Les immigrants sautent des rendez-vous vitaux pour des soins de santé au milieu des raids fédéraux

Alors que les immigrants du sud-est de la Louisiane et du Mississippi se préparent à l’opération de sécurité intérieure américaine de ce mois-ci, Cristiane Rosales-Fajardo a reçu un appel téléphonique paniqué d’un ami.

La locataire guatémaltèque de l’amie, qui ne savait pas qu’elle était enceinte, venait d’accoucher d’un bébé prématuré dans la maison de la Nouvelle-Orléans. Les parents n’avaient pas de permis de séjour légal et la mère a refusé d’aller à l’hôpital de peur d’être arrêtée par les agents fédéraux de l’immigration.

« Il y a du sang partout et le bébé est mort », se souvient Rosales-Fajardo en disant à son amie.

Rosales-Fajardo a enfilé ses sandales, a saisi des gants chirurgicaux et s’est précipitée vers la maison.

Rosales-Fajardo, elle-même immigrante du Brésil, est une organisatrice et une militante populaire dans la communauté de l’Est de la Nouvelle-Orléans, où vivent de nombreux immigrants. Elle n’a aucune formation médicale formelle, mais elle a de l’expérience dans l’accouchement.

Elle scruta la pièce à son arrivée. Un enfant de 3 ans se tenait à l’écart tandis que sa mère était assise au bord du lit. Le père tenait dans ses bras son nouveau-né emmailloté, qui ne respirait plus et était enveloppé dans des serviettes imbibées de sang.

« Le bébé était complètement gris », a déclaré plus tard Rosales-Fajardo.

Rosales-Fajardo a essuyé le liquide de sa petite bouche et s’est frotté le dos avant d’effectuer de minuscules compressions thoraciques et de respirer de l’air dans ses poumons.

Elle a dit aux parents qu’elle devait appeler le 911 pour amener la mère et le nouveau-né à l’hôpital pour y recevoir des soins. Le bébé était sorti, mais l’accouchement n’était pas terminé.

« Je lui ai assuré. Je lui ai promis qu’elle serait en sécurité », a déclaré Rosales-Fajardo.

La peur envahissait la pièce. Elle a néanmoins appelé et a continué à pratiquer la RCR. Finalement, le nouveau-né s’est réveillé et s’est tortillé dans les bras de Rosales-Fajardo. Lorsque l’ambulance est arrivée, la mère a essayé d’empêcher son mari de l’accompagner, terrifiée à l’idée qu’ils soient tous les deux arrêtés. Il y est quand même allé.

« Ce sont des gens qui travaillent dur », a déclaré Rosales-Fajardo. « Tout ce qu’ils font, c’est travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. Mais ils risquaient presque de perdre leur enfant plutôt que d’appeler le 911. »

Putting Ssécurité et santé

Près de deux semaines après le début de l’opération Catahoula Crunch du ministère de la Sécurité intérieure, lancée le 3 décembre, des professionnels de la santé et des défenseurs communautaires de Louisiane et du Mississippi rapportent qu’un nombre nettement plus élevé que d’habitude de patients immigrés ont sauté des rendez-vous pour des soins de santé et ont connu des niveaux de stress accrus.

Selon un communiqué de presse, le DHS a déclaré avoir arrêté plus de 250 personnes au 11 décembre. Bien que les responsables fédéraux affirment cibler les criminels, La presse associée a rapporté que la plupart des 38 personnes arrêtées au cours des deux premiers jours de l’opération à la Nouvelle-Orléans n’avaient aucun casier judiciaire.

Depuis que le président Donald Trump a pris ses fonctions en janvier, les familles immigrées dans tout le pays sont devenues plus susceptibles de sauter ou de retarder les soins de santé, en partie à cause de préoccupations concernant leur statut juridique, selon une récente enquête menée par KFF et Le New York Times.

L’enquête a révélé que près de 8 immigrants sur 10 susceptibles de vivre aux États-Unis sans autorisation légale déclarent avoir subi des impacts négatifs sur leur santé cette année, allant d’une anxiété accrue à des problèmes de sommeil en passant par une aggravation de leurs problèmes de santé tels que l’hypertension artérielle ou le diabète. Les descentes d’immigration fédérales en Californie, dans l’Illinois, en Caroline du Nord et maintenant en Louisiane et au Mississippi s’ajoutent aux obstacles en matière de soins de santé auxquels ces familles sont déjà confrontées, notamment l’accès aux services, les barrières linguistiques, le manque d’assurance et les coûts élevés.

Cette hésitation à recevoir ne serait-ce que des soins d’urgence semble justifiée au milieu des raids en cours. Les hôpitaux et les établissements de santé doivent généralement autoriser les agents fédéraux à pénétrer dans les zones où le public est autorisé, selon l’American Civil Liberties Union. Cette année, en Californie, des agents fédéraux ont surveillé les halls des hôpitaux, se sont présentés dans les cliniques communautaires et ont gardé les détenus dans les chambres d’hôpital. Même conduire pour se rendre à un rendez-vous et en revenir présente un risque, car les contrôles routiers sont un lieu privilégié par les agents d’immigration pour procéder à des arrestations.

Terry Mogilles, infirmière du centre médical universitaire, a déclaré que les immigrants représentent généralement au moins la moitié des patients de sa clinique de traumatologie orthopédique de la Nouvelle-Orléans, dont beaucoup souffrent de blessures par écrasement des os liées à la construction et nécessitant une intervention chirurgicale. Mais aujourd’hui, dit Mogilles, nombre de ces patients ne viennent pas à leurs rendez-vous de suivi, malgré le risque d’infection.

« Lorsque nous appelons, nous ne pouvons pas passer », a déclaré Mogilles. « C’est tellement bouleversant parce que nous n’avons aucune idée de ce qui leur arrive après l’opération. »

Un frisson se propage dans le Sud

Les responsables fédéraux ont déclaré que l’opération Catahoula Crunch s’étendait au sud du Mississippi, bien que la majeure partie des arrestations initiales aient eu lieu dans la région du Grand La Nouvelle-Orléans. Les familles d’immigrants du Mississippi se recroquevillent par anticipation.

Michael Oropeza, directeur exécutif d’El Pueblo, une organisation à but non lucratif au service des communautés d’immigrants à faible revenu de Biloxi et Forest, a déclaré que l’organisation avait vu des familles retarder les soins, annuler les examens de leurs enfants et se passer de médicaments.

« Ce n’est pas parce qu’ils n’accordent pas d’importance à leur santé ; c’est parce qu’ils ne se sentent pas en sécurité », a déclaré Oropeza. « Lorsque les hôpitaux et les cliniques ne sont plus aussi sûrs, les gens perdent la confiance qui a mis des années à se construire. Cette confiance peut disparaître du jour au lendemain. »

Maria, une résidente de Biloxi au Honduras, a déclaré, en espagnol, qu’elle et ses deux enfants avaient manqué leurs rendez-vous médicaux de routine parce qu’ils étaient « terrifiés » à l’idée de quitter la maison au milieu d’une présence accrue d’agents d’immigration fédéraux. Son mari, autorisé à travailler aux États-Unis, a été détenu cette année pendant deux mois.

Ses enfants sont citoyens américains. Ils étaient auparavant admissibles à Medicaid, mais Maria a choisi de les désinscrire il y a trois ans, craignant que le recours aux prestations publiques ne compromette les demandes de résidence de sa famille, a-t-elle déclaré. La famille paie désormais de sa poche les soins de ses enfants.

Lorsqu’elle se sentira à nouveau en sécurité aux rendez-vous chez le médecin, a déclaré Maria, sa priorité sera de rechercher des soins de santé mentale pour faire face au stress que sa famille a enduré.

«J’ai absolument besoin de consulter un médecin pour un examen médical, car je ne me sens pas bien», a-t-elle déclaré, décrivant son anxiété, sa dépression et son insomnie.

En Louisiane, Marcela Hernandez de Familias Unidas en Acción, une organisation à but non lucratif qui fournit une aide directe aux immigrants, a déclaré que de nombreuses familles avec lesquelles elle travaille vivaient d’un chèque de paie à l’autre. Le fait de se confiner à la maison et de s’absenter du travail ne fait qu’ajouter au stress. Hernandez a déclaré qu’elle avait reçu 800 appels pour obtenir de la nourriture en deux jours de la part de familles qui avaient peur de quitter leur domicile.

L’opération fédérale en Louisiane et au Mississippi pourrait durer plus de deux mois, selon l’AP. Plus cela dure, a déclaré Hernandez, plus elle craint que les expulsions ne surviennent ensuite, car les gens ne peuvent pas payer leur loyer, traumatisant davantage une communauté dont les membres ont souvent dû entreprendre des voyages difficiles et dangereux pour fuir les difficultés de leur pays d’origine et rejoindre les États-Unis.

« Vous ne quittez pas votre pays en sachant que vous allez vous faire violer en chemin simplement parce que vous voulez venir rencontrer Mickey Mouse », a-t-elle déclaré.

Rosales-Fajardo, qui dirige une organisation à but non lucratif appelée El Pueblo NOLA, a déclaré que les familles lui racontaient comment les enfants avaient commencé à uriner sur eux-mêmes à cause du stress et de la peur. À l’échelle nationale, les immigrés susceptibles de ne pas avoir de statut légal signalent que certains de leurs enfants ont des problèmes de sommeil et qu’ils ont constaté des changements dans leurs résultats scolaires ou dans leur comportement, selon le KFF et New York Times enquête.

Les groupes communautaires ont déclaré qu’ils espéraient que les gens se mobiliseraient localement pour livrer de la nourriture et des produits d’hygiène aux foyers d’immigrants, et que les professionnels de la santé organiseraient davantage de visites à domicile ou par télésanté.

Comme dans d’autres hôpitaux, les salles d’attente de l’UMC sont considérées comme des espaces publics, a noté Mogilles. Mais le syndicat des infirmières appelle l’hôpital à créer des espaces sûrs pour les patients auxquels les agents fédéraux ne peuvent pas accéder et des politiques plus claires pour protéger les travailleurs de la santé qui protègent les patients. Les rendez-vous postopératoires ne peuvent pas être effectués virtuellement, les patients doivent donc se sentir suffisamment en sécurité pour venir, a déclaré Mogilles.

Les soins prénatals et postnatals sont également difficiles à fournir virtuellement, laissant la santé des nouvelles et des femmes enceintes vulnérable, a déclaré Latona Giwa, directrice exécutive de Repro TLC, une organisation nationale à but non lucratif de formation en santé sexuelle et reproductive.

Depuis le début des opérations d’immigration à Chicago en septembre, a déclaré Giwa, les cliniques et les prestataires de santé avec lesquels son organisation travaille ont signalé que 30 % des patients avaient manqué leurs rendez-vous. Elle a déclaré que les pharmacies ont constaté une baisse de 40 % des retraits de médicaments.

« Ce que nous savons de la gestion des maladies chroniques, en particulier pendant la grossesse, mais en général, c’est que même manquer un rendez-vous peut avoir un impact sur la trajectoire de cette maladie et aggraver les résultats pour la patiente », a déclaré Giwa.

En Louisiane, où les résultats en matière de santé maternelle sont déjà médiocres, la peur de l’arrestation pourrait exacerber la crise aggravée par le renversement du Roe c.Wade et menacer des vies. Elle est particulièrement préoccupée par les familles avec des bébés prématurés dans l’unité de soins intensifs néonatals, ou USIN.

« Imaginez que votre enfant est à l’hôpital et qu’il est si vulnérable, et que vous êtes terrifiée à l’idée d’aller lui rendre visite et de prendre soin de votre nouveau-né parce que vous craignez d’être expulsée », a déclaré Giwa, soulignant que la santé d’un nouveau-né dépend en partie des visites parentales.

C’est dans cette situation que se trouve la famille guatémaltèque de la Nouvelle-Orléans.

Récemment en décembre, Rosales-Fajardo a agi en tant que traductrice et avocate de la famille lors de leur première visite pour voir leur fils à l’USIN dans un hôpital sur la rive nord du lac Pontchartrain. Le personnel de l’hôpital a expliqué aux parents qu’ils devraient faire le long et risqué voyage à l’hôpital à plusieurs reprises pendant au moins un mois pour assurer le contact peau à peau et le lait maternel.

Rosales-Fajardo conduisait les parents, qui avaient peur de voyager seuls de peur d’être arrêtés sur un pont. Elle a dit qu’elle continuerait à les conduire aussi longtemps qu’elle en aurait besoin.

« Chaque fois qu’ils voient un Hispanique conduire ou quelque chose comme ça, cela leur semble suspect », a-t-elle déclaré à propos des agents fédéraux.

Mais le bébé est en sécurité et en bonne santé. Et les parents ont nommé Rosales-Fajardo sa marraine.

Gwen Dilworth de Mississippi Today et Christiana Botic de Actualités Vérité contribué à ce rapport.

Cette histoire a été réalisée en collaboration avec Actualités KFF Santé.

Actualités KFF Santé est une salle de rédaction nationale qui produit un journalisme approfondi sur les questions de santé et constitue l’un des principaux programmes opérationnels de KFF – la source indépendante de recherche, de sondages et de journalisme sur les politiques de santé.