Un juge fédéral arrête temporairement les arrestations par l’ICE auprès des tribunaux de l’immigration de San Francisco

Un juge américain a temporairement empêché mercredi deux agences fédérales d’arrêter des non-citoyens dans les palais de justice de l’immigration de la région de San Francisco, une décision saluée par les défenseurs de la justice pour les migrants dans un contexte de contestations judiciaires continues contre la politique de l’administration Trump.

Le juge de district américain du district nord de Californie, Casey Pitts, a accordé un sursis à Sequen c.Albarran empêcher l’Immigration and Customs Enforcement et le Bureau exécutif pour l’examen de l’immigration (EOIR) de procéder à des arrestations au palais de justice dans la zone de responsabilité de l’ICE à San Francisco, en attendant l’issue d’une contestation judiciaire plus large.

« Les plaignants ont établi la probabilité que les membres du groupe des personnes arrêtées au palais de justice subiront un préjudice irréparable en l’absence d’une suspension », a écrit Pitts, nommé par l’ancien président Joe Biden, dans sa décision de 38 pages. « L’ICE a arrêté un grand nombre de non-citoyens dans les palais de justice de l’immigration du nord de la Californie, conformément aux politiques d’arrestation contestées dans les palais de justice, et elle avoue qu’elle continuera à le faire. »

Pendant des décennies, les autorités fédérales de l’immigration ont évité les arrestations dans des « lieux sensibles », notamment les lieux de culte, les hôpitaux, les écoles et – sous les administrations Obama et Biden – les tribunaux d’immigration. Trump a commencé à cibler les palais de justice au cours de son premier mandat.

« Cette circonstance présente aux non-citoyens engagés dans une procédure d’expulsion le choix d’un Hobson entre deux préjudices irréparables », a écrit Pitts dans sa décision. « Premièrement, ils pourraient comparaître devant un tribunal de l’immigration et risquer d’être arrêtés et détenus… Et pour de nombreux membres du groupe que l’ICE arrête en vertu des politiques contestées… une telle arrestation violerait probablement leurs droits en vertu de la clause de procédure régulière du Cinquième amendement. »

« Alternativement, les non-citoyens peuvent choisir de ne pas comparaître et de renoncer à la possibilité de poursuivre leurs demandes d’asile ou d’autres mesures de protection contre l’expulsion », a écrit Pitts. « Comme l’établissent les déclarations des avocats chargés de l’immigration et des anciens juges chargés de l’immigration, des dizaines de non-citoyens empruntent déjà cette voie et reçoivent en conséquence des mesures d’expulsion par contumace. »

« En conséquence, si les non-citoyens souhaitent éviter le préjudice irréparable de l’arrestation et de la détention, ils doivent au contraire renoncer irrévocablement à toute poursuite de demandes d’immigration potentiellement valables et être expulsés », a-t-il noté. « Il ne fait aucun doute que cette perte permanente de la possibilité pour les non-citoyens de faire entendre leurs revendications, et leur expulsion qui en résulte, constitue un préjudice irréparable. »

Pitts a estimé que les plaignants « sont susceptibles d’obtenir gain de cause sur le bien-fondé de leurs affirmations » selon lesquelles la politique d’arrestation au palais de justice de l’ICE et de l’EOIR de l’administration Trump est « arbitraire et capricieuse ».

La décision de mercredi fait suite à une injonction préliminaire du 25 novembre dans la même affaire exigeant que l’ICE remédie aux conditions inconstitutionnellement dangereuses dans les cellules de détention temporaires du bureau extérieur de l’agence à San Francisco.

En réponse à la décision de mercredi, la plaignante Carmen Pablo Sequen a déclaré : « J’ai fui la persécution pour chercher la sécurité, pour ensuite me retrouver arrêtée au palais de justice, le seul endroit où on m’avait dit de faire confiance. La terreur de cette journée m’a hantée. Cette décision signifie que je peux enfin me concentrer sur mon dossier d’asile, et non sur les agents de l’ICE qui pourraient m’attendre devant la porte de la salle d’audience. »

L’avocat des plaignants, Jordan Wells, avocat principal au sein du Comité des avocats pour les droits civils de la région de la baie de San Franciscoa déclaré dans un communiqué que « la politique imprudente de l’administration est un affront à la justice, conçue pour saboter le système judiciaire de l’immigration et forcer les gens à abandonner leurs réclamations légales ».

« Cette décision est une étape cruciale pour garantir que les immigrants peuvent poursuivre leur dossier d’immigration en toute sécurité sans craindre d’être arrêtés », a ajouté Wells.

Laura Sanchez, directrice juridique du Centre de ressources centraméricain de Californie du Nord, a déclaré : « Pour nos clients, qui sont des demandeurs d’asile, des survivants de violences, des parents qui luttent pour rester avec leurs enfants, cette décision commence à lever un nuage de terreur. »

« Ils peuvent désormais se présenter devant les tribunaux, non pas en tant que cibles, mais en tant que personnes poursuivant légalement leur cause », a ajouté Sanchez. « Ce séjour est une profonde affirmation de leur humanité et de leur droit d’être entendus. »

Dans une autre affaire, Pitts a publié plus tôt cette semaine une Commande de 67 pages Garro Pinchi c.Noem bloquer la politique de réarrestation et de redétention de l’administration Trump ciblant les non-citoyens qui avaient été précédemment libérés puis placés en détention après avoir assisté à des audiences ou à des enregistrements devant un tribunal de l’immigration.

D’autres tribunaux se sont prononcés contre l’arrestation de non-citoyens dans les palais de justice de l’immigration, notamment dans une injonction préliminaire accordée en 2019 par la juge du tribunal de district Indira Talwani – une personne nommée par l’ancien président Barack Obama – empêchant l’ICE « d’arrêter civilement les parties, les témoins et les autres personnes se rendant dans les palais de justice du Massachusetts pour affaires officielles alors qu’ils s’y rendent, y assistent ou en sortent ».

Une cour d’appel fédérale a annulé l’injonction préliminaire de Talwani dans l’affaire, ce qui n’a abouti à aucun jugement final pour ou contre la politique d’arrestation au palais de justice de l’ICE, car les plaignants ont volontairement rejeté leur action comme étant sans objet après que l’administration Biden ait mis fin à ces appréhensions.

Plus tôt ce mois-ci, la juge américaine du district de Columbia, Beryl Howell – nommée par Obama – a rendu une décision dans Escobar Molina c. Département américain de la sécurité intérieure qui a bloqué à titre préliminaire les arrestations sans mandat liées à l’immigration civile par des agents du DHS à Washington, DC, en l’absence de cause probable.