L’économie américaine devient fortement dépendante d’une nouvelle industrie de l’IA non testée

Au cours des dernières années, l’intelligence artificielle (IA) est devenue extrêmement populaire dans la Silicon Valley et est largement considérée comme la technologie la plus transformatrice du 21St siècle. En fait, il remodèle déjà des secteurs comme l’éducation, les transports, la finance, la santé, les médias et les télécommunications. En effet, on estime qu’environ 60 % des emplois dans les économies avancées pourraient être touchés par l’IA, ce qui signifie qu’elle pourrait affecter la croissance économique, l’emploi et les salaires. En conséquence, les investissements dans l’IA sont en plein essor dans tous les secteurs, faisant écho à l’ère dot-com de la fin des années 1990, les investisseurs investissant des milliards dans l’IA dans l’espoir d’un gros salaire. Près de 1 600 milliards de dollars ont été investis dans cette technologie depuis 2013, et les grandes entreprises technologiques devraient investir plus de 400 milliards de dollars dans leurs efforts en matière d’IA avant la fin de l’année, avec des dépenses encore plus importantes prévues pour 2026.

CJ Polychroniou : On s’inquiète de plus en plus d’une bulle de l’IA et de ce qui pourrait arriver si elle éclatait. Selon vous, sommes-nous dans une bulle spéculative sur l’IA, et quelles sont les véritables menaces derrière une bulle ?

Gérald Epstein: Les inquiétudes concernant l’IA sont certainement compréhensibles. Mais pour bien comprendre quelles sont les véritables menaces (et les avantages possibles) et comment y faire face, nous devons faire la distinction entre le court, le moyen et le long terme.

À court terme, le problème potentiel est que notre croissance et nos performances économiques actuelles sont généralement beaucoup trop liées à l’essor des dépenses d’investissement de l’IA. Les dépenses en capital dans de nouvelles usines de fabrication, équipements et technologies sont un moteur majeur à la fois de notre économie actuelle – y compris la création d’emplois – et également de notre croissance à long terme de la productivité et de l’économie dans son ensemble. Ces derniers mois, les dépenses liées à l’IA représentent un pourcentage important de nos dépenses en capital, la majeure partie étant destinée à la construction de centres de données (nous y reviendrons dans un instant). Ainsi, l’état à court terme de notre économie est devenu fortement dépendant d’une seule industrie, et d’une industrie nouvelle et non testée. Si cette industrie devait sérieusement faiblir, cela pourrait entraîner un déclin important à court terme de l’économie globale et peut-être même provoquer une récession.

Pour rendre les risques à court terme encore plus grands, comme c’est souvent le cas dans une frénésie de construction telle que des centres de données d’IA, une frénésie financière se forme autour d’elle et la rend plus risquée pour l’économie. Lors du boom de la construction ferroviaire aux États-Unis au 19ème siècle, divers scandales financiers se sont propagés, entraînant des crises financières et des faillites. De même, avec le boom de l’IA, diverses frénésie spéculatives, notamment des augmentations massives de la valeur des actions de NVIDIA, le fabricant de puces IA, et des prêts et emprunts spéculatifs, menacent de déstabiliser l’économie (plus d’informations à ce sujet ci-dessous).

Les problèmes à moyen terme incluent les problèmes environnementaux et industriels liés à un investissement massif (et peut-être un surinvestissement) dans les centres de données. Ces centres de données sont d’immenses fermes de serveurs informatiques qui nécessitent d’énormes quantités d’énergie, d’eau pour refroidir les ordinateurs et de terrain. Une grande partie de l’électricité nécessaire à ces centres proviendra de combustibles fossiles, avec des effets désastreux évidents sur le changement climatique, et utilisera une eau rare dans de nombreux États. Mais non seulement ils prendront l’eau et l’énergie d’autres usages et d’autres groupes de la société, mais ils détourneront également toutes sortes d’autres biens et intrants provenant d’autres industries et d’autres usages. Tout comme ils augmentent le coût de l’électricité pour les petites entreprises, les ménages et les agriculteurs, ils font monter les prix des puces informatiques, de l’acier et d’autres intrants nécessaires à la fabrication des ordinateurs IA, etc. En d’autres termes, ils transforment l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et de la structure industrielle, si cette croissance se poursuit.

À moyen et long terme, à mesure que l’IA est de plus en plus utilisée sur le lieu de travail, elle est susceptible de déplacer des travailleurs, entraînant ainsi davantage de chômage, éliminant les emplois de premier échelon et supprimant les échelons inférieurs de l’échelle professionnelle. Il est trop tôt pour voir comment tout cela va se dérouler, mais il semble que les jeunes qui ont besoin d’un emploi de premier échelon pourraient être les plus touchés dans un premier temps.

Pendant ce temps, notre paysage sera jonché de centres de données.

Quels sont les traits communs des bulles financières ? Comment fonctionnent-ils ?

Les bulles existent en de nombreuses variétés. Premièrement, il est important de faire la distinction entre la surconstruction ou l’investissement dans « l’économie réelle » et les « bulles financières ». Le plus délicat, cependant, c’est que ces deux éléments sont souvent liés. En termes de frénésie de construction excessive, l’investissement massif en IA dans les centres de données est souvent comparé à ce que l’on appelle la « bulle Internet » de la fin des années 1990. Dans ce cas, les sociétés Internet telles que WorldCom se sont développées rapidement, développant leur infrastructure et leur capacité Internet (l’économie réelle), tandis que dans le même temps il y avait une hausse massive du cours de leurs actions. Les cours des actions se sont finalement effondrés et la société a cessé ses activités, mais les câbles Internet et autres capacités Internet sont restés.

Le problème avec la création d’une trop grande capacité dans le domaine d’Internet ou de l’IA est que vous pourriez vendre une quantité suffisante de production pour obtenir le retour sur investissement attendu. Et si vous avez emprunté de l’argent pour construire les centres de données, vous devez alors vous démener pour obtenir l’argent nécessaire pour rembourser vos dettes, ce qui pourrait mettre le système financier à rude épreuve.

L’état à court terme de notre économie est devenu fortement dépendant d’une industrie, nouvelle et non testée.

Bien sûr, les « bulles financières » varient considérablement, mais, en s’appuyant sur les idées développées par Hyman Minsky, en examinant des centaines d’années d’histoire économique, Charles Kindleberger et ses collègues ont développé un schéma qui nous aide à comprendre ces bulles. Ils ont identifié la séquence suivante : (1) Déplacement: Une nouvelle idée ou un nouveau projet fait son chemin, souvent grâce à la publicité diffusée par la presse, les acteurs internes ou actuellement Internet ; (2) Boom: Plus de richesse est investie dans l’actif, ce qui fait grimper son prix à mesure que davantage d’investisseurs s’y intéressent ; (3) Euphorie: Les investisseurs vérifient leur prudence et leur calcul rationnel à la porte et sont motivés par la FOMO (peur de rater quelque chose) et par la concentration pour suivre la foule ; (4) Prise de bénéfices : Certains investisseurs reprennent leurs esprits et commencent à se rendre compte que les rendements de ces actifs ne justifient plus leurs prix élevés ; ils vendent pour faire des bénéfices ; d’autres voient le « surtrading » et commencent à parier contre l’actif, comme avec « The Big Short » lors de la grande crise financière de 2008-2009 ; (5) Panique: Alors que les prix stagnent et chutent, les investisseurs paniquent et se précipitent vers la sortie, essayant de vendre leurs actifs le plus rapidement possible pour tenter de sauver au moins une partie de leurs investissements. À ce stade, les prix des actifs s’effondrent, peut-être jusqu’à zéro.

Les promoteurs de l’IA suggèrent déjà qu’ils pourraient avoir besoin d’un « soutien » (c’est-à-dire d’un plan de sauvetage) de la part du gouvernement si la confiance dans l’avenir de l’IA faiblit.

La taille globale, le rythme et le caractère destructeur de ces bulles – à la fois à la hausse et à la baisse – sont bien plus importants si elles sont alimentées par la dette ou par ce que les économistes appellent « l’effet de levier ». Si vous payez 100 $ pour un actif, mais empruntez 80 $ pour le faire (vous n’y investissez donc que 20 $ de votre propre richesse), si le prix de l’actif baisse de seulement 50 % (50 $), alors vous perdez non seulement la totalité de votre investissement, mais vous devez trouver 30 $ ailleurs pour rembourser votre dette.

Les craintes d’une bulle de l’IA se sont propagées aux marchés du crédit. Pouvez-vous nous parler un peu de la manière dont l’IA transforme le secteur financier et du lien entre l’IA et la dette ?

De plus en plus, les sociétés d’IA empruntent de l’argent (émettent des titres de créance) pour financer leurs centres de données et même pour acheter des actions de sociétés d’IA. Selon certaines estimations, ils seraient sur le point d’emprunter 1 000 milliards de dollars au cours des prochaines années. Une partie de cet argent est empruntée par de grandes entreprises comme Amazon, mais des entreprises plus petites, espérant faire partie de la chaîne d’approvisionnement de l’IA, empruntent également des sommes importantes. Ils utilisent même certaines des techniques et des produits financiers qui ont été utilisés avant la grande crise financière ; il s’agit notamment de titres adossés à des actifs détenus hors de leur bilan dans des « véhicules ad hoc » financés par des emprunts à court terme. Ceux-ci sont conçus pour cacher le risque et utiliser l’effet de levier pour augmenter les rendements, mais ils sont également très risqués. Ils créent également une interconnexion entre les secteurs de l’IA et des centres de données avec le système financier au sens large.

Malgré les avertissements et les craintes d’une bulle de l’IA, le marché s’attend à ce que les actions de l’IA continuent de grimper. Est-ce un comportement rationnel ? Ou s’agit-il simplement d’une logique capitaliste à l’œuvre ?

Eh bien, comme le suggère le cycle Minsky-Kindleberger, les attentes du marché peuvent changer rapidement et radicalement. Aussi, comme le suggère cette théorie des cycles de bulles, les investisseurs suspendent leur « rationalité » lorsque leur « euphorie » prend le dessus. Alors que les inquiétudes croissantes concernant une « bulle de l’IA » prennent racine et que certaines entreprises d’IA commencent à avoir des difficultés à refinancer leurs dettes parce que les banques et autres financiers ont froid aux yeux, il est raisonnable de s’attendre à une « correction ». L’ampleur d’une « correction » et l’ampleur des retombées qui en découleront dépendront largement de l’ampleur de l’effet de levier dans le système et du niveau de risque caché.

Si la bulle de l’IA éclate, pourrait-elle provoquer un crash de l’économie américaine et provoquer une récession mondiale ?

Les dommages causés par l’éclatement d’une bulle de l’IA dépendraient non seulement de l’ampleur de l’effet de levier et de l’interconnexion cachée avec d’autres entreprises et secteurs, mais aussi de la volonté du gouvernement de renflouer le secteur de l’IA.

Les promoteurs de l’IA suggèrent déjà qu’ils pourraient avoir besoin d’un « soutien » (c’est-à-dire d’un plan de sauvetage) de la part du gouvernement si la confiance dans l’avenir de l’IA faiblit. Ils affirment que le gouvernement devrait renflouer l’industrie pour empêcher la Chine de remporter la course à l’IA. Et, malgré le caractère spécieux de cet argument, ils pourraient bien obtenir leur plan de sauvetage. Cela est dû, en grande partie, aux relations des partisans de Donald Trump (et même de certains membres du cabinet) dans le secteur de l’IA. Prenez, par exemple, Howard Lutnick, le secrétaire au Commerce de Trump. Selon Le New York Timesla famille Lutnick promeut les investissements étrangers dans les centres de données qu’elle négocie, aide à construire et sur lesquels elle tire profit. Ce n’est là qu’un exemple des interconnexions entre le monde Trump et l’IA.

Donc, si les investissements dans l’IA s’effondrent, cela exercerait effectivement une pression à la baisse sur l’activité économique. Mais cela pourrait être facilement géré par davantage d’investissements publics dans le logement, les écoles, l’éducation, la recherche médicale, l’énergie verte et les soins de santé. Si, par miracle, telle était la réponse, alors l’éclatement d’une bulle d’IA serait une grande bénédiction sous un déguisement pas si grand.