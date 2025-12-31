L’attaque de Trump contre le droit de naissance cherche à codifier davantage la suprématie blanche

La Cour suprême a programmé une audience au début de l’année prochaine concernant les contestations historiques de la tentative de l’administration Trump de saper la garantie de longue date de la citoyenneté par le droit de naissance du quatorzième amendement, qui a été promulguée en 1868. L’administration a proposé de supprimer la citoyenneté par le droit de naissance au moyen d’un décret émis le jour de l’investiture, et non par le biais d’un amendement constitutionnel proposé, qui, selon la plupart des chercheurs, est légalement requis.

L’attaque de l’administration contre le droit de naissance du citoyen ancre fermement sa campagne de terreur contre les communautés de migrants dans un cadre suprémaciste blanc, qui étend la militarisation et la politique de subordination raciale de la région frontalière entre les États-Unis et le Mexique à tout le pays.

Aujourd’hui plus que jamais, il est clair que la frontière est présente partout où les communautés d’immigrés sont présentes – partout où nos sœurs et nos frères vivent, travaillent et luttent.

C’est pourquoi des groupes de défense des droits des immigrés comme Witness at the Border ont décidé de lancer notre campagne « Triangle bleu » en réponse à la criminalisation des migrants par l’administration Trump. Cette initiative met en évidence le lien entre la persécution nazie des migrants et des exilés politiques en tant que catégorie distincte – d’abord dans les camps de travaux forcés dans les années 1930 et finalement pendant l’Holocauste – et la logique répressive du ciblage de nos communautés par l’administration Trump à travers des mesures telles que la détention et la déportation massives, la négation des droits d’asile et de refuge protégés au niveau international, la réactivation de la loi sur les ennemis étrangers et de la loi sur l’insurrection, et les abus associés.

Les groupes de défense des droits des immigrés, les défenseurs des droits de l’homme et leurs alliés à travers les États-Unis se mobilisent pour défendre le droit de naissance du citoyen à l’approche de l’examen de ces questions par la Cour suprême. Nous avons organisé dans l’esprit des célébrations ici et dans le monde la Journée internationale des droits de l’homme le 10 décembre et la Journée internationale des migrants le 18 décembre. Pour nous, ce sont des journées de conscience, de solidarité et de résistance, sans frontières, pour la défense du droit universel à la liberté de circulation en quête d’une vie digne.

Notre compréhension et notre défense du droit de citoyenneté s’inscrivent dans ce cadre global de réaffirmation d’une vision plus large et d’un engagement envers l’ensemble des droits reconnus par la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948 et ceux des migrants, des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées à travers le monde. Mais en fin de compte, notre combat est pour un monde sans frontières.

Une attaque contre la citoyenneté du droit de naissance

Le droit constitutionnellement protégé à la citoyenneté, incarné dans ce que l’on appelle la « clause de citoyenneté » du quatorzième amendement, est fondé sur l’abolition de l’esclavage à l’époque de la reconstruction et sur les changements constitutionnels plus larges entrepris à la suite de la guerre civile. Ces mesures visaient à donner un contenu substantiel aux promesses creuses d’égalité des droits affirmées dans la Déclaration d’indépendance et la Déclaration des droits, contredites dans la pratique par les protections constitutionnelles de l’esclavage, de la traite négrière, ainsi que de la surveillance et de la chasse des esclaves fugitifs.

Les amendements constitutionnels adoptés au cours de cette période ont pour la première fois étendu les droits de citoyenneté non seulement aux anciens esclaves noirs, mais également aux «toutes les personnes » (c’est nous qui soulignons) nés sur le sol américain, y compris ceux nés de non-citoyens. Ceci est crucial en termes de notre compréhension du contexte et des origines de la citoyenneté du droit de naissance ; avant l’adoption du quatorzième amendement en 1868, la naturalisation des immigrants en tant que citoyens était limitée par les lois précédentes exclusivement aux « personnes blanches libres » (en fait, les propriétaires fonciers de sexe masculin blanc).

Le but exprès des réformes radicales adoptées pendant la Reconstruction dans les années 1860 et 1870 était de renverser le refus par la Cour suprême des droits de citoyenneté aux Noirs américains, qu’ils soient esclaves ou libres, sur la base de leur race dans le pays. Dred Scott en 1857. Cette décision et ses implications sont devenues un tournant qui a aiguisé les profondes divisions qui ont accéléré les conditions qui ont abouti à la rébellion de John Brown, à la guerre civile elle-même et, finalement, à l’émancipation.

Le Dred Scott l’affaire partage des traits clés avec d’autres décisions de la Cour suprême telles que Plessy c.Ferguson en 1896, qui a confirmé les lois Jim Crow dans le Sud profond conformément à la doctrine « séparés mais égaux », et Korematsu c. États-Unis en 1944, qui affirmait la constitutionnalité des politiques de détention racistes imposées aux personnes d’origine japonaise, dont des dizaines de milliers de citoyens américains, sous couvert de « sécurité nationale » pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ce sont des exemples particulièrement flagrants de décisions de la Cour suprême qui restreignent les droits dans un paysage suprématiste blanc, plutôt que de les étendre. L’affaire en cours concernant la citoyenneté fondée sur le droit de naissance pose aujourd’hui le même genre de défi au tribunal.

Les efforts de l’administration Trump pour annuler les garanties de citoyenneté du droit d’aînesse du 14e amendement comportent des enjeux élevés. Le tribunal d’aujourd’hui, par exemple, devra se confronter à la décision historique de la Cour suprême en 1898 dans l’affaire États-Unis c.Wong Kim Ark, qui confirmait la garantie du quatorzième amendement de la citoyenneté du droit d’aînesse pour un cuisinier chinois né à San Francisco qui s’était vu refuser l’entrée aux États-Unis à la suite de l’adoption d’une série de lois ciblant les immigrants chinois.

Le décret de Trump cherche à refuser les droits de citoyenneté à tout enfant né aux États-Unis d’une mère qui est ici sans papiers ou qui n’est présente que temporairement dans le pays, et dont le père n’est pas un citoyen américain ou un résident permanent légal (par exemple, les migrants titulaires d’un visa d’étudiant ou de travail). L’ordonnance ordonne aux agences fédérales de cesser de délivrer des papiers de citoyenneté à ces enfants. Le Centre Brennan suggère que cela signifie probablement que les enfants recevraient toujours des certificats de naissance, mais ceux-ci ne serviraient pas de preuve de citoyenneté.

Bien que l’ordonnance de Trump ait jusqu’à présent été bloquée devant les tribunaux – et doit encore passer par la Cour suprême – on peut déjà voir comment cela pourrait se produire dans les États et les localités où les fonctionnaires pourraient se considérer habilités à refuser de délivrer ou de faciliter le traitement de documents ou d’avantages officiels pour des motifs discrétionnaires, en fonction de leur interprétation, compréhension ou perception du statut d’immigration des parents demandant ce type de documents vitaux. L’organisation communautaire agressive et les actions en justice pour résister aux empiétements sur le droit de citoyenneté ont été cruciales pour résister à des abus de ce type.

La stratégie anti-immigration de Trump 2.0

L’initiative de l’administration Trump visant à annuler et à restreindre les droits existants à la citoyenneté vise à perpétuer les effets démographiques de la militarisation globale de Trump 2.0 et de la normalisation d’un recadrage ouvertement suprémaciste blanc de la politique d’immigration et des frontières.

Le résultat escompté est une sorte d’exclusion civique extrême imposée à des communautés d’immigrés racialement et ethniquement ciblées, surveillées et subordonnées, reléguées à une sorte de statut permanent de seconde classe ou «mort sociale» envisagé pour les Noirs américains dans la décision de la majorité en Dred Scott. C’est également ce que la Cour suprême a cherché à éviter par sa décision étroite dans l’affaire Plyler c.Doe en 1982, qui a affirmé le droit constitutionnel des enfants immigrés sans papiers à une éducation publique gratuite, que l’administration Trump a également cherché à saper.

L’objectif politique et idéologique sous-jacent est de combiner les pratiques actuelles de détention et de déportation massives ciblées sur des critères raciaux et ethniques, telles que les raids que nous avons vus dans les rues des villes à travers le pays, avec une ingénierie raciale et ethnique visant à limiter qui a droit à la citoyenneté, au vote et à la représentation, et finalement à « l’appartenance sociale » au sens le plus large. Trump a normalisé le type de militarisation du contrôle de l’immigration qui a longtemps été accepté comme une pratique standard dans la région frontalière entre les États-Unis et le Mexique, en étendant la frontière avec la patrouille frontalière et ses violences et abus historiques et enracinés dans tout le pays. L’administration a en outre associé ces mesures à une série convergente de mesures visant à restreindre les droits des résidents permanents (non-citoyens titulaires d’une carte verte, personnes titulaires de visas d’étudiant et de travail, etc.), ainsi que des réfugiés et des demandeurs d’asile.

Les politiques et pratiques de détention et d’expulsion massives de l’administration Trump font écho aux abus passés tout en normalisant de nouvelles formes de persécution, de cruauté et de terreur contre les familles, les communautés et les pays d’origine des migrants. Ces mesures constituent une composante essentielle de la trame globale de la version de MAGA de l’autoritarisme néo-fasciste (ou « fascisme tardif ») qui a miné l’État de droit aux États-Unis, motivé par le militarisme, le nationalisme et un prétendu « populisme » fondé sur le racisme, la haine et la xénophobie.

Leurs expressions concrètes incluent la prolifération de camps de détention militarisés et inhumains caractérisés par des conditions équivalentes à la torture dans des contextes tels que les Everglades (« Alligator Alcatraz »), Fort Bliss (« Camp East Montana ») et au-delà des frontières américaines dans des contextes tels que Guantánamo Bay, sur le territoire national cubain illégalement occupé.

Cet archipel global de terreur trumpienne comprend également des schémas systématiques et récurrents de disparitions forcées et de torture à travers des expulsions vers des pays tiers vers des contextes tels que le CECOT au Salvador et une complicité dans la persécution et la terreur contre les migrants dans des contextes allant du Mexique, du Panama, du Costa Rica et du Pérou à l’Eswatini, à Djibouti, au Soudan du Sud, au Rwanda et au Ghana, ainsi que le ciblage raciste et la punition collective des migrants et des communautés afghans, somaliens et haïtiens et de leurs pays d’origine.

Cette surveillance de l’immigration est le revers de la médaille de l’interventionnisme impérialiste ravivé qui s’est répandu dans des contextes tels que les frappes aériennes illégales sur des bateaux dans les Caraïbes et le Pacifique, les menaces potentiellement imminentes d’intervention contre le Venezuela et la Colombie et l’intervention américaine en cours dans les élections honduriennes.

Il s’agit d’un moment historique qui partage d’importantes dimensions politiques, éthiques et spirituelles avec les époques précédentes où les formes illégitimes de pouvoir devaient être contestées par des personnes de bonne volonté en tant que devoir de citoyenneté collective et consciencieuse à l’échelle locale, nationale et mondiale.

Aujourd’hui, nous devons être aux côtés des immigrants partout, aux États-Unis et au-delà, sans murs, dans l’esprit du mouvement abolitionniste des années 1850 et des mouvements pour les droits civiques et anti-guerre des années 1960 et de leurs successeurs. Cela fait partie des luttes communautaires nécessaires à ce qui équivaut à une « troisième reconstruction » dans la tradition de la « démocratie abolitionniste », y compris l’abolition de l’ICE, de la patrouille frontalière et, à terme, des frontières elles-mêmes – dans le cadre d’une configuration révolutionnaire des États-nations existants à travers le monde.