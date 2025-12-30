La résistance anti-ICE s’est développée dans tous les États rouges en 2025

Aux États-Unis, des organisations de base, avec peu ou pas de soutien des autorités locales, ont passé une grande partie de l’année dernière à se défendre contre le déploiement par le président Donald Trump d’agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) et de la Garde nationale. Alors que les efforts de défense communautaire dans les grandes métropoles urbaines telles que Los Angeles, New York, Chicago et Portland ont attiré la plus grande couverture médiatique, les activités anti-ICE prospèrent également dans les États contrôlés par les républicains comme le Texas et la Caroline du Nord.

De nombreux groupes de base dans des États à tendance conservatrice documentent leur propre travail sur Instagram, utilisant les comptes de médias sociaux comme plateformes pour informer les communautés locales sur les activités de l’ICE, recruter des bénévoles et annoncer des formations. Ils pourraient être confrontés à un terrain plus difficile que ceux qui s’organisent dans les États contrôlés par les démocrates, compte tenu de la collaboration active des forces de l’ordre avec l’ICE.

Même si l’organisation anti-ICE de l’État rouge est moins susceptible de comporter des sifflets, des porte-voix et d’autres tactiques de confrontation observées dans des villes comme Chicago et Los Angeles, des thèmes communs émergent, cohérents avec l’organisation dans les villes libérales. Le programme anti-ICE dans les États rouges implique la création d’une ligne d’assistance téléphonique permettant aux résidents de signaler les activités de l’ICE, des sessions « Connaissez vos droits » qui donnent aux gens des conseils juridiques sur les informations qu’ils doivent retenir lorsqu’ils sont confrontés à l’ICE, et des formations de surveillance ICE pour les observateurs documentant les arrestations. De nombreux groupes veillent également à ce que les familles des personnes arrêtées et détenues bénéficient d’un soutien juridique et financier.

Ce tour d’horizon non exhaustif des activités anti-ICE est une indication de l’ampleur de la résistance au fascisme en 2025.

Caroline du Nord

Dans des villes de Caroline du Nord telles que Raleigh et Charlotte, une organisation locale appelée Siembra NC dirige les efforts visant à protéger les membres de la communauté contre l’ICE. Siembra NC a été fondée en 2017 en réponse directe à la première administration Trump et propose une ligne d’assistance téléphonique aux résidents signalant des arrestations par l’ICE, ainsi qu’aux employeurs et propriétaires abusifs. Si les agents de l’ICE tentent d’entrer dans la maison ou la voiture de personnes, Siembra NC conseille de verrouiller la porte et de lancer une diffusion en direct sur les réseaux sociaux pour documenter l’interaction.

Dans une publication sur Instagram à la mi-novembre, Siembra NC a également documenté ses membres se présentant devant des épiceries à Charlotte lorsque des agents de l’ICE ont arrêté des acheteurs. Les bénévoles formés dans le cadre des patrouilles « Safe to Work, Safe to School » de Siembra NC ont veillé à ce que les personnes arrêtées soient informées de leur droit de garder le silence et qu’elles sachent qu’elles ne doivent signer aucun document.

Dans un morceau pour Vogue AdosNikki Marín Baena, co-directrice exécutive de Siembra NC, a expliqué comment son organisation a commencé à former les personnes présentes dans les parkings des quartiers d’immigrés sur la manière d’identifier les agents de l’ICE. « Après qu’un volontaire ait confirmé l’identité d’un agent, il alertait les voisins de la présence de l’agent et notre équipe de répartition envoyait un message texte à nos contacts dans la région », a-t-elle écrit. Les efforts de Siembra NC sont efficaces. Selon Baena, « dans chaque cas sur lequel nous avons travaillé, lorsque les agents se sont rendu compte qu’ils étaient surveillés, ils ont abandonné leur surveillance ».

Ayant appris comment répondre aux attaques anti-immigrés lors du premier mandat de Trump, Siembra NC a publié un manuel téléchargeable dans le cadre de sa campagne « Défendre et recruter » et a organisé le 23 juillet un événement virtuel spécialement conçu pour les organisateurs des États rouges engagés dans des activités de surveillance de l’ICE.

Pennsylvanie

Le Front de défense populaire (PDF) du nord des Appalaches, situé dans le centre de la Pennsylvanie, propose des formations de défense communautaire contre « la violence policière, la cruauté des propriétaires, les suprémacistes blancs et les fanatiques abusifs ». Son compte Instagram documente les arrestations, le 19 août, de 26 travailleurs par des agents de l’ICE et des soldats de l’État. Qualifiant cet effort de « Connaissez votre ennemi », PDF a publié des photos de ces agents armés et a demandé aux membres de la communauté de les aider à les identifier.

PDF propose une ligne d’assistance téléphonique du Center County Rapid Response Network permettant aux membres de la communauté de signaler les activités de l’ICE, et recrute des bénévoles pour s’inscrire et se former à la conduite de patrouilles anti-ICE. « Nous patrouillons matin et soir », a déclaré le groupe dans un message en ligne, et « maintenons un contact étroit avec les travailleurs et la communauté ».

PDF collabore également avec le Comité étudiant pour la défense et la solidarité (SCDS) du State College où se trouve le campus de Penn State et où l’activité de l’ICE a été documentée en juillet 2025. Le SCDS a expliqué dans un article qu’« en affrontant l’ICE par le biais de nos patrouilles, nous augmentons le coût de la violence de l’ICE dans le but de saper leur pouvoir et de dissuader leur présence dans la région ».

Texas

À Dallas et à Fort Worth, Vecinos Unidos DFW organise des formations « Connaissez vos droits » et ICE-watch, et organise les gens par quartiers. « Les personnes qui savent à la fois comment défendre leurs droits et comment les agents d’immigration opèrent à proximité sont moins susceptibles d’être séparées de leur famille », a déclaré le groupe sur Instagram. Comme beaucoup d’autres organisations, elles disposent d’une ligne d’assistance téléphonique de défense communautaire que les gens peuvent appeler pour signaler une activité de l’ICE.

Vecinos Unidos DFW a également lancé un programme de surveillance des tribunaux après que des immigrants ont été arrêtés alors qu’ils se présentaient à leur audience. L’organisation de base appelle les résidents locaux à être présents aux audiences d’immigration. « Avec la reprise de l’activité ICE dans notre région », a déclaré Vecinos Unidos DFW sur Instagram, « il est crucial de rester vigilant et de connaître nos droits pour nous protéger et protéger nos voisins. » Le groupe organise également des actions pour empêcher la police de Dallas de coopérer avec les agents de l’ICE et collecte des fonds en guise d’entraide pour les familles d’immigrés qui ont été séparées par la détention et l’expulsion.

Alabama

L’Alabama Coalition for Immigrant Justice, ainsi que d’autres organisations locales de Birmingham, ont mis en place un programme de surveillance de l’ICE appelé Bham Migra Watch, alertant les communautés locales des lieux, heures et dates des arrestations de l’ICE.

En septembre 2025, après l’arrestation de dizaines de personnes à Russellville, dans le comté de Franklin, alors qu’elles se rendaient au travail, le groupe a exhorté les gens à appeler leur ligne d’assistance téléphonique pour toute information ou demande d’aide juridique ou autre.

Bham Migra Watch informe également les résidents de leurs droits s’ils sont approchés par des agents de l’ICE et recrute des volontaires pour s’inscrire à des formations pour « tous les amis de Birmingham intéressés à lutter contre l’agression de l’ICE » et pour ceux situés à Montgomery et Montevallo pour « se battre pour la communauté qui vous entoure ».

Floride

Defensa Gulf Coast est un effort centré sur la Floride dans et autour de Pensacola, se décrivant comme un groupe « formé pour défendre nos voisins immigrés contre la machine d’expulsion raciste ». Opérant depuis le « Pensacola Liberation Center », Defensa Gulf Coast a participé aux efforts visant à fermer la célèbre prison d’immigrants connue sous le nom de « Alligator Alcatraz » et, comme d’autres groupes, a établi une ligne d’assistance téléphonique pour signaler les observations de l’ICE.

Tennessee

Un effort centré à Nashville appelé Music City Migra Watch encourage les résidents locaux à documenter soigneusement l’activité ICE et à la leur envoyer. Le groupe organise des formations de surveillance ICE et de surveillance des tribunaux « destinées à responsabiliser notre communauté, à renforcer la sécurité et à soutenir ceux qui en ont le plus besoin ». Il soutient également des formations dans les localités environnantes, notamment Springfield, Murfreesboro et Mount Juliet. Au-delà de la défense des communautés locales, Music City Migra Watch mène un boycott d’Avelo Airlines, une société connue pour collaborer avec ICE pour transporter les immigrants arrêtés.

« Combien d’entre nous faudrait-il pour se concentrer sur les attaques qui toucheront presque tous les Américains, et pas seulement ceux qui terrorisent les immigrants ?

Vers la résistance en 2026

Étant donné le nombre croissant de citoyens américains pris dans le filet de l’ICE, les organisateurs préviennent que les attaques contre les immigrants ne sont qu’un début. Baena de Siembra NC a lancé un défi à ceux qui veulent que l’ICE sorte de leurs communautés, en disant : « Combien d’entre nous faudrait-il pour mettre l’accent sur les attaques qui toucheront presque tous les Américains, pas seulement ceux qui terrorisent les immigrants ?

Après un an de violences au sein de l’ICE, des groupes comme le sien se préparent à une augmentation des effectifs de l’agence fédérale et à une plus grande présence armée dans les rues de la ville. Les sessions et formations « Connaissez vos droits » de 2025 sur la défense anti-ICE offrent une base solide aux communautés locales pour intensifier leur militantisme sous de nombreuses formes. « Nous sommes plus prêts que jamais si l’ICE atteint son objectif d’embaucher 600 pour cent d’officiers supplémentaires », a déclaré Baena.

Et la préparation signifie étendre les activités des rues aux lieux du pouvoir. « En 2026, nous allons passer de la « défense » à « l’offensive », en veillant à ne pas nous contenter de surveiller les agents de l’ICE, mais à créer les conditions nécessaires pour tenir les élus responsables de garantir la dignité de chacun dans notre État », a promis Baena.