nourriture contenant des « insectes », de la saleté et d’autres contaminants. Cet avocat a également décrit les gardiens de l’établissement comme étant « tout aussi durs » que ceux des prisons d’immigration pour adultes.

En prison, Liam est tombé malade en raison des conditions dangereuses.

« Liam tombe malade parce que la nourriture qu’ils reçoivent n’est pas de bonne qualité », a expliqué la mère du garçon. Radio publique du Minnesota mois dernier. « Il a mal au ventre, il vomit, il a de la fièvre et il ne veut plus manger. »

Après qu’un juge ait ordonné la libération du père et du fils, Adrian et Liam sont retournés à Minneapolis pour retrouver leur famille. Bien qu’heureux d’être de retour à la maison, l’épreuve a laissé Liam traumatisé, a expliqué Adrian dans une interview, ajoutant que l’enfant de 5 ans se réveillait au milieu de la nuit en pleurant, inquiet que sa famille soit à nouveau séparée.

« Il n’est plus le même depuis que tout cela s’est produit. Il m’appelle quand il se réveille et me dit : ‘Papa, papa’, alors je dois aller le voir », a déclaré Adrian.