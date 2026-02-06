Le plus grand syndicat d’infirmières des États-Unis exige l’abolition de l’ICE après le meurtre d’Alex Pretti

Les informations honnêtes et sans paywall sont rares. Veuillez soutenir notre journalisme audacieusement indépendant avec un don de n’importe quelle taille.

Le plus grand syndicat d’infirmières aux États-Unis a exigé l’abolition de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) après qu’un agent fédéral a tué par balle l’infirmière Alex Pretti samedi, rejoignant ainsi un chœur en pleine croissance appelant le Congrès à supprimer cette agence malhonnête.

Dans un communiqué, le National Nurses United (NNU) a fermement condamné le meurtre de Pretti, affirmant que la fusillade démontre « la violence, la terreur et l’anarchie » et la « menace désastreuse pour la santé publique » que les agences fédérales d’immigration font peser sur les communautés du pays.

« Les infirmières du pays, qui se donnent pour mission de soigner et de sauver des vies humaines, sont horrifiées et indignées que les agents d’immigration aient une fois de plus commis le meurtre de sang-froid d’un observateur public qui ne représentait aucune menace pour eux », a déclaré le NNU. « Les agents de l’ICE ont kidnappé des gens qui travaillaient dur – des mères, des pères et des enfants – et ont maintenant assassiné une infirmière diplômée, l’une des professions les plus fiables du pays. »

« Les infirmières exigent l’abolition immédiate de l’ICE », a déclaré le groupe. « Abolissez l’ICE maintenant. »

Pretti, 37 ans, était infirmière en soins intensifs dans un hôpital du ministère des Anciens Combattants. Il a été abattu samedi par un agent des douanes et de la patrouille frontalière (CBP) alors qu’il filmait des agents d’immigration effectuant un raid dans une rue de Minneapolis. Des vidéos de passants montraient plusieurs agents s’attaquant à lui, prenant son arme, puis lui tirant dessus au moins 10 fois, le tuant.

Dans sa déclaration, NNU a appelé le Sénat à bloquer le programme de financement du Département de la Sécurité intérieure (DHS) qui devrait être voté cette semaine. Les démocrates du Sénat ont déclaré qu’ils allaient bloquer le vote, mais le chef de la minorité sénatoriale, Chuck Schumer, aurait demandé dimanche à son caucus de ne pas soutenir les appels à l’abolition de l’agence ; au lieu de cela, a-t-il dit, le message doit être de « restreindre, réformer et restreindre l’ICE ».

Le jour de la grève générale à Minneapolis vendredi, juste un jour avant le meurtre de Pretti, le NNU avait publié une déclaration condamnant la Chambre pour son adoption du projet de loi de crédits du DHS.

Le syndicat, qui compte 225 000 membres, s’est engagé à faire « tout ce qui est en son pouvoir » pour que tous les membres du Congrès qui votent en faveur du financement de l’ICE soient démis de leurs fonctions.

Pretti était également membre d’un syndicat faisant partie de la Fédération américaine des employés du gouvernement (AFGE), qui a condamné son assassinat dans un communiqué, mais n’a pas nommé ICE.

D’autres syndicats d’infirmières se sont prononcés, notamment l’Oregon Nurses Association, qui a déclaré : « La disposition 8.2 du Code d’éthique des infirmières de l’American Nurses Association est claire : «Lorsqu’il y a des violations des droits de l’homme, les infirmières devraient et doivent défendre ces droits et exiger des comptes. » C’est exactement ce qu’Alex faisait. «

Ceux qui connaissaient Pretti l’ont décrit comme un homme attiré par les soins infirmiers et opposé aux raids de l’ICE en raison de son profond souci des gens et de sa passion pour aider ceux qui en ont besoin. La famille de Pretti a condamné les « mensonges écoeurants » de l’administration Trump à propos de Pretti, alors que les responsables cherchaient à le qualifier de terroriste et d’« assassin potentiel » après la fusillade.

La déclaration de NNU s’ajoute aux appels croissants à l’abolition de l’ICE, qui, avec le DHS et le CBP, a été créé sous l’administration Bush afin de surveiller les Américains et d’imposer la « guerre mondiale contre le terrorisme » dans leur pays, avec un effet désastreux.

Pretti a été la deuxième personne à être tuée par balle par des agents fédéraux dans les rues de Minneapolis en quelques semaines, des agents ayant tué Renee Nicole Good au début du mois.

En raison de l’escalade de la violence au sein de l’ICE, les sondages ont révélé un soutien rapidement croissant en faveur de l’abolition de l’ICE. Alors que les données analysées par Civiqs en janvier 2025 ont révélé que seulement 24 % des Américains étaient favorables à la suppression de l’agence, un rapport de YouGov/Économiste Un sondage a révélé la semaine dernière que 45 pour cent des personnes interrogées soutiennent désormais l’idée, à égalité avec ceux qui s’y opposent.