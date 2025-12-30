Après une catastrophe pétrolière d’un milliard de dollars, une communauté de Louisiane se bat pour obtenir des secours

Quatre mois se sont écoulés depuis qu’une installation pétrolière de Louisiane a éclaté, crachant une boue noire et dense qui a dérivé sur les maisons, les fermes et les cours d’eau jusqu’à 80 kilomètres de distance.

Depuis lors, le ministère américain de la Justice et les régulateurs environnementaux de Louisiane ont intenté une vaste action en justice contre Smitty’s Supply, la société qui gérait l’installation de stockage d’huile et de lubrifiants pour véhicules. Mais les habitants de la ville à majorité noire sont sceptiques quant à la possibilité de bénéficier du procès fédéral d’un milliard de dollars.

Une grande partie de cette croyance vient du fait que malgré les appels répétés à l’aide, la boue noire s’accroche toujours aux murs, aux toits et au sol de plus de la moitié des propriétés de la ville, selon Van Showers, maire de Roseland, en Louisiane.

« Les gens veulent savoir quand ils vont recevoir de l’aide, et rien ne leur fait penser que ce processus mènerait à cela », a déclaré Showers, qui travaille dans une usine locale de transformation de poulet et a eu des difficultés financières pendant le processus de nettoyage.

Ce scepticisme est enraciné dans une dure expérience – et dans une histoire plus large de racisme environnemental qui a laissé les communautés noires assumer des fardeaux disproportionnés. Cette lacune a laissé les résidents dans un état d’incertitude prolongée quant à leur eau, leur santé et quant à savoir si les poursuites judiciaires qui se déroulent dans des salles d’audience éloignées parviendront un jour à leurs domiciles. Il s’agit d’un schéma familier, en particulier en Louisiane, où les catastrophes environnementales frappent systématiquement plus durement les communautés noires et à faible revenu, tout en les laissant en dernière ligne pour le rétablissement.

Initialement, les habitants de la ville, où une personne moyenne ne gagne que 17 000 dollars par an, ont été invités à nettoyer eux-mêmes les dégâts.

L’explosion a aspergé la communauté de 1 100 habitants avec des dizaines de produits chimiques, y compris des produits cancérigènes connus sous le nom de PFAS, ou « produits chimiques éternels ». Un résident vivant avec un revenu fixe a déclaré Majuscule B que dans les semaines qui ont suivi l’événement, elle a accumulé plus de 1 000 $ de dettes sur sa carte de crédit pour remplacer les panneaux tachés de sa caravane.

Cependant, en octobre, après la pression soutenue des habitants, le vent semble s’inverser. Les agences fédérales et étatiques ont intensifié leur présence dans la zone sinistrée, sondé la communauté, intenté une action en justice et commencé à tester la faune sauvage – y compris les poissons et les cerfs – pour détecter toute contamination.

Mais même avec la réponse accrue du gouvernement, les avocats, les résidents et les responsables locaux préviennent que cela est loin d’être suffisant. L’indemnisation du procès, si jamais elle est versée, ne profitera probablement pas aux résidents, ont déclaré Showers et les avocats locaux. Les sanctions civiles résultant des poursuites fédérales sont généralement déposées dans le fonds général du Trésor américain et sont souvent utilisées exclusivement pour financer les coûts de nettoyage de l’environnement, et non pour soutenir les résidents.

« En ce qui concerne le procès, je ne pense pas que cela profitera à la communauté », a déclaré Showers.

La poursuite du gouvernement allègue que pendant des années, Smitty a sciemment violé les règles de sécurité et les permis de pollution. L’entreprise n’a pas réussi à maintenir des plans de base de prévention des déversements et d’intervention d’urgence, ont déclaré les régulateurs.

La plainte indique que des millions de gallons d’eau, d’huile et de produits chimiques contaminés se sont écoulés hors du site dans des fossés et demande plus d’un milliard de dollars d’amendes et de pénalités liées à l’explosion et au déversement.

En réponse au procès, un représentant de Smitty’s a écrit : « Smitty’s a été et reste déterminé à respecter toutes les lois et réglementations applicables et à fonctionner en tant que membre responsable de la communauté paroissiale de Tangipahoa. »

La catastrophe est le « résultat d’un incendie industriel imprévu », a ajouté le représentant, et l’entreprise « met en œuvre des mesures pour aider à prévenir de futurs incidents et à protéger nos voies navigables et nos voisins ».

Pourtant, même depuis que le procès a été intenté, selon des documents d’État, Smitty’s a été surpris en train de pomper des « liquides huileux » non autorisés dans les cours d’eau locaux.

Parallèlement, un récent rapport du Département de la qualité de l’environnement de Louisiane montre qu’un entrepreneur public a récupéré au moins 74 animaux sauvages vivants dans la zone sinistrée et que 59 d’entre eux avaient digéré la substance huileuse ou en étaient couverts. Au moins huit animaux ont été retrouvés morts, dont quatre tortues et un alligator.

Des dizaines d’autres animaux de compagnie et bétail, y compris des bovins et des chevaux, ont été recouverts de résidus. De nombreux habitants, dont Showers, ont vu leurs animaux mourir. Ces découvertes, combinées aux informations faisant état de veaux mort-nés, soulignent à quel point la contamination s’est infiltrée dans la vie quotidienne, ont déclaré les habitants.

L’explosion a non seulement déclenché des menaces durables pour l’environnement et la santé – de celles qui, comme le craint Showers, « peuvent rester en sommeil pendant des années et puis tout d’un coup… vous commencez à avoir beaucoup de gens atteints du cancer » – elle a également fermé indéfiniment le plus grand employeur de Roseland, Smitty’s Supply.

Pendant des semaines après l’explosion, Millie Simmons, une éducatrice de 58 ans, a eu du mal à rester dehors à Roseland pendant plus de 10 minutes sans irritation respiratoire. Même à l’intérieur de sa maison, elle s’est sentie « épuisée » et « léthargique » pendant des semaines.

À l’approche de la nouvelle année, Showers a déclaré qu’elle n’était pas seule. Les plus grandes plaintes qu’il reçoit encore sont que « les gens sont toujours malades » et « veulent savoir quand ils vont recevoir de l’aide pour nettoyer leur propriété ».

« Très certainement, nous méritons quelque chose », a déclaré Simmons.

La fracture environnementale d’une nation

En octobre, le gouvernement fédéral a délégué entièrement le processus de nettoyage à l’État et à Smitty’s. Certains résidents disent avoir vu les entrepreneurs de Smitty nettoyer quelques propriétés, mais d’autres, y compris le maire, affirment que leurs affirmations sont restées sans réponse. Showers a déclaré que l’entreprise ne lui avait remboursé qu’une seule nuit dans un hôtel lorsqu’il avait été contraint de quitter la ville après l’explosion, et n’avait jamais répondu à sa demande d’indemnisation après qu’une portée de ses chiens soit tombée malade et soit décédée dans les semaines qui ont suivi.

Les défenseurs de l’environnement du Louisiana Environmental Action Network, qui ont informé Smitty et les régulateurs environnementaux fédéraux et étatiques de leur intention de poursuivre, ont déclaré que les résidents continuent de les approcher au sujet des cultures et des puits d’eau contaminés. Ils ne savent pas si leur eau est salubre, même des mois plus tard.

« Il y a tellement de questions sans réponse qui suscitent une telle anxiété dans les communautés », a déclaré Marylee Orr, directrice générale de LEAN. « Les gens ne se sentent pas en sécurité chez eux. »​​

Orr a déclaré qu’elle était particulièrement inquiète du fait que le processus judiciaire en cours répéterait des schémas familiers issus d’autres catastrophes environnementales.

Dans des endroits comme Grand Bois dans le sud de la Louisiane et Flint, dans le Michigan, a-t-elle noté, les habitants ont attendu des années que les colonies historiques se transforment en véritables chèques qu’ils pouvaient encaisser – pour ensuite voir une grande partie de l’argent engloutie par les frais juridiques. À Flint, les habitants attendent depuis plus d’une décennie une compensation pour la crise de l’eau la plus notoire du pays, qui a provoqué une série de problèmes neurologiques et développementaux chez les enfants. En fin de compte, seule une partie des résidents concernés recevra des chèques d’environ 1 000 $.

À Roseland, Showers s’est retrouvé dans un vide d’information. Il s’appuie davantage sur des informations extérieures que sur des points d’information officiels pour connaître toute l’ampleur de la contamination dans sa propre ville. En fait, il n’était pas au courant du rapport de l’État montrant les dommages causés aux animaux locaux jusqu’à ce que Majuscule B l’a partagé avec lui.

« Personne du gouvernement ne m’a jamais rien dit », a-t-il déclaré. « C’est aggravant. »

Ce manque de transparence rend plus difficile, a-t-il ajouté, de répondre aux questions fondamentales que les habitants lui posent à l’épicerie, à l’église et devant l’hôtel de ville : « Mon eau est-elle salubre ? Qu’arrive-t-il aux animaux ? Est-ce que je vais aller bien ? »

Il s’agit d’une dynamique qui reflète à la fois la dynamique politique de longue date de la Louisiane et l’incertitude croissante sous l’administration Trump.

Sa position de démocrate noir à la tête d’une ville à majorité noire dans un État dominé par des dirigeants blancs et conservateurs n’a fait qu’intensifier cet isolement, a-t-il déclaré. Majuscule B en septembre.

Historiquement, les communautés noires ont reçu moins d’aide au rétablissement que les zones blanches ayant subi des dégâts comparables lors de catastrophes environnementales. Aujourd’hui, les experts préviennent que le soutien fédéral aux catastrophes environnementales dans les zones noires et démocrates est sur le point de s’affaiblir encore davantage sous l’administration Trump, qui a réduit les mesures d’application de l’Agence de protection de l’environnement et du DOJ à des niveaux historiquement bas.

Au cours des 11 premiers mois du deuxième mandat de Trump, l’EPA et le DOJ n’ont engagé que 20 actions coercitives contre les pollueurs, imposant 15,1 millions de dollars de pénalités. Au cours des 19 derniers jours de l’administration Biden en janvier dernier, l’EPA et le DOJ ont imposé 590 millions de dollars de sanctions.

L’administration a également demandé aux responsables de l’EPA de ne pas considérer si les communautés affectées sont des « populations minoritaires ou à faible revenu » lorsqu’elles donnent la priorité aux mesures d’application.

Showers estime que moins des trois quarts des propriétés ont été nettoyées et que de nombreux résidents qui ont consciencieusement appelé la hotline des réclamations vivent toujours avec des toits tachés, des cours collantes et des problèmes de santé persistants.

« Il n’y a tout simplement pas assez d’informations diffusées ou de travail effectué pour que les gens se sentent à l’aise avec ce qui se passe. »