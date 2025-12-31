Le plan Trump EPA restreindrait le droit du public à être informé de la pollution climatique

Depuis 2010, l’Environmental Protection Agency (EPA) exige que les grandes installations industrielles déclarent leurs émissions de gaz à effet de serre. Les données, que le programme de reporting des gaz à effet de serre de l’EPA collecte depuis 2011, sont essentielles aux efforts de réduction des émissions et fournissent des informations vitales au public sur la pollution climatique causée par les plus grands pollueurs américains. Cependant, l’EPA de Trump a proposé de mettre fin à la déclaration des gaz à effet de serre par les grands pollueurs. Cette décision est conforme à l’intention de l’administration Trump de faire du déni climatique une politique officielle des États-Unis et restreint le droit du public à savoir. Par la suite, cela privera les communautés d’avoir accès à un outil essentiel pour demander des comptes aux polluants.

Les chercheurs de l’Institut de recherche en économie politique (PERI) de l’Université du Massachusetts à Amherst utilisent depuis de nombreuses années les données de l’EPA pour classer les principaux pollueurs américains et diffuser des informations vitales au public. Ils publient leurs résultats chaque année et viennent de publier l’édition 2025 de l’Indice des émissions de gaz à effet de serre. Dans l’interview qui suit, Michael Ash, professeur d’économie et de politique publique et codirecteur du Corporate Toxics Information Project du PERI, partage les dernières données sur les principaux polluants climatiques américains et discute des conséquences de la fin potentielle du programme de reporting des gaz à effet de serre de l’EPA dans la lutte contre le changement climatique et la justice climatique.

CJ Polychroniou : Depuis de nombreuses années maintenant, l’Institut de recherche en économie politique (PERI) de l’Université du Massachusetts à Amherst fournit un service précieux à l’intérêt public en général et aux militants en particulier en collectant et en diffusant des informations et des analyses sur la pollution des entreprises et les émissions de gaz à effet de serre par le biais de ses Projet d’information sur les substances toxiques des entreprises. Le mois dernier, le Édition 2025 de l’Indice d’émissions de gaz à effet de serre était publiéen utilisant les dernières données disponibles du programme de déclaration des gaz à effet de serre de l’Agence américaine de protection de l’environnement. L’indice prend une nouvelle importance depuis que l’EPA a annoncé envisage de mettre fin au programme, ce qui équivaut à une érosion du droit de la population à l’information. Mais avant d’en arriver là, à quoi ressemble la nouvelle édition de l’Indice d’émissions de gaz à effet de serre ? Quelles entreprises sont les plus grandes pollueurs climatiques du pays, et y a-t-il eu des changements significatifs dans les émissions totales et dans le classement par rapport à l’année dernière ?

Michael Cendre: Le haut de la liste reste similaire ; Les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre sont les compagnies d’électricité qui brûlent des combustibles fossiles pour produire de l’électricité. En tête de liste figurent Vistra Energy, Southern Company et Duke Energy. Leurs émissions combinées de 235 millions de tonnes d’équivalent CO2 représentaient un peu moins de 4 % de toutes les contributions américaines au changement climatique cette année-là (en incluant toutes les sources, telles que les automobiles, les avions et le chauffage domestique, et pas seulement les émetteurs industriels). Encore une fois, les générateurs d’électricité fossile arrivent en tête de liste. Viennent ensuite les grands raffineurs de pétrole et transformateurs pétrochimiques, comme Exxon Mobil (à la septième place) ; et cela ne tient compte que des rejets directs de leurs installations, et non des rejets des carburants qu’ils injectent dans l’économie. (Pour cela, consultez notre liste complémentaire de fournisseurs Toxic 100.)

Cette liste est stable depuis quelques années ; une entreprise peut progresser ou diminuer d’une position ou deux en fonction des acquisitions ou des ventes d’installations, mais la liste est entièrement reconnaissable d’une année à l’autre.

Dans quels États les entreprises émettent-elles le plus de gaz piégeurs de chaleur qui alimentent le changement climatique, et quelles entreprises ont la plus grande proportion de résidents de couleur vivant à proximité de leurs installations polluantes ?

Nous avons préparé des listes spécifiques aux États des émetteurs de gaz à effet de serre. Nous restons au niveau de l’entreprise, car l’entreprise est l’unité décisionnelle cruciale, mais dans chaque État, nous classons les entreprises en fonction des installations qu’elles possèdent dans l’État. Les grands États pétroliers, le Texas et la Louisiane, arrivent largement en tête de liste. La production d’électricité fossile est répandue ; donc presque partout il y a une part. Une industrie de transformation du pétrole peut permettre à certains États de se démarquer. Par exemple, la Californie se situe en tête de liste des États (au septième rang) en raison de ses grandes raffineries ; les cinq installations les plus émettrices de gaz à effet de serre de l’État sont des raffineries appartenant à Marathon Petroleum, Chevron, Valero et PBF Energy, même si le secteur électrique dans son ensemble est responsable de davantage d’émissions de gaz à effet de serre en Californie.

Nous pensons que les listes d’État sont particulièrement importantes en cette époque de diminution de la capacité d’information locale. C’est le type d’enquête que les sources d’information locales pourraient mener dans l’intérêt public.

Outre le classement des impacts absolus, nous examinons également la part des personnes de couleur vivant à proximité des installations émettrices de pollution des entreprises. À première vue, il peut sembler étrange de s’intéresser aux populations locales alors que les émissions de gaz à effet de serre constituent un problème mondial, mais presque toutes les émissions de gaz à effet de serre que nous examinons proviennent de la combustion et sont donc associées à l’émission de polluants locaux. Ces polluants locaux qui accompagnent les gaz à effet de serre sont appelés copolluants, notamment les oxydes de soufre, les oxydes d’azote et certaines matières, ainsi qu’une multitude de substances toxiques. Outre la Puerto Rico Electric Power Authority, certaines entreprises parmi les 100 principaux émetteurs de gaz à effet de serre qui comptent une proportion particulièrement élevée de personnes de couleur (personnes classées comme « minorités » dans cette étude) vivant à proximité de leurs installations sont l’entreprise chimique LyondellBasell (72 sur la liste globale des émissions de gaz à effet de serre, avec des personnes de couleur représentant plus de 75 pour cent de la population dans un rayon de 16 kilomètres autour de leurs usines) et BP (50 au total, avec des personnes de couleur représentant plus de 75 pour cent de la population). à proximité de leurs installations). Marathon Petroleum (14e au total) et Valero Energy (19e au total) sont d’autres grands émetteurs, les personnes de couleur représentant plus de 70 % de la population à proximité de leurs installations. Quarante et une des entreprises figurant dans le top 100 ont leurs émissions à proximité de populations composées à plus de 50 % de personnes de couleur. Le pays dans son ensemble compte environ 40 pour cent de personnes de couleur ; 63 des 100 plus grandes entreprises dépassent cette part de leur impact.

Ces copolluants locaux plaident en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour ceux qui pensent que les émissions de gaz à effet de serre constituent un problème pour l’avenir – une vision à courte vue à mon avis, mais les gens sont confrontés à diverses contraintes – les avantages pour la santé de la réduction des copolluants sont locaux et immédiats. Nous verrions moins d’hospitalisations pour asthme, moins de BPCO (maladie pulmonaire obstructive chronique), moins de cas de cancer si nous arrêtions de brûler des combustibles fossiles à proximité des populations vulnérables. Je ne suis pas nécessairement partisan d’accorder une valeur monétaire à la vie et à la santé humaines, mais selon des estimations raisonnables, les avantages pour la santé de la réduction des co-polluants sont à eux seuls aussi importants que les avantages pour le climat. Il existe un potentiel d’amélioration très important de la qualité de l’air que nous respirons tous, avec un bénéfice particulier pour les personnes vulnérables, telles que les enfants, les personnes âgées et les communautés fortement exposées au fardeau de la pollution cumulative.

La pollution climatique n’est-elle pas un problème de justice raciale puisque les communautés de couleur et les groupes marginalisés ressentent de manière disproportionnée les effets de la pollution des entreprises ?

La pollution climatique est une question de justice pour de nombreuses raisons, notamment l’impact disproportionné des copolluants locaux sur les groupes marginalisés, mais aussi parce que la vulnérabilité climatique, par exemple aux événements météorologiques extrêmes, est plus élevée parmi les groupes marginalisés.

L’administration Trump a annulé des milliards de dollars de projets d’énergie propre à l’échelle nationale, cherche à relancer l’industrie du charbon et affirme que l’EPA n’a aucune autorité légale pour réglementer les émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre de ces nouvelles approches gouvernementales en matière de pollution et de changement climatique, quelles incitations les entreprises américaines auraient-elles pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ? En effet, ne faut-il pas s’attendre à une augmentation de la pollution par les gaz à effet de serre des entreprises dans les années à venir ?

Les changements réglementaires actuels et imminents à l’EPA sont profondément troublants.

Un signe d’espoir est que certains États ont adopté des projets de loi sur le Superfonds climatique et que beaucoup d’entre eux envisagent de le faire au niveau national. Ces projets de loi obligeraient les entreprises responsables du changement climatique à répondre des coûts d’adaptation, de remédiation et de reprise après sinistre. Les projets de loi sont calqués sur la législation du Superfund (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act de 1980) qui visait à la fois à recouvrer les dommages et à financer le nettoyage des effets des déversements de produits toxiques par les entreprises. New York et le Vermont ont adopté des projets de loi, plus ou moins rigoureux, et des lois ont également été introduites dans l’Oregon, la Californie, le Maine, le New Hampshire, le Massachusetts, le Rhode Island, le Connecticut, le New Jersey, le Maryland, l’Illinois, la Virginie et le Tennessee. Les entreprises s’opposent à ces projets de loi du Superfund climatique, et nous devrions nous attendre à assister à des combats controversés dans les années à venir. Mais le point principal est que ces lois – et la possibilité d’une loi fédérale en cas de changement dans le contrôle du gouvernement fédéral – incitent considérablement les entreprises à considérer leur responsabilité future dans leurs décisions concernant les émissions de gaz à effet de serre. Nous pourrions donc assister à des efforts visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, même face à l’hostilité de l’administration actuelle à l’égard de la réglementation des gaz à effet de serre.

Mettre fin au programme de reporting des gaz à effet de serre de l’EPA, qui suit les émissions climatiques des principaux pollueurs depuis 15 ans, constitue une attaque sans équivoque contre le mouvement pour le droit de savoir. Cependant, pensez-vous que l’intention de l’administration Trump de cesser de collecter des données sur les gaz à effet de serre provenant de milliers d’installations à travers les États-Unis aura un impact sur l’activisme environnemental ? Et quel effet en particulier la suppression du programme de reporting des gaz à effet de serre aurait-elle sur les efforts du PERI pour continuer à fournir au public des informations et des analyses précieuses sur la pollution des entreprises américaines ?

Comme vous l’avez indiqué, l’EPA est en train d’éliminer le programme de déclaration des gaz à effet de serre, le programme réglementaire qui met ces données cruciales sur le droit de savoir à la disposition du public. Cet automne, l’EPA a procédé à un « réexamen » du programme qui éliminerait purement et simplement la plupart des exigences de déclaration et suspendrait le reste jusqu’en 2034.

Nous évaluons toujours l’avenir du Greenhouse 100 sans le programme de déclaration des gaz à effet de serre. Le programme de déclaration des gaz à effet de serre s’est avéré extraordinairement précieux car il était obligatoire et uniforme : il donnait un aperçu clair de la pollution par les gaz à effet de serre provenant des installations basées aux États-Unis, et il était difficile de faire un choix judicieux ou de faire du greenwashing. Les problèmes ne disparaissent pas avec la disparition des reportages, bien sûr, et je m’attends à ce que l’activisme environnemental se poursuive. Cela continuera simplement avec moins d’informations, et cet outil important ne sera pas disponible pour l’ensemble des parties prenantes, y compris les investisseurs socialement responsables, les militants environnementaux et communautaires, les régulateurs étatiques et locaux, et même les entreprises elles-mêmes qui cherchent à améliorer leurs opérations et à se comparer aux sociétés de comparaison. C’est un désastre du droit de savoir et cela signifie que nous fonctionnerons tous dans le noir.