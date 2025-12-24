Les États-Unis sont légalement tenus d’accorder l’asile. SCOTUS pourrait aider Trump à y mettre fin de toute façon.

Les défenseurs de la justice pour les immigrés craignent que la tentative de l’administration Trump de rétablir une interdiction d’asile à la frontière américano-mexicaine par le biais d’un appel devant la Cour suprême ne mette les demandeurs d’asile en danger.

L’asile est un moyen pour les personnes d’échapper à des conditions dangereuses telles que la violence, la guerre, les conséquences du changement climatique ou la persécution en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Chaque année, des dizaines de milliers de personnes se présentent à la frontière pour demander l’asile. En 2023, les États-Unis ont accordé l’asile à 54 350 personnes.

« Des gens du monde entier ont cherché refuge à la frontière, fuyant la violence, la persécution et la discrimination, et c’est vraiment la raison pour laquelle l’asile est si important », a déclaré Amy Fischer, directrice des droits des réfugiés et des migrants à Amnesty International États-Unis. « Les gens fuient des dangers réels qui mettent leur vie en danger, et c’est vraiment le mécanisme qui leur permet de trouver un moyen de se mettre en sécurité. »

Sous la première administration Trump, les personnes demandant l’asile à la frontière entre les États-Unis et le Mexique étaient généralement accueillies par des agents des douanes et de la protection des frontières américaines qui les refoulaient. Bien que certains cas de demandeurs d’asile refoulés au poste frontière de San Ysidro se soient produits en 2016, les politiques de refoulement, appelées « comptages » par le gouvernement, n’ont été écrites et largement instituées que sous la première administration Trump. Cette politique de refoulement a créé une crise humanitaire à la frontière qui a touché des milliers de personnes cherchant refuge contre le danger.

En réponse, les avocats de la justice immigrée représentant 13 plaignants ont intenté une action en justice pour annuler l’interdiction d’asile en Noem contre Al Otro Lado en 2017. La plainte a été déposée en juillet 2017 par Al Otro Lado, en collaboration avec le Centre d’études sur le genre et les réfugiés, l’American Immigration Council et d’autres organisations situées près de la frontière.

« Les agents des douanes et de la protection des frontières confrontaient littéralement les gens qui faisaient la queue et les empêchaient d’entrer », a déclaré Melissa Crow, directrice du contentieux du Centre d’études sur le genre et les réfugiés, qui s’occupe de l’affaire depuis 2017. « Ils pensaient que cela rendrait d’une manière ou d’une autre légal leur blocage de l’accès à la procédure d’asile.

En vertu du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés et de la loi américaine sur l’immigration, les États-Unis ont l’obligation légale d’accorder l’asile et des voies d’accès à la citoyenneté aux personnes qui remplissent les conditions requises pour devenir réfugié.

Crow a déclaré que lorsque les demandeurs d’asile tentaient de traverser la frontière au moment où cette interdiction était en vigueur, on leur disait qu’il n’y avait aucune capacité. Elle a déclaré qu’au cours de la phase d’enquête préalable du procès, il a été découvert que les « excuses étaient des prétextes ».

L’affaire a été initialement entendue par le tribunal de district américain du district sud de Californie à San Diego avant que le gouvernement fédéral ne tente de faire appel de l’affaire devant la cour du neuvième circuit, mais le juge a affirmé que la politique de refoulement était illégale.

Le mois dernier, la Cour suprême a accepté d’examiner l’affaire et espère entendre les arguments au printemps, avec une décision attendue pour l’été.

L’un des plaignants dans Noem contre Al Otro Ladoune demandeuse d’asile que l’équipe juridique appelle « Bianca Doe », est une femme transgenre qui a demandé l’asile à la frontière américaine début 2017 après avoir subi des violences physiques et sexuelles extrêmes au Honduras, son pays d’origine, et au Mexique. Lorsqu’elle s’est présentée à un point d’entrée officiel, les agents frontaliers lui ont tourné le dos. Craignant pour sa vie à Tijuana et cherchant désespérément à se mettre en sécurité aux États-Unis, elle a tenté d’escalader une clôture sur une plage pour entrer aux États-Unis, mais un agent des frontières a menacé d’appeler la police mexicaine.

Elle n’a pas été autorisée à entrer aux États-Unis avant Noem c.Al Otro Lado a contesté la politique qui l’empêchait d’entrer dans le pays. Aujourd’hui, des défenseurs comme Fischer craignent que la réapplication de l’interdiction d’asile ne ramènerait le désespoir et la peur auxquels sont confrontés de nombreux demandeurs d’asile, y compris les enfants non accompagnés, a-t-elle déclaré, ce qui permettrait à de mauvais acteurs de tirer profit de ces vulnérabilités à la frontière.

« La possibilité pour les gens de demander l’asile à la frontière est en réalité une question de vie ou de mort », a déclaré Fischer. « Les gens doivent avoir la capacité de se présenter et de demander cette protection essentielle. Les politiques qui visent à bloquer l’accès à l’asile ou à dissuader les gens de demander l’asile ne font en réalité qu’ajouter à la violence, au chaos et aux véritables luttes que mènent les gens à la frontière. »

Alors que le gouvernement veut refouler les demandeurs d’asile à la frontière américano-mexicaine, tous les demandeurs d’asile ne sont pas soumis à la même répression. Marisa Limón Garza, directrice exécutive du Las Americas Immigrant Advocacy Center, a déclaré que le ciblage spécifique de la frontière sud – alors que les immigrants européens ou sud-africains blancs sont autorisés à continuer de demander l’asile – est dû au racisme américain. Pour elle, l’attaque contre l’asile n’est pas une surprise.

Plus tôt cette année, l’administration Trump a accepté 59 réfugiés sud-africains blancs, affirmant qu’ils étaient victimes de « discrimination raciale », tandis que les réfugiés noirs et afghans se sont vu refuser l’asile aux États-Unis.

« Nous avons déjà vu dans nos centres de détention des personnes bénéficiant d’un statut protégé être détenues et tenter d’être expulsées, alors pourquoi ne s’en prendraient-ils pas aux gros poissons, à l’asile en général, et couperaient-ils simplement ce mécanisme, à moins que ce ne soit pour les Blancs d’une certaine classe sociale qu’ils voudraient peupler les États-Unis », a déclaré Limón Garza.

Elle a également déclaré avoir constaté une diminution du nombre de personnes demandant l’asile à la frontière sud depuis le début de la deuxième administration Trump. Elle pense que cela est dû à l’augmentation des enlèvements et des raids aux États-Unis. « Les gens se remettent vraiment en question, du genre : « Est-ce que je veux aller aux États-Unis ? » parce que si vous quittez le danger, iriez-vous dans un endroit tout aussi dangereux, sinon plus ? Pourquoi voudriez-vous aller dans un endroit où vous vous retrouveriez dans un centre de détention dans des conditions horribles ?

Limón Garza craint également que l’attaque contre l’asile à la frontière sud n’ouvre la porte à des attaques plus larges contre les demandeurs d’asile aux États-Unis : « Tout est lié ».

« Nous devons regarder autour de nous, examiner nos ressources et élaborer un plan pour que cela ne reste pas sans contrôle », a-t-elle déclaré. « Je ne sais pas encore ce que nous ferons, mais nous répondrons. »

Fischer a déclaré que mettre fin à l’asile signifierait replonger les gens dans le même danger qu’ils ont fui. Plutôt que d’essayer d’interdire l’asile, a-t-elle déclaré, le gouvernement fédéral devrait plutôt mettre en place des systèmes d’accueil afin que les personnes arrivant en quête de sécurité aient accès à des avocats, à des travailleurs sociaux et aux ressources dont elles ont besoin pour commencer à s’enraciner dans leurs nouvelles communautés, ainsi qu’à davantage de voies légales vers la citoyenneté.

« Je pense que, même si les communautés se mobilisent et se mobilisent pour protéger leurs amis et voisins immigrés, il est vraiment très critique pour l’administration Trump de mettre un terme à sa machine d’expulsion et de détention massive et de véritablement instaurer un nouveau bail dans son traitement des personnes en quête de sécurité dans les communautés d’immigrés », a déclaré Fischer.