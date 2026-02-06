Malgré les règles régissant la fourniture de produits menstruels, certains détenus de la prison ICE ne peuvent pas y accéder

Les informations honnêtes et sans paywall sont rares. Veuillez soutenir notre journalisme audacieusement indépendant avec un don de n’importe quelle taille.

Les produits menstruels comme les serviettes hygiéniques et les tampons sont considérés comme un besoin essentiel de santé publique, mais l’accès des femmes et des personnes trans détenues dans des établissements fédéraux – des prisons aux centres de détention pour immigrants – reste incohérent. Bien que des chiffres précis concernant les femmes détenues pour l’immigration n’aient pas été communiqués pour le deuxième mandat du président Donald Trump, la population détenue a globalement atteint des niveaux records en 2025, passant d’environ 40 000 à près de 70 000 personnes.

Un rapport publié lundi par le Government Accountability Office (GAO), une branche non partisane du Congrès, a révélé que les prisons fédérales et les centres de détention pour immigrants mettent généralement à disposition des produits menstruels. Mais les enquêteurs ont également découvert une surveillance inadéquate : certains établissements ne suivent pas la politique fédérale qui impose des types spécifiques de produits menstruels et la fréquence à laquelle ils doivent être réapprovisionnés.

Le bureau de surveillance a suggéré des recommandations au Bureau fédéral des prisons (BOP) et à l’Immigration and Customs Enforcement (ICE). « Le GAO recommande que (1) le BOP veille à ce que ses activités de surveillance contrôlent le respect de sa politique en matière de fourniture de produits menstruels, et (2) que l’ICE clarifie les exigences liées à la fourniture de produits menstruels dans ses normes de détention. » Le rapport note que même si le BOP s’est engagé à prendre des mesures pour donner suite aux recommandations, l’ICE a décliné, déclarant que ses normes visent à fournir des « orientations » et de la « flexibilité » aux installations.

« Les produits menstruels ne sont pas un luxe, ils constituent un besoin fondamental pour la moitié de la population », a écrit dans un communiqué la représentante Grace Meng, démocrate de New York et l’une des six femmes du Congrès à avoir demandé le rapport du GAO. « C’est pourquoi j’ai demandé pour la première fois ce rapport au GAO en 2022 : pour déterminer si notre propre gouvernement répond à ce besoin fondamental. Et ce rapport ne pourrait pas être plus opportun maintenant, alors que nous voyons des informations provenant des prisons fédérales et des centres d’immigration sur des femmes à qui on a refusé des serviettes et des tampons et qui ont été forcées de s’asseoir avec des vêtements imbibés de sang. »

Les femmes et les personnes transgenres derrière les barreaux reçoivent des soins de santé reproductive de qualité inférieure, notamment un accès insuffisant aux produits menstruels dans les établissements locaux, étatiques et fédéraux du pays.

De nombreux établissements limitent le nombre de tampons ou de serviettes hygiéniques que les personnes menstruées peuvent recevoir chaque mois, fournissant dans certains cas 12 à 20 produits par mois, souvent de qualité bien inférieure à celle des articles standard achetés en magasin. En dehors de la prison, les personnes utilisent généralement trois à six tampons ou serviettes chaque jour pendant leurs règles, qui peuvent durer sept jours.

Les personnes incarcérées et ayant eu leurs règles, actuellement et autrefois, ont décrit les serviettes hygiéniques comme « rien de plus qu’un protège-slip », comme l’a déclaré une femme. Le 19 l’année dernière. Certains doivent utiliser six tampons à la fois pour éviter les fuites.

D’autres sont obligées de saigner à travers leurs vêtements ou de fabriquer leurs propres tampons avec tout ce qui leur tombe sous la main : du papier toilette, des chiffons sales ou même du rembourrage de leur matelas, a déclaré Miriam Vishniac, fondatrice et directrice du Prison Flow Project, une base de données axée sur l’accès aux produits menstruels dans les prisons américaines.

Le GAO a lancé son enquête sur les produits présents dans les installations fédérales en réponse à une demande de neuf membres du Congrès, tous démocrates. Entre juillet 2024 et février 2026, les enquêteurs du GAO ont effectué des visites sur place dans cinq prisons fédérales et trois centres de détention de l’ICE, et ont mené des entretiens avec le personnel et les responsables des établissements ainsi qu’avec des femmes incarcérées ou détenues. Le bureau a également envoyé des questionnaires en ligne aux 29 institutions BOP qui ont hébergé des femmes au cours de l’exercice 2024 et aux 52 établissements ICE qui ont hébergé des femmes au cours de l’exercice 2024.

Environ 60 pour cent des prisons et des établissements ICE qui ont répondu à l’enquête ont indiqué que la qualité des produits menstruels qu’ils fournissent était une considération « importante » ou « assez importante ». Environ 70 pour cent ont indiqué que la « rapidité de livraison » des produits menstruels était « importante » ou « assez importante ».

La loi First Step de 2018 exige que le BOP fournisse gratuitement des tampons et des serviettes hygiéniques répondant aux normes de l’industrie, « et en quantité répondant aux besoins de santé de chaque prisonnier ». Tous les produits menstruels doivent être mis à disposition dans les espaces communs, tels que les toilettes, et les personnes incarcérées doivent avoir accès à ces articles à tout moment de la journée et peuvent les conserver dans leurs cellules, selon le rapport du GAO. Mais le bureau a constaté que certaines institutions ne fournissent pas les cinq types de produits requis dans les espaces communs, ni ne réapprovisionnent en produits menstruels dans les 24 heures requises.

Pour les installations ICE, l’agence attribue l’un des trois ensembles de normes différents qui guident les exigences en matière de fourniture de nourriture, de soins médicaux et d’articles d’hygiène. Mais ces normes sont incohérentes et manquent de directives détaillées sur la fourniture de produits menstruels.

« Par exemple, parmi les deux séries de normes de détention qui mentionnent explicitement la fourniture de produits menstruels, l’une précise que l’établissement doit réapprovisionner les personnes détenues en produits sans frais, tandis que l’autre ne le fait pas », indique le rapport. « Le troisième ensemble de normes de détention ne mentionne pas du tout les produits menstruels. »

En réponse à la recommandation du GAO selon laquelle l’ICE clarifie ses exigences liées à la fourniture de produits menstruels, le Département de la Sécurité intérieure (DHS) a refusé de suivre cette suggestion. Les recommandations du GAO ne sont pas juridiquement contraignantes et ne doivent pas être mises en œuvre. Le DHS a déclaré que le langage de ses exigences actuelles permet aux différentes installations de les personnaliser en fonction de leurs besoins opérationnels individuels, de leurs « contraintes stratégiques » et de leur emplacement géographique. La lettre du DHS ajoute que les changements recommandés « créeraient des charges excessives pour les établissements qui traitent actuellement ce type de problèmes conformément aux politiques locales ».

Les autres femmes parlementaires qui ont demandé l’enquête du GAO n’ont pas répondu. Le 19» demandes de commentaires par la publication de cet article.

Vishniac, du Prison Flow Project, a qualifié le raisonnement du DHS de « ridicule ».

« Lorsque vous ne documentez pas ces procédures, les menstruations en détention sont laissées à la merci de leurs ravisseurs », a écrit Vishniac dans un communiqué envoyé par courrier électronique. « Dans le meilleur des cas, cela peut conduire les personnes qui n’ont pas leurs règles à prendre des décisions mal informées qui ont des impacts négatifs importants. Dans le pire des cas, cela crée une opportunité d’abus. »