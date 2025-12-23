ICE veut rouvrir la célèbre prison californienne. Les habitants ripostent.

Le 16 décembre 2025, le conseil municipal de Dublin, en Californie, a adopté à l’unanimité une résolution s’opposant formellement à la réouverture ou à la réutilisation de la célèbre prison FCI de Dublin pour toute forme de détention, y compris comme prison pour immigrants. La résolution exhorte également les agences fédérales compétentes à « s’engager dans une communication ouverte et transparente avec la Ville concernant toute décision affectant le site ».

La résolution intervient après des mois d’organisation par les résidents locaux et régionaux et une coalition d’organisations confessionnelles, de groupes de défense et de personnes emprisonnées au FCI de Dublin.

Cela inclut Darlene Baker, qui a été incarcérée au camp de prisonniers fédéral de Dublin de 2022 à 2023. Là, elle a été agressée sexuellement par le médecin de l’époque, Jeffrey Wilson.

« J’ai subi de graves représailles de la part des officiers et du personnel de Dublin » pour avoir signalé l’agression, a-t-elle raconté dans une lettre adressée au conseil municipal de Dublin. Pourtant, elle a continué à s’exprimer. « Pendant cette période, j’ai servi de lanceur d’alerte, transmettant des détails sur les abus et la négligence à l’ancienne députée Jackie Speier qui enquêtait activement sur la ‘culture toxique’ de Dublin », a-t-elle poursuivi.

En août 2025, Wilson et un autre officier ont plaidé coupables. Ils étaient les neuvième et dixième membres du personnel à être reconnus coupables d’abus sexuels sur des femmes emprisonnées à Dublin.

En août 2024, l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) a lancé une demande d’informations sur les centres de détention disponibles dans un rayon de deux heures de trajet entre quatre zones urbaines de Californie, dont San Francisco. Les prisons ICE les plus proches sont à quatre ou cinq heures de là, à Bakersfield.

En février 2025, des responsables de l’ICE ont visité la prison fermée. Depuis la deuxième investiture de Donald Trump, l’ICE a ouvert 59 nouveaux établissements et rouvert 77 sites précédemment fermés pour emprisonner les migrants.

Lorsque Baker a appris que la prison, surnommée « le Rape Club » en raison des abus sexuels omniprésents sur les prisonniers, pourrait être rouverte en tant que prison pour immigrants, elle a été choquée.

Les résidents passent à l’action

La résolution du conseil municipal prend note de l’opposition persistante des résidents de longue date, des responsables du comté, des professionnels de la santé et de ceux dont les membres de la famille ont été emmenés par l’ICE.

« Les manifestations fréquentes et en cours dans la région de Tri-Valley ont démontré la profonde résistance ressentie par le public à la présence de l’ICE à Dublin et dans les communautés environnantes », note-t-il.

En novembre, 150 personnes – dont des résidents de la ville, des professionnels de la santé régionaux et des défenseurs – se sont rassemblées devant la réunion mensuelle du conseil municipal. Près de trois douzaines de personnes sont alors venues exprimer leur opposition aux membres du conseil. Le mois suivant, près de 40 membres de la communauté se sont prononcés en faveur de la résolution avant le vote du conseil.

Brian, un résident de Dublin, commente publiquement en faveur de la résolution s’opposant à la réouverture du FCI Dublin en tant que centre de détention pour immigrants lors d’une réunion bondée du conseil municipal de Dublin le 16 décembre 2025. Avec l’aimable autorisation de la Coalition ICE Out of Dublin

Dublin est située à 23 miles d’Oakland dans la région d’East Bay du comté d’Alameda, l’un des trois comtés qui composent la Tri-Valley. Quatre-vingt-un pour cent des 70 500 habitants de Dublin sont des citoyens, bien que 40 pour cent soient nés à l’étranger.

En 2022, Detention Watch Network a constaté que les immigrants vivant dans les comtés disposant de plus de lits de détention sont nettement plus susceptibles d’être arrêtés et détenus par l’ICE.

Lorsque la nouvelle de la conversion potentielle de FCI Dublin s’est répandue, les résidents sont passés à l’action. Avec les raids de l’ICE dans de nombreuses autres villes, dont Los Angeles, nombreux sont ceux qui craignent qu’une prison pour migrants à Dublin n’augmente la présence et les raids de l’ICE dans la région, terrorisant ainsi leurs voisins et la communauté.

Au cours de la première administration Trump, les habitants de la région avaient formé Indivisible Tri-Valley, un chapitre régional d’un réseau plus vaste visant à élire des démocrates progressistes et à faire échouer le programme MAGA. Après avoir entendu parler d’une conversion potentielle, le groupe a rejoint ICE Out of Dublin, une coalition regroupant des résidents, des organisations confessionnelles, des groupes de défense et des personnes emprisonnées à Dublin.

Les résidents de Dublin et les défenseurs de la justice pour les immigrants de la Coalition ICE Out of Dublin se tiennent pour une photo de groupe avec des panneaux et des banderoles à l’intérieur de l’hôtel de ville de Dublin, en Californie, avant une réunion du conseil municipal du 16 décembre. Avec l’aimable autorisation de la Coalition ICE Out of Dublin

Chaque samedi après-midi, les membres d’Indivisible Tri-Valley organisent une veillée sur Dublin Boulevard, la rue principale de la ville. Surnommé Dublin Peace Corner, 20 à 100 personnes se rassemblent avec des pancartes, des drapeaux, des sifflets et des klaxons.

Ils manifestent également leur opposition par d’autres moyens. Lors d’un autre rassemblement communautaire, les membres ont sérigraphié des pancartes indiquant « Pas de prison ICE à Dublin » et « Les immigrants sont les bienvenus ici ». Les membres ont apporté ces pancartes, ainsi que des cartons rouges informant les gens de leurs droits et des cartons jaunes avec des numéros d’assistance téléphonique pour signaler les observations de l’ICE, aux entreprises locales, notamment aux restaurants, aux dépanneurs et aux taquerias.

Les législateurs ont également exprimé leur opposition. Les représentants Mark DeSaulnier et Zoe Lofgren ont envoyé une lettre au ministère de la Sécurité intérieure, au BOP et à l’ICE pour s’opposer à toute conversion prévue. Ils ont souligné l’insuffisance des infrastructures du site, les conditions dangereuses et les antécédents de maltraitance des immigrants incarcérés. En avril et de nouveau en novembre, la directrice municipale de Dublin, Colleen Tribby, a envoyé une lettre au directeur du BOP, William K. Marshall III, exprimant l’opposition de la ville à la réaffectation du site à la détention de l’ICE et citant les risques bien documentés pour la santé et la sécurité, notamment l’amiante et la moisissure.

« Vous avez le pouvoir d’empêcher l’histoire de se répéter »

La prison fermée se trouve sur un territoire fédéral, ce qui l’exempte des processus de zonage et d’autorisation locaux et étatiques. Le conseil municipal de Dublin n’a aucun pouvoir pour empêcher la General Services Administration (GSA) américaine de transférer le site à l’ICE. Mais il possède le pouvoir d’adopter une résolution s’opposant à la conversion, ce que les habitants l’ont exhorté à faire.

« Légalement, ils ne peuvent rien faire de plus parce que c’est une propriété fédérale, et non municipale », a expliqué la militante locale Liz Schmitt. Pourtant, a-t-elle poursuivi, une résolution « ferait savoir à tout le monde qu’un centre de détention n’est pas nécessaire ici ».

Lors de la réunion du conseil municipal de novembre, plus des deux tiers des 35 personnes qui ont pris la parole étaient des résidents de Dublin, allant des lycéens aux grands-parents. Certains étaient des enfants ou des petits-enfants d’immigrés. D’autres avaient des membres de leur famille détenus par l’ICE et certains craignaient des détentions similaires. Un résident, craignant de se présenter à la réunion, a envoyé une déclaration à un ami. Leur crainte n’est pas sans fondement : trois semaines plus tôt, ICE avait emmené leur père. « Ma sœur de trois ans demande toujours : « Où est papa ? Ma mère n’a pas de réponse car il a été kidnappé », ont-ils écrit.

Les résidents de Dublin lèvent la main pour montrer leur soutien à un orateur qui commente publiquement en faveur de la résolution s’opposant à la détention de l’ICE lors d’une réunion du conseil municipal de Dublin le 16 décembre. Avec l’aimable autorisation de la Coalition ICE Out of Dublin

Kendra Drysdale, qui a également été agressée sexuellement alors qu’elle était incarcérée à Dublin, a également témoigné. « Je suis ici ce soir au nom de tous les survivants pour vous exhorter à vous opposer à la réouverture du FCI Dublin – ni par le Bureau des prisons ni par l’ICE. » dit-elle. « Pour des centaines d’entre nous, c’était un lieu d’abus, de représailles et de silence. Le rouvrir reviendrait à rouvrir un traumatisme que beaucoup d’entre nous luttent encore pour se frayer un chemin. » Elle a noté que les prisons de l’ICE sont en proie aux mêmes abus, réduction au silence et représailles.

Les professionnels de la santé ont également exprimé leur opposition. Jeff Wilson (un résident de longue date de Dublin et non l’ancien médecin de la FCI à Dublin) travaille au Kaiser Permanente, un hôpital de cancérologie à Dublin. Il a montré un dépliant du syndicat de l’hôpital demandant aux membres de protéger les droits constitutionnels de leurs patients contre l’ICE. Il avait soutenu la fermeture du FCI Dublin. « Il est honteux que les gens associent Dublin au « viol en club » », a-t-il déclaré avant d’ajouter : « J’espère que Dublin ne deviendra pas connue comme la ville contre les droits de l’homme. »

Douglas Yoshida est médecin urgentiste au centre médical Stanford Health Care Tri-Valley, l’établissement médical le plus proche de la prison de Dublin. Ses parents étaient adolescents lorsqu’ils ont été détenus en vertu du décret 9066 du président Franklin D. Roosevelt, qui a conduit à l’emprisonnement de plus de 120 000 Américains d’origine japonaise.

« Mes parents ont survécu à ces camps de prisonniers, mais leur expérience n’est pas une relique de l’histoire ; c’est une injustice qui ne me semble que trop familière aujourd’hui », a-t-il écrit dans un éditorial de juin pour le Chronique de San Francisco, comparant les raids et les détentions de l’ICE aux expériences de ses parents.

Devant le conseil municipal cinq mois plus tard, il a ajouté qu’une prison ICE « menacera les soins de santé de notre communauté. Nous devrons admettre de nombreux patients qui pourraient être traités en ambulatoire dans la communauté. De plus, notre importante communauté d’immigrants se sentira-t-elle en sécurité en recherchant des soins s’il y a des hommes armés et masqués qui patrouillent dans l’hôpital ? »

À la fin de ses trois minutes, il a déclaré au conseil municipal : « Vous avez le pouvoir d’empêcher l’histoire de se répéter. »

Fin novembre, le Bureau des prisons a envoyé une brève réponse à la lettre du directeur municipal : « À l’heure actuelle, BOP n’a aucune indication que les services d’immigration et de douane du ministère de la Sécurité intérieure utiliseront les installations et BOP n’a pas l’intention de rouvrir les installations. » En décembre, le BOP a déclaré à la ville qu’il prévoyait de désactiver, fermer et liquider définitivement la prison, en transférant le site à la GSA. La GSA peut transférer le site à ICE, permettant ainsi l’ouverture d’une prison pour migrants.

« J’ai un souvenir vif de ce que c’était que d’être détenu, d’observer et de vivre des atrocités et des conditions inhumaines, et de ne pas vraiment avoir de voix pour aider… Je prie pour qu’aucun autre humain n’ait à connaître ce désespoir. »

Pourtant, a déclaré Morley, la résolution était nécessaire pour exprimer les objections de la ville à une prison ICE. « Cela offre aux membres de la communauté un plus grand sentiment de sécurité, que la ville les défend et les soutient. Ensuite, l’objectif est d’amener les villes environnantes à prendre des résolutions similaires, car cela affecte l’ensemble de la Bay Area et d’autres villes du nord de la Californie. «

Dublin n’est pas la seule ville à lutter pour empêcher l’ICE d’ouvrir une prison pour migrants. À Leavenworth, au Kansas, les dirigeants de la ville ont intenté deux poursuites pour empêcher l’entrepreneur privé CoreCivic d’ouvrir une prison pour immigrants. C’est exactement ce qu’un tribunal d’État a émis une injonction. Et à Newport, dans l’Oregon, les résidents locaux ont lancé une campagne contre une éventuelle prison pour migrants, avant les rumeurs selon lesquelles l’ICE envisageait d’en ouvrir une dans leur ville.

« J’ai un souvenir très vif de ce que c’était que d’être détenu, d’observer et de vivre des atrocités et des conditions inhumaines, sans vraiment avoir de voix pour m’aider », a écrit Baker. « Je prie pour qu’aucun autre humain n’ait à connaître ce désespoir. »