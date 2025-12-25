La Chambre adopte un projet de loi pour annuler l’ordre de Trump visant à mettre fin aux droits de négociation des travailleurs fédéraux

La Chambre a voté sur une base bipartite pour restaurer les droits du travail à 1 million de travailleurs fédéraux après que le président Donald Trump les a retirés par décret plus tôt cette année, dans une rare démonstration de défi envers le président par plus d’une douzaine de membres du GOP.

Jeudi après-midi, par 231 voix contre 195, la Chambre a adopté le Protect America’s Workforce Act, qui annulerait les ordonnances de Trump en mars et août visant à exempter les travailleurs de dizaines d’agences du droit de négociation collective.

Le projet de loi a été adopté avec 20 républicains se joignant à tous les démocrates pour voter « oui ». Le projet de loi annule simplement l’ordre et stipule que les conventions collectives – connues également sous le nom de contrats syndicaux – en vigueur avant l’ordre seront rétablies.

Le projet de loi a été rejeté après qu’une pétition de libération ait dépassé les 218 signatures requises en novembre. Le projet de loi est maintenant renvoyé au Sénat, où il pourrait avoir de plus grandes chances de dépasser le seuil des 60 voix fixé par la chambre. Un projet de loi complémentaire présenté au Sénat compte 48 coparrains, dont un seul républicain, la sénatrice Susan Collins du Maine.

Les ordres de Trump ont été critiqués par les défenseurs du travail comme étant l’acte antisyndical le plus important de l’histoire des États-Unis. Elles ont été particulièrement désastreuses pour le mouvement syndical puisque les travailleurs du secteur public sont bien plus syndiqués que ceux du secteur privé.

Les syndicats concernés avaient intenté une action en justice contre l’administration Trump à la suite de l’ordonnance de mars, mais une cour d’appel fédérale avait autorisé son maintien, ouvrant la voie à Trump pour qu’il rende une ordonnance de suivi en août visant à priver encore davantage de travailleurs de leurs droits syndicaux.

Les défenseurs avaient déjà dénoncé les restrictions aux droits du travail des travailleurs fédéraux qui étaient en place avant les ordres de Trump ; ces restrictions limitent les travailleurs à négocier uniquement sur les conditions de travail, et non sur des facteurs tels que les salaires ou les avantages sociaux.

Les défenseurs du travail ont célébré le vote de la Chambre.

« Le président Trump a trahi les travailleurs lorsqu’il a tenté de nous priver de nos droits à la négociation collective. En ces temps de plus en plus polarisés, les travailleurs ont obtenu une rare majorité bipartite pour mettre fin aux attaques sans précédent de l’administration contre nos libertés », a déclaré la présidente de l’AFL-CIO, Liz Shuler, dans un communiqué.

« Les Américains font plus confiance aux syndicats qu’à l’un ou l’autre parti politique. Alors que nous nous tournons vers le Sénat – où le projet de loi bénéficie déjà d’un soutien bipartisan – les travailleurs appellent les politiciens que nous avons élus à se tenir à nos côtés, même si cela signifie tenir tête au patron antisyndical de la Maison Blanche », a déclaré Shuler.

En effet, l’approbation des syndicats a atteint des sommets, oscillant autour de 70 pour cent ces dernières années, à mesure que le mouvement syndical et la syndicalisation se développaient.