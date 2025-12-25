Les appels se multiplient pour la libération du Palestinien emprisonné par l’ICE depuis mars

Les appels se multiplient pour libérer la manifestante palestinienne Leqaa Kordia, qui a été arrêtée lors d’une manifestation de solidarité à l’Université Columbia à Gaza en 2024. Les accusations ont été rejetées, mais lorsqu’elle s’est présentée à son enregistrement ICE en mars dernier, elle a été arrêtée et immédiatement envoyée au centre de détention de Prairieland à Alvarado, au Texas, où elle est détenue depuis. Bien que des manifestants étudiants de l’Université de Columbia comme Mohsen Mahdawi et Mahmoud Khalil aient été libérés de détention par l’ICE, « son cas est en quelque sorte passé entre les mailles du filet », explique Laila El-Haddad, écrivain et journaliste palestinienne de Gaza, qui vient de se rendre à Kordia. El-Haddad critique également les efforts de l’administration Trump pour « réprimer toute dissidence et utiliser la loi sur l’immigration, pour utiliser la loi sur l’immigration comme une arme pour faire taire la dissidence et pour criminaliser la liberté d’expression, en particulier lorsque ce discours concerne la Palestine ».

TRANSCRIPTION

Ceci est une transcription urgente. La copie peut ne pas être dans sa forme définitive.

AMY GOODMAN : C’est La démocratie maintenant !démocratienow.org. Je m’appelle Amy Goodman.

Nous terminons l’émission d’aujourd’hui en examinant les appels croissants à la libération d’une Palestinienne du New Jersey qui est détenue par l’ICE au Texas depuis près de 10 mois. Leqaa Kordia a été arrêtée l’année dernière lors d’une manifestation de solidarité avec Gaza à l’Université de Columbia, mais les accusations ont été abandonnées. Puis, alors qu’elle s’est présentée à son enregistrement ICE en mars dernier, elle a été arrêtée et immédiatement envoyée au centre de détention de Prairieland à Alvarado, au Texas, où elle est détenue depuis. Les avocats de CLEAR, du Texas Civil Rights Project et de la Boston University School of Law Immigrants’ Rights Clinic l’aident dans son cas.

NPR Journaux radiophoniques a récemment diffusé une partie d’un appel téléphonique entre Leqaa Kordia et son cousin Hamzah Abushaban, qui lui parle presque tous les jours.

LEQAA KORDIA : J’ai reçu un appel de ma mère me disant : « Il y a des gens qui te demandent au gouvernement ». Au début, j’avais l’impression qu’il leur manquait un formulaire ou quelque chose du genre. OK, je vais juste résoudre ce problème, et ensuite, j’aurai bientôt ma carte verte. Mais ils ont pris mes empreintes digitales et tout ça. Ils ont dit : « Vous allez au Texas. » J’ai dit : « Le Texas ? Genre, c’est vraiment loin. » Et quand je suis arrivé au Texas, l’endroit était surpeuplé. HAMZAH ABUSHABAN : Combien de personnes êtes-vous avec vous ? LEQAA KORDIA : Donc, en ce moment, nous sommes 87 personnes, et la capacité de cet endroit est de 37 personnes. Il y a beaucoup de gens qui dorment par terre. HAMZAH ABUSHABAN : Ouah. LEQAA KORDIA : Ouais. Peut-être un autre mot pour décrire cet endroit : une grande salle de bain ? C’est ouvert. Tout est ouvert. Il n’y a pas d’intimité.

AMY GOODMAN : C’est Leqaa Kordia, qui parle depuis la prison ICE au Texas à son cousin.

Ainsi, le conseil municipal du New Jersey — Paterson, New Jersey, vient d’adopter une résolution appelant à la libération immédiate de Leqaa, et le sénateur du Maryland Chris Van Hollen et le sénateur du New Jersey Cory Booker demandent également la libération de Leqaa Kordia.

Pour en savoir plus, nous sommes rejoints par Laila El-Haddad, journaliste palestinienne de Gaza, stratège médiatique qui contribue à sensibiliser l’opinion sur la détention en cours de Leqaa, et qui revient tout juste de lui rendre visite au Texas. Laila est la co-éditrice de Gaza sans silenceauteur de Maman de Gaza : Palestine, politique, parentalité et tout le reste.

Bienvenue à nouveau à La démocratie maintenant !Laïla. Parlez de Leqaa, pourquoi elle a été détenue pendant près de 10 mois, après s’être rendue à son enregistrement ICE dans le New Jersey.

LAILA EL-HADDAD : Merci beaucoup de m’avoir reçu, Amy.

C’est un peu la question que tout le monde se pose. Je pense en partie parce que son cas est en quelque sorte tombé entre les mailles du filet. Elle n’était ni une étudiante ni une militante publique, en soi. Elle n’avait pas ces réseaux de soutien. Et son cas partage beaucoup de points communs – bien sûr, il est étroitement lié – avec les cas de tous les autres dont nous avons entendu parler – Mahmoud Khalil, Mohsen Mahdawi, le Dr Badar Suri Khan et Rümeysa Öztürk. Mais cela n’a tout simplement pas reçu autant d’attention que les autres affaires au début, même si, comme vous l’avez résumé plus tôt, même si deux juges ont demandé sa libération et ont estimé qu’elle n’était pas expulsable vers Israël. Malheureusement, le gouvernement a bloqué ces décisions par diverses manœuvres juridiques, et c’est en partie pour cela qu’elle est toujours détenue, dans des conditions très dures, comme elle l’a elle-même attesté.

AMY GOODMAN : Laila, l’administration Trump l’a qualifiée à tort d’étudiante de Colombie et a tenté de dire qu’elle avait participé activement à des activités anti-américaines et pro-terroristes ainsi qu’à une manifestation pro-Hamas, ce qu’ils appelaient souvent les manifestations à Gaza sur les campus à travers le pays. Votre réponse ?

LAILA EL-HADDAD : Leqaa Kordia a été détenue et a fait valoir devant le tribunal qu’elle est — que sa détention est inconstitutionnelle, qu’elle viole le premier et le cinquième amendements, et qu’elle fait simplement partie d’une tendance plus large que nous avons observée après Trump visant à réprimer toute dissidence et à utiliser la loi sur l’immigration, à utiliser la loi sur l’immigration pour faire taire la dissidence et criminaliser la liberté d’expression, en particulier lorsque ce discours concerne la Palestine, à défendre la vie palestinienne, à critiquer Israël et à contester la politique américaine, tout comme nous l’avons vu dans tous ces autres cas. Elle était motivée à agir et à protester, exerçant ses droits du premier amendement, qui lui sont accessibles même en tant que non-citoyenne, comme tant d’autres personnes.

Elle a été poussée à l’action par son humanité, dans la mesure où elle a été poussée à l’action par sa propre perte personnelle. Leqaa est née à Jérusalem et a grandi en Cisjordanie occupée sous occupation militaire israélienne. Sa mère est originaire de Gaza. Elle a été séparée d’elle pendant 20 ans à cause du blocus israélien et est restée en contact permanent avec elle. Elle est arrivée légalement aux États-Unis et sa demande de résidence a été approuvée pour retrouver sa mère. Elle s’occupait de sa mère et de son jeune frère, qui a des besoins particuliers. Et surtout, 200 membres de sa famille, 13 depuis le soi-disant cessez-le-feu, ont été tués par Israël, avec le soutien et la complicité des États-Unis. Et pour toutes ces raisons, et pour les raisons pour lesquelles des millions d’entre nous sont descendus dans la rue, elle manifestait, non seulement aux portes de la Colombie, mais également lors de nombreuses autres manifestations.

AMY GOODMAN : Je veux dire, elle a été arrêtée en mars dernier. C’était quelques jours seulement après…

LAILA EL-HADDAD : Oui.

AMY GOODMAN : — Mahmoud Khalil, l’étudiant de Columbia, a été arrêté et juste avant l’arrestation de Mohsen. Ils ont tous deux été libérés. Mohsen est de retour à l’Université de Columbia. Mais elle reste en prison. Pouvez-vous parler de à quoi elle ressemble maintenant ? Je comprends qu’elle a perdu environ un tiers de son poids ?

LAILA EL-HADDAD : Oui. Elle avait l’air très pâle. Elle a perdu beaucoup de poids, c’est exact. Et elle est détenue, comme vous l’avez mentionné, dans cette prison de l’ICE depuis près de 10 mois, malgré le fait que ce juge ait demandé sa libération, même s’il a conclu qu’elle – qu’elle l’avait fait – que sa détention prolongée était probablement inconstitutionnelle.

Et malgré tout cela, et elle — je dirai, elle a également célébré son 33e anniversaire, un 33e anniversaire très solennel, au cours duquel elle a parlé de la façon dont les autres femmes avec elle dans cet établissement essayaient de lui remonter le moral, et elles ont formé une sorte de fraternité et de lien. Et je dirai qu’elle défend leurs intérêts. Malgré tout cela, selon ses propres termes, elle dit : « Les conditions ici sont conçues pour briser l’esprit humain », mais que, malgré tout cela, elle tire espoir et inspiration de toutes les personnes qui continuent de plaider en sa faveur, et que cela n’a fait qu’accroître sa détermination à continuer à être une défenseure et une militante, non seulement pour toutes ces femmes, mais, plus largement, pour la libération palestinienne, lorsqu’elle sortira. Inchallah.

AMY GOODMAN : Il ne nous reste qu’une minute, Laila Haddad. Pouvez-vous nous parler de ce que vous réclamez, de ce que réclame Amnesty International, de ce que réclament les sénateurs, y compris son propre sénateur du New Jersey, Cory Booker ?

LAILA EL-HADDAD : Pour sa libération immédiate. Il n’y a absolument aucune raison pour qu’elle continue d’être détenue. Même si sa cousine, que vous avez mentionnée plus tôt, Hamzah, sa famille avait accepté et avait effectivement payé une caution très élevée de 20 000 dollars, qui a ensuite été restituée, le gouvernement a immédiatement bloqué sa libération. Elle ne présente pas de risque de fuite. Elle ne représente pas un danger pour sa société. Elle a des liens communautaires forts. Elle n’a pas d’antécédents criminels. C’est pourquoi nous demandons sa libération immédiate pendant que son affaire continue de faire son chemin devant les tribunaux. Et c’est la même chose que les sénateurs Van Hollen et Kim ainsi que d’autres membres du Congrès de son district ont également réclamé. Elle ne devrait pas rester dans cette prison ICE un jour de plus. Et elle court un risque imminent si elle est expulsée.

AMY GOODMAN : Laila El-Haddad, je tiens à vous remercier infiniment d’être avec nous, journaliste palestinienne de Gaza, pour contribuer à faire prendre conscience de la détention en cours de Leqaa Kordia, une Palestinienne du New Jersey arrêtée lors d’une manifestation à l’Université de Columbia – les accusations ont été abandonnées – mais qui est détenue depuis près de 10 mois dans une prison de l’ICE du Texas. Beaucoup réclament sa libération.

C’est tout pour notre émission. Un joyeux anniversaire à Narmeen Maria! Un joyeux anniversaire en avance à Raquel Rodriguez Phipps et à Yusra Razouki ! Je m’appelle Amy Goodman.