La police de nombreuses « villes sanctuaires » a collaboré à plusieurs reprises avec l’ICE

Fin septembre, le département de la police métropolitaine (MPD) de Washington a arrêté Jose Bonilla Lopez, un jardinier qui vivait dans le nord-ouest de la ville. Selon un rapport de police, il s’agirait d’une erreur d’identité. Au lieu de le libérer, ils l’ont livré à des agents fédéraux masqués du Département de la Sécurité intérieure et du FBI, qui l’ont arrêté pendant que les voisins scandaient sa liberté.

Le lendemain, le MPD a arrêté une voiture sans plaque d’immatriculation arrière et a arrêté le conducteur. Mayker Enrique Salas-Araujo était passager du véhicule. Au lieu de le relâcher, la police l’a transféré directement à un agent masqué de la Sécurité intérieure, qui l’a conduit dans sa veste de chantier jaune fluo jusqu’à une voiture banalisée à l’extérieur d’une école. Selon un passant, la remise a effrayé les étudiants, qui ont demandé s’ils seraient emmenés ensuite.

Plus de 40 organisations locales affirment que la coopération du MPD avec l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) viole la Sanctuary Values ​​Amendment Act de DC, qui interdit à la police de transférer des individus aux autorités fédérales de l’immigration à moins qu’ils ne soient en attente d’un procès ou d’une condamnation pour une accusation criminelle fédérale ou qu’ils purgent une peine pénale fédérale. Même après l’expiration d’un décret autorisant une telle coopération en septembre, le MPD a continué cette pratique. Tout au long de cette période, la maire de DC, Muriel Bowser, a soutenu que le département n’était plus impliqué dans l’application des lois en matière d’immigration. Après Le Washington Post Après avoir signalé au moins une demi-douzaine de cas de ce type, Bowser a admis que les agents locaux avaient continué à patrouiller avec le Département de la Sécurité intérieure.

En Californie, à San Francisco, Los Angeles et San Diego, les forces de l’ordre auraient violé la loi de l’État en partageant les données des lecteurs automatisés de plaques d’immatriculation avec ICE et Border Patrol. Dans l’Illinois, la police de l’État partage certaines informations de sa base de données sur les gangs avec l’ICE depuis 2008, malgré une loi de l’État de 2017 interdisant un tel partage de données. À New York, le Département d’Enquête a documenté deux violations des lois sur les sanctuaires de la ville. Dans un cas, un officier de la police de la ville de New York a mis en place un système lui permettant d’être averti lorsqu’une personne présentant un intérêt pour les autorités fédérales de l’immigration interagissait avec le département. Dans un autre cas, un membre du département correctionnel qui faisait partie d’un groupe de travail conjoint de la sécurité intérieure a transmis des informations sensibles à l’ICE sur deux migrants en détention, violant involontairement les lois sur les sanctuaires, selon le rapport. À Chicago et à Los Angeles, des militants et certains législateurs rapportent que la police a aidé des agents fédéraux lors de descentes d’immigration – bien que la police affirme qu’elle ne faisait qu’aider au contrôle des foules.

Les services de police ne sont pas des arbitres neutres de la loi, mais des institutions politiques ayant leurs propres intérêts, normes et systèmes de valeurs.

Ce modèle de collaboration renforce un argument abolitionniste fondamental : selon lequel les services de police ne sont pas des arbitres neutres de la loi, mais des institutions politiques avec leurs propres intérêts, normes et systèmes de valeurs. Dans certains cas, la coopération peut découler d’idéologies organisationnelles qui se chevauchent, comme par exemple un engagement commun à imposer le contrôle social par le biais de la violence sanctionnée par l’État. Dans d’autres, des lacunes persistent parce que les ordonnances locales ne définissent pas clairement ce qui constitue une « coopération », ce qui donne aux départements la possibilité de nier de manière plausible les violations.

La politique individuelle joue également un rôle. De nombreux agents ont des convictions politiques de droite, ce qui peut accroître leur alignement sur les priorités en matière de contrôle de l’immigration ; Dans le comté d’Adams, Washington, par exemple, un shérif qui a répété des arguments nationalistes blancs est représenté par une organisation juridique fondée par Stephen Miller dans un procès alléguant des violations de la loi sur les sanctuaires de l’État intenté par le bureau du procureur général de Washington. Et dans d’autres cas, le manque de formation peut en être la cause, comme on l’a vu au sein du Département correctionnel de la ville de New York. Ensemble, ces dynamiques commencent à expliquer pourquoi la police locale continue de soutenir illégalement les opérations de l’ICE.

Même lorsqu’il respecte les ordonnances du « sanctuaire », le système carcéral agit souvent comme un « multiplicateur de force » pour l’ICE. Les empreintes digitales des personnes arrêtées sont automatiquement envoyées au FBI, qui alerte l’ICE via des bases de données fédérales. L’ICE peut alors émettre des demandes de détention aux prisons locales. Même si les villes « sanctuaires » refusent ces demandes de détention, l’ICE peut connaître la localisation de l’individu à partir des informations dont il dispose dans ces bases de données. Les procédures judiciaires, en tant que dossiers publics, aident indirectement l’ICE en permettant aux agents de retrouver et d’arrêter des personnes après des audiences pénales, familiales, d’immigration ou de circulation.

Cette association étroite entre la police et l’ICE devient de plus en plus un problème de relations publiques pour les services de police.

« L’ICE est en train de devenir une force de police voyou, sans responsabilité ni transparence. »

« L’ICE est en train de devenir une force de police voyou, sans responsabilité ni transparence », a déclaré William G. Lopez, professeur à l’École de santé publique de l’Université du Michigan. « Je pense franchement que l’escalade de la violence de l’ICE s’est produite si rapidement que de nombreux services de police (qui) soutenaient auparavant l’ICE ne le feront pas éternellement et ne se sont pas encore manifestés pour dire quoi que ce soit. »

Certains services de police ont tenté d’affronter de front d’éventuels problèmes de relations publiques. À San Jose, en Californie, le chef de la police Paul Joseph a fait du porte-à-porte pour distribuer des dépliants assurant aux résidents que la police locale n’est pas impliquée dans les contrôles d’immigration. Le département a même publié une vidéo générée par l’IA de Joseph parlant espagnol pour diffuser le message.

Mais Vitale a déclaré qu’il était trompeur pour la police de prétendre que les lois sur les « sanctuaires » protégeront les résidents et leurs voisins contre l’expulsion. Parce que l’ICE exploite régulièrement les bases de données criminelles du FBI, les bases de données des gangs et les dossiers judiciaires, même un bref contact avec le système judiciaire pénal peut mettre les gens en danger.

Ralentir la machine à déporter

Dans tout le pays, des militants et certains législateurs ont fait pression pour ralentir ce que certains décrivent comme la machine à expulsion assistée par la police.

À Providence, Rhode Island, les organisateurs ont réussi à faire pression pour que des amendements soient apportés à la loi sur les relations entre la communauté et la police après que des membres du Rhode Island Deportation Defense Network (DDN) aient publié une vidéo montrant un policier de Providence appelant « Ivan », un homme recherché par l’ICE, à descendre. Après avoir obéi, l’ICE l’a immédiatement arrêté.

Les images ont déclenché des rassemblements et suscité la condamnation d’organisations locales, dont l’ACLU Rhode Island. Le chef de la police de Providence a affirmé plus tard que ses agents n’avaient pas participé ni aidé aux mesures coercitives, et qu’ils étaient présents uniquement pour assurer le « bien-être » de toutes les personnes impliquées, une explication que les organisateurs rejettent catégoriquement.

« Les seules personnes dont la police de Providence veillait au bien-être étaient celles de l’ICE », a déclaré Kate Hao, organisatrice du DDN de Rhode Island et du Parti pour le socialisme et la libération.

Un organisme de surveillance civil a conclu plus tard que le département avait violé une ordonnance locale et ses propres politiques lors de la rencontre en établissant un périmètre, en assurant le contrôle des foules, en collectant des renseignements et en coordonnant les positions tactiques de l’ICE.

Les législateurs de Providence espèrent que les amendements clarifieront les ambiguïtés autour de la coopération en définissant ce qui constitue une assistance aux opérations ICE et en renforçant les mécanismes d’application. En particulier, l’amendement précise que le service de police de Providence ne peut pas fournir d’informations non publiques à l’ICE ; leur interdit d’utiliser l’argent, le personnel ou les ressources de la ville pour participer à des arrestations liées à l’immigration ; et leur interdit d’établir des périmètres de circulation ou de contrôler les espaces publics pour aider à l’application des lois en matière d’immigration. Il élargit la définition des espaces protégés dans la ville pour inclure les écoles à charte. Il clarifie également les politiques de partage de données, en précisant que la police ne peut pas collecter de données démographiques avec les technologies de surveillance gérées par la ville, telles que le Real-Time Crime Center ou les caméras Flock. Toutes les agences partenaires accédant aux données appartenant à la ville doivent formellement accepter de ne pas les partager avec les forces de l’ordre fédérales en matière d’immigration. Et les changements permettent aux organisations de défense des droits civiques, des droits de l’homme et de la jeunesse d’engager des poursuites civiles contre la ville, le département et les agents pour violation de la loi sur les relations entre la communauté et la police.

« Nous devons riposter en renforçant le pouvoir organisé de nos communautés pour défendre nos voisins. »

Le conseil municipal de Long Beach, en Californie, a également renforcé son ordonnance en août, en ajoutant des mesures interdisant aux agents fédéraux d’accéder aux terrains non publics de la ville, en créant un programme de certificat pour les entreprises offrant des espaces sûrs aux résidents sans papiers et en établissant des sanctions pour les employés et entrepreneurs municipaux qui ne respectent pas ses politiques.

Après avoir obtenu de solides protections, les organisateurs basés au Rhode Island se tournent désormais vers la suppression des formes d’assistance indirecte, telles que les arrestations au palais de justice effectuées par l’ICE. En juillet, le DDN a lancé une pétition exigeant une option virtuelle pour les audiences, les procès et les conférences.

Un membre de la communauté s’exprime lors d’une conférence de presse exigeant des audiences virtuelles au palais de justice de Garrahy à Providence, Rhode Island, le 20 novembre 2025. Réseau de défense contre la déportation du Rhode Island

« Nous voyons chaque semaine des véhicules de l’ICE à l’extérieur du palais de justice », a déclaré Hao, « attendant littéralement en embuscade pour kidnapper les membres de la communauté alors qu’ils quittent le bâtiment ».

La pétition a rapidement gagné du terrain, attirant des milliers de signatures. Cette pression a contribué à pousser le conseil municipal de Providence à adopter à l’unanimité une résolution ordonnant à deux tribunaux municipaux de répondre aux demandes d’audience à distance. « Maintenant, notre pétition exige que le reste du Rhode Island fasse de même », a-t-elle déclaré, notant que l’État dispose déjà de l’infrastructure et des protocoles de l’ère COVID-19 pour rendre de tels aménagements monnaie courante.

Hao a considéré ces changements politiques comme un simple élément d’une lutte beaucoup plus vaste visant à construire le pouvoir de la classe ouvrière. « Nous devons riposter en renforçant le pouvoir organisé de nos communautés pour défendre nos voisins », a-t-elle déclaré, « et faire comprendre clairement que nous ne permettrons pas à l’ICE de déchirer nos familles, peu importe ce que la police et les politiciens décident de faire. »