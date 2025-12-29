L’ICE descend sur la « capitale mondiale de l’incarcération » pour mener des raids

Une vaste campagne de répression contre l’immigration est en cours à la Nouvelle-Orléans et dans les régions environnantes de la Louisiane, surnommée « Opération Catahoula Crunch » par l’administration Trump. Selon les documents de planification, 250 agents fédéraux auront pour objectif de procéder à 5 000 arrestations sur deux mois. La secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a déclaré que l’opération ciblerait « les pires des pires », même si le nombre d’arrestations prévues suggère que les autorités procéderont à de vastes rafles, y compris à ceux qui n’ont pas de casier judiciaire, comme cela s’est produit lors d’autres mesures de répression contre l’immigration.

« Ils vont cibler qui ils peuvent, et comme la Cour suprême les a malheureusement autorisés, ils utilisent le profilage racial dans le cadre de cette approche », déclare Homero López, directeur juridique de l’organisation Immigration Services and Legal Advocacy, ou ISLA, basée à la Nouvelle-Orléans. « Ce qu’ils font, c’est retirer des gens de notre communauté : nos voisins, nos amis, les membres de notre famille. »

TRANSCRIPTION

Ceci est une transcription urgente. La copie peut ne pas être dans sa forme définitive.

AMY GOODMAN : C’est La démocratie maintenant !démocratienow.org, Le rapport Guerre et Paix. Je m’appelle Amy Goodman.

Tournons-nous maintenant vers la Nouvelle-Orléans et le sud-est de la Louisiane, où plus de 250 agents fédéraux de l’immigration ont lancé cette semaine l’opération Catahoula Crunch. Ils auraient pour objectif de procéder à plus de 5 000 arrestations sur deux mois.

La secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a déclaré que l’opération ciblerait, je cite, « le pire des pires », sans guillemets. Mais les responsables locaux se disent sceptiques. Lesli Harris, membre du conseil municipal, a répondu, je cite : « Il n’y a pas près de 5 000 délinquants violents dans notre région. … Ce que nous voyons à la place, ce sont des mères, des adolescents et des travailleurs détenus lors des contrôles de routine, à leur domicile et sur leur lieu de travail. » Jusqu’à présent, les agents ont ciblé les parkings des magasins de rénovation domiciliaire comme Home Depot et les travailleurs des chantiers de construction.

Lors d’une audience du conseil municipal de la Nouvelle-Orléans jeudi, environ 30 manifestants ont été expulsés après avoir demandé aux dirigeants de la ville de faire davantage pour protéger les immigrants, en appelant à des zones sans ICE. Lors d’une séance de commentaires publics, les résidents sont allés au micro un par un et ont été interrompus lorsqu’il est apparu clairement qu’ils voulaient parler d’immigration, qui n’était pas à l’ordre du jour officiel. Ici Mich González de la SouthEast Dignity Not Detention Coalition. Après que son micro ait été coupé, il a continué à essayer de se faire entendre.

MICH GONZÁLEZ : Nous avons remis une lettre au conseil municipal le 21 novembre. Je fais partie de la SouthEast Dignity Not Detention Coalition et nous avons demandé une réunion. Cela devrait être à l’ordre du jour. Cela devrait être à l’ordre du jour. CHAISE: Pas pertinent. MICH GONZÁLEZ : La sécurité publique est au cœur… Les petits enfants ne vont pas à l’école pour le moment. Les gens ne peuvent pas emmener leurs parents handicapés à leurs rendez-vous médicaux. … S’il vous plaît, je vous en supplie. MANIFESTANTS : Honte! Honte! MICH GONZÁLEZ : Et pour le moment, il s’agit de la sécurité des personnes qui vivent ici. Mais je vous le promets, dans à peine… ces gens prévoient de rester ici pendant deux mois et d’emmener jusqu’à 5 000 personnes qui vivent dans cette grande ville de la Nouvelle-Orléans. MANIFESTANTS : Honte! Honte! MICH GONZÁLEZ : Et ce sont eux qui travaillent ici. Ce sont eux qui font la vaisselle ici. Ce sont eux qui s’occupent des personnes âgées dans les maisons de retraite. … S’il vous plaît, je vous en supplie.

AMY GOODMAN : Pour en savoir plus, nous sommes rejoints par Homero López, directeur juridique d’ISLA, Immigrant Services and Legal Advocacy, basé à la Nouvelle-Orléans.

Bienvenue à La démocratie maintenant !Homère. Si vous pouvez commencer par parler de ce qu’est exactement ce plan, selon vous ? Alors qu’ils font venir 250 agents d’immigration, ils disent qu’ils procéderont à 5 000 arrestations au cours des deux prochains mois. Qu’arrive-t-il à la Nouvelle-Orléans ?

HOMERO LÓPEZ : Oui. Merci, Amy, de m’avoir invité.

Nous avons également vu des agents se rendre dans la ville et dans ses environs. Et le fait qu’ils recherchent un quota spécifique, qu’ils visent un certain nombre, montre clairement qu’ils ne ciblent pas, comme ils le prétendent, le pire du pire. Au lieu de cela, ils vont cibler qui ils peuvent et, comme la Cour suprême les a malheureusement autorisés, ils ont recours au profilage racial dans le cadre de cette approche.

AMY GOODMAN : Ils l’appellent « Catahoula Crunch ». Le chien d’État de la Louisiane est le Catahoula. Expliquez ce qu’ils disent ici, de quoi parle Kristi Noem, qui sont les immigrants qu’ils recherchent.

HOMERO LÓPEZ : Ouais. À l’origine, ils l’avaient appelé « Swamp Sweep », mais je suppose qu’ils pensaient que « SS » était un peu trop sur le nez, alors ils se sont plutôt tournés vers « Catahoula Crunch ».

Et ce qu’ils disent, c’est qu’ils vont cibler, vous savez, les gens qui ont des antécédents criminels, ou du moins c’est la prétendue position des plus hauts gradés. Il y a eu récemment une vidéo de Bovino disant qu’il s’en prend aux immigrants. On lui a demandé : « Qui ciblez-vous ? Qu’est-ce que vous – qui recherchez-vous ? » Et il a dit : « Il s’agit d’un raid d’immigration. » Et donc, il – ils se concentrent sur les immigrants à tous les niveaux.

Ce que nous avons vu, ce sont des gens au travail, des gens à leur enregistrement, des gens autour des écoles, des agents de l’ICE s’installant autour ou des agents du CBP s’installant autour des écoles. Et la peur qui est – la peur qui entre – qui est semée dans la communauté est vraiment la véritable intention de ce qu’ils sont – de leur opération ici.

AMY GOODMAN : Catahoula Crunch nommé d’après le chien de l’État de Louisiane. La secrétaire d’État à l’Intérieur, Kristi Noem, n’a-t-elle pas tiré sur son chien ?

HOMERO LÓPEZ : C’est une histoire qui a été révélée, oui.

AMY GOODMAN : De nombreux responsables de l’ICE qui travaillent aujourd’hui au niveau national sont venus de la Louisiane. Est-ce vrai ? Pouvez-vous en parler ? Et qui sont les centaines d’agents dépêchés pour procéder à ces arrestations ?

HOMERO LÓPEZ : Oui, la Louisiane joue un rôle considérable en matière de contrôle de l’immigration dans tout le pays. L’ancien secrétaire à la faune et à la pêche ici en Louisiane est maintenant l’un des adjoints – ou est le directeur adjoint de l’ICE à l’échelle nationale. Notre ancienne région, la Nouvelle-Orléans, directeur de l’ICE, directeur du bureau extérieur, est également au siège. Il y a ici plusieurs agents d’expulsion de Louisiane qui sont allés travailler au quartier général. Et donc, l’approche qu’ils avaient l’habitude d’adopter ou qu’ils ont adoptée en Louisiane depuis 2014 pour incarcérer autant de personnes que possible, entreposer et expulser rapidement les gens de l’État, est quelque chose qui semble être la structure qui est désormais gérée depuis le siège national.

AMY GOODMAN : En Louisiane, dans d’autres régions du pays, on le connaît particulièrement ici en matière de détention. Vous avez Mahmoud Khalil, un étudiant de Columbia emprisonné en Louisiane. Vous avez Rümeysa Öztürk, l’étudiante diplômée de Tufts qui a été emprisonnée en Louisiane. Parlez du complexe global de détention en Louisiane.

HOMERO LÓPEZ : La Louisiane a une histoire, une histoire terrible, d’être la capitale mondiale de l’incarcération. Et ce n’est pas différent lorsqu’il s’agit désormais de détention d’immigrants. La Louisiane est le numéro deux en ce qui concerne le deuxième – l’État avec la deuxième plus grande population d’immigrants détenus dans le pays, après le Texas. Cependant, nous ne sommes pas un État frontalier. Nous n’avons pas non plus une grande population d’immigrants en termes de chiffres. Au lieu de cela, la Louisiane accueille de nombreuses personnes détenues dans tout le pays.

Et donc, l’aspect supplémentaire de ce qui se passe en Louisiane est que nous avons ces centres de détention très ruraux et isolés dans le centre de la Louisiane, le centre et le nord de la Louisiane, qui sont très éloignés des grandes métropoles ou des grands centres de population, ce qui signifie que vous vous retrouvez avec des gens éloignés de leur système juridique et de leur soutien. Ainsi, lorsque quelqu’un comme Mahmoud Khalil a été transféré ici de New York, ce que vous avez eu, c’est de le retirer de son réseau social, des personnes qui pouvaient l’aider, de pouvoir lui fournir de l’aide. Même chose avec Rümeysa Öztürk. Et c’étaient des cas très médiatisés, des lieux où les gens disposaient de vastes réseaux de soutien. Et donc, lorsque nous traitons avec des gens qui n’ont pas ces réseaux de soutien, qui n’ont pas cette publicité, qui n’ont pas ce genre de soutien, et que vous les avez dans une région si éloignée et isolée, vous vous retrouvez essentiellement à entasser les gens sans leur donner la possibilité de défendre leur cause et d’être en mesure de présenter un dossier viable dans le cadre d’une procédure régulière.

AMY GOODMAN : On ne peut s’empêcher de remarquer que la Nouvelle-Orléans est une ville bleue dans un État rouge, la Louisiane. La Louisiane possède le plus grand nombre de lits de détention en dehors du Texas. Pouvez-vous parler du jugement de consentement qui a été annulé le mois dernier, Homero ?

HOMERO LÓPEZ : Le jugement de consentement a été annulé le mois dernier par le ministère de la Justice, et ils voulaient s’en débarrasser. Il était en place depuis plus d’une décennie ici en Louisiane, mais cela ne permettait pas – ou, ici à la Nouvelle-Orléans, de permettre au bureau du shérif local de coopérer avec l’ICE.

Maintenant, le nouveau shérif, nous ne savons pas exactement ce qu’elle va faire, mais ce qu’il fait, c’est qu’il supprime cet outil qui existait, qui avait été mis en œuvre à l’origine en raison d’abus antérieurs, qui avait été déterminé par un tribunal fédéral, que la police de la Nouvelle-Orléans et le bureau du shérif de la Nouvelle-Orléans ne devraient pas coopérer, et qui avaient ordonné au bureau du shérif de ne pas coopérer. Sans ce jugement de consentement, c’est maintenant au shérif de décider. Il y a donc un mouvement sur le terrain de la part des groupes de défense et d’autres organisateurs pour pousser le shérif à continuer d’avoir ce genre de politique, mais nous verrons ce qui en résultera.

AMY GOODMAN : Et pouvez-vous parler des personnes que vous représentez ? Je veux dire, je pense que c’est vraiment important, non seulement à la Nouvelle-Orléans, mais dans tout le pays. Un certain nombre de personnes arrêtées se rendront à leur audience au tribunal. Ils respectent les règles et finissent par être arrêtés.

HOMERO LÓPEZ : Oui, la majorité des personnes qui sont arrêtées, la majorité des appels que nous recevons proviennent de personnes qui ont… qui suivent le processus, qu’il s’agisse d’enfants qui ont initialement demandé le statut spécial d’immigrant juvénile et qui attendent de pouvoir demander la résidence, que ce soient les conjoints de citoyens américains qui se rendent à leurs entretiens et sont récupérés, que ce soient des personnes qui ont des audiences au tribunal de l’immigration et qui ont déposé leur demande et assistent aux audiences, qui vont… encore une fois, ils le font, entre guillemets, « de la bonne manière ». Et c’est lui qui est arrêté. Ce sont ces gens-là qui sont les fruits les plus faciles à trouver. Ce sont ces gens-là qui vont être ciblés.

Il y a une raison pour laquelle ces agents se rendent sur les lieux de travail et ne mènent pas nécessairement des enquêtes approfondies pour identifier les personnes qui, selon eux, constituent un danger pour la communauté. Au lieu de cela, ils éliminent les gens de notre communauté : nos voisins, nos amis, les membres de notre famille. Et c’est eux qu’ils détiennent et qu’ils envoient dans ces terribles centres de détention afin d’essayer de les expulser rapidement du pays.

AMY GOODMAN : Homero López, je tiens à vous remercier d’être avec nous. Avez-vous un dernier commentaire sur l’audience du conseil municipal qui s’est tenue hier alors que les micros étaient éteints personne après personne qui réclamait des zones sans glace ?

HOMERO LÓPEZ : Oui, nous espérons que le conseil municipal prendra position. Nous comprenons qu’ils n’ont pas nécessairement beaucoup de pouvoir sur les actions fédérales, mais le point ici concerne les valeurs que défend la ville et ce que nous allons démontrer à notre communauté et à nos résidents, qui nous soutenons, ce que nous soutenons et ce que nous défendons dans la ville.

AMY GOODMAN : Homero López est le directeur juridique de l’ISLA, les services d’immigration et de défense juridique, basé à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane.