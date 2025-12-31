Le taux de chômage atteint son plus haut niveau depuis 4 ans au milieu des attaques de Trump contre les travailleurs

Les données fédérales publiées tardivement mardi montrent que le taux de chômage aux États-Unis a atteint le mois dernier son plus haut niveau en quatre ans alors que l’administration du président Donald Trump poursuit son assaut contre la main-d’œuvre gouvernementale et que les entreprises américaines licencient des travailleurs à un niveau jamais vu depuis des décennies.

Le taux de chômage a atteint 4,6 % en novembre, contre 4,4 % en septembre, selon le rapport du ministère du Travail, dont la publication a été retardée en raison de la récente fermeture du gouvernement.

Les employeurs américains ont créé 64 000 emplois le mois dernier après la perte de 105 000 emplois en octobre, alimentée par les licenciements massifs de travailleurs fédéraux par l’administration Trump. Le secteur manufacturier, que Trump a promis de renforcer avec son régime tarifaire, a supprimé 5 000 emplois en novembre, selon les données fédérales récemment publiées.

Au cours des six derniers mois, les États-Unis n’ont créé en moyenne que 17 000 emplois par mois – un chiffre qui souligne les inquiétudes quant à la fragilité de l’économie de Trump.

« Le rapport sur l’emploi tant attendu d’aujourd’hui confirme ce que nous soupçonnions déjà : l’économie de Trump est au point mort et les travailleurs américains en paient le prix », a déclaré Alex Jacquez, chef des politiques et du plaidoyer chez Groundwork Collaborative. « Loin de déclencher une renaissance du secteur manufacturier, le programme commercial irresponsable de Trump saigne les emplois de la classe ouvrière, oblige à des licenciements et augmente les prix pour les entreprises et les consommateurs. Trump peut se donner un A++++ sur l’économie, mais ces derniers chiffres sur l’emploi font défaut aux familles de travailleurs. »

Une autre tendance notable dans la publication d’aujourd’hui sur l’emploi est le ralentissement progressif de la croissance des salaires nominaux. À mesure que le taux de chômage augmente, les travailleurs ont du mal à trouver un emploi et ont moins de poids pour exiger des salaires plus élevés. Les deux indiquent un ralentissement de l’accessibilité financière pour les travailleurs et leurs familles. – Élise Gould (@elisegould.bsky.social) 2025-12-16T15:17:56.570Z

Les nouveaux chiffres ont été publiés après que Trump a entamé une tournée dans les États du champ de bataille pour tenter de défendre sa politique économique, que les électeurs – y compris beaucoup de membres du président – ​​accusent de plus en plus d’être responsables de la hausse des prix. Les responsables de Trump et de la Maison Blanche ont insisté, malgré les preuves croissantes du contraire, sur le fait que l’économie américaine est plus forte qu’elle ne l’a jamais été.

Julie Su, chercheuse principale à la Century Foundation et ancienne directrice par intérim du ministère du Travail, a déclaré mardi que « depuis des mois, Donald Trump et son administration ont caché des données sur l’économie, laissant les travailleurs et les employeurs dans le noir lorsqu’ils tentent de prendre des décisions critiques en matière d’embauche ».

« Mais vous ne pouvez pas cacher la réalité que tous les Américains connaissent », a déclaré Su. « Une économie dans laquelle les coûts sont trop élevés pour que les gens puissent se permettre les produits de première nécessité et ne parviennent pas non plus à trouver un emploi est une crise économique qui nécessite des changements massifs pour que les travailleurs puissent réellement sortir gagnants. »