Des documents de l’ICE exposent un projet visant à détenir 80 000 personnes dans des entrepôts

Huit mois après que le directeur par intérim de l’Immigration and Customs Enforcement des États-Unis a déclaré lors d’une conférence sur la sécurité des frontières que l’administration Trump souhaitait mener ses opérations d’expulsion massives avec la même efficacité que les livraisons de colis d’Amazon, un projet de document rédigé mercredi par des responsables de l’ICE a fourni des détails inédits sur la manière dont l’agence envisage de le faire en utilisant d’immenses entrepôts reconvertis pour accueillir des dizaines de milliers de personnes.

Le Washington Post a fait état d’un projet de document de sollicitation, dont l’ICE prévoit d’envoyer cette semaine aux sociétés de détention privées.

La proposition appelle des entrepreneurs à aider à rénover les entrepôts industriels à travers le pays, chacun pouvant accueillir jusqu’à 10 000 personnes détenues par des agents d’immigration à la fois – bien que dans des installations qui auront probablement des systèmes de ventilation, de climatisation, de plomberie et d’assainissement médiocres.

Les entrepôts, a déclaré la médecin et journaliste Carolyn Barber, «sont construit pour les boîtes, pas pour les humains.

🧊 ENTREPOSER LES HUMAINS 😲ICE prévoit de rassembler ses captifs « dans l’un des sept entrepôts à grande échelle pouvant contenir de 5 000 à 10 000 personnes chacun, où ils seraient préparés pour être expulsés ». www.washingtonpost.com/business/202… – JJ à DC (@jjindc.bsky.social) 2025-12-24T12:43:30.149Z

L’ICE vise à modifier les entrepôts et à créer des unités d’habitation séparées avec des douches et des salles de bains, des salles à manger, des unités médicales, des zones de loisirs et des bibliothèques de droit, selon le document.

Les nouvelles installations de l’agence « maximiseront l’efficacité, minimiseront les coûts, réduiront les délais de traitement, limiteront les durées de séjour, accéléreront le processus d’éloignement et favoriseront la sécurité, la dignité et le respect de tous sous la garde de l’ICE », indique la sollicitation.

Mais compte tenu du commentaire du directeur par intérim de l’ICE, Todd Lyons, en avril dernier, selon lequel l’administration devrait traiter les expulsions « comme une entreprise… comme (Amazon) Prime, mais avec des êtres humains », les défenseurs des droits ont déclaré que le projet visant à héberger les personnes dans des installations de stockage massives était « au-delà de la déshumanisation ».

«C’est comme s’ils ne considéraient pas les immigrants comme des personnes, mais simplement comme des choses à stocker, comme des colis Amazon», a déclaré Philip Mai, codirecteur du Social Media Lab de l’Université métropolitaine de Toronto.

L’ICE et d’autres agences fédérales ont transporté des détenus à travers le pays cette année vers les centres de détention disposant d’espace, mais selon le nouveau plan, sept grands entrepôts en Louisiane, en Virginie, au Texas, en Arizona, en Géorgie et dans le Missouri seraient utilisés comme installations de « étape » d’expulsion pour 5 000 à 10 000 personnes chacun.

Seize entrepôts plus petits pourraient chacun contenir jusqu’à 1 500 personnes, permettant au gouvernement de détenir 80 000 personnes à la fois dans les centres d’immigration – contre environ 68 000 qui étaient en détention début décembre.

Les données de l’ICE montrent qu’environ 48 % des personnes actuellement détenues n’ont aucune condamnation pénale ni aucune accusation en cours, selon le rapport. Poste signalé.

Jonathan Cohn, directeur politique du groupe de défense Progressive Mass, a suggéré que les affirmations de l’ICE selon lesquelles il construirait des installations donnant la priorité à la « dignité » des détenus sonnent creux, compte tenu des détails du plan.

« Ils veulent construire un réseau de camps de concentration », dit-il simplement.