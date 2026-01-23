La première vente américaine de pétrole vénézuélien saisi revient à la société Trump Megadonor

La première vente américaine de pétrole vénézuélien depuis que l’administration Trump a attaqué illégalement ce pays d’Amérique du Sud au début du mois a été réalisée par l’entreprise d’un négociant qui a fait don de millions de dollars à la campagne 2024 du président Donald Trump.

La vente d’environ 250 millions de dollars de brut vénézuélien est revenue à Vitol, une société de négoce d’énergie et de matières premières basée à Genève dont la branche américaine a son siège à Houston. Le Temps Financier a rapporté à la fin de la semaine dernière que John Addison, un trader senior chez Vitol, avait été impliqué dans les efforts de son entreprise pour conclure l’accord.

Addison, qui a assisté récemment à une réunion à la Maison Blanche avec d’autres hauts dirigeants du secteur pétrolier, a fait don d’un total de 6 millions de dollars à la campagne présidentielle de Trump en 2024 via plusieurs super PAC, dont 5 millions de dollars à MAGA Inc.

« Addison a promis à Trump lors de l’événement (à la Maison Blanche) que Vitol obtiendrait le meilleur prix possible pour le pétrole vénézuélien pour les États-Unis, ‘afin que l’influence que vous avez sur les Vénézuéliens vous garantisse d’obtenir ce que vous voulez' », selon le Temps Financier.

Le sénateur américain Chris Murphy (Démocrate du Connecticut) a souligné sur les réseaux sociaux que Vitol avait des « antécédents criminels de corruption de gouvernements étrangers » et a qualifié l’accord pétrolier vénézuélien de « fondamentalement corrompu ».

« Trump a pris le pétrole du Venezuela sous la menace d’une arme et l’a donné à l’un de ses plus grands donateurs de campagne », a écrit Murphy. «Vitol a dû acheter l’accès à Trump, car dans des circonstances normales, ils ne pourraient pas obtenir un tel accord.»

Vitol est l’une des nombreuses sociétés bien placées pour récolter des bénéfices exceptionnels grâce à l’assaut de l’administration Trump contre le Venezuela, à l’enlèvement de son président et aux efforts visant à saisir et à contrôler indéfiniment les vastes réserves de pétrole du pays.

Comme le Washington Post rapporté ce week-end :

La société Elliott Investment Management du milliardaire de hedge funds Paul Singer est en train depuis des années d’acquérir des actifs vénézuéliens en difficulté aux États-Unis et est sur le point de les posséder. Après avoir obtenu l’approbation réglementaire et légale finale, l’entreprise peut les utiliser pour réaliser un profit considérable en transformant le pétrole vénézuélien nouvellement disponible en essence. La société qui serait rachetée par une filiale d’Elliott est Citgo, la société de raffinage basée à Houston et détenue par la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne Petróleos de Venezuela (PDVSA). Citgo possède des raffineries dans l’Illinois, en Louisiane et au Texas qui sont bien placées pour tirer profit des millions de barils de pétrole vénézuélien qui, selon Trump, seront acheminés vers les raffineries américaines, car il s’agit d’un mélange de brut particulièrement lourd et difficile à traiter. Seules certaines raffineries, comme celles de Citgo, sont équipées pour le traiter.

Les revenus de la vente américaine du pétrole vénézuélien sont cachés au Qatar – un arrangement qui, selon les critiques, ouvre la porte à une corruption accrue.

« Après avoir frappé illégalement et de manière anticonstitutionnelle le Venezuela, Trump vend désormais du pétrole vénézuélien par l’intermédiaire d’un donateur de campagne et canalise les bénéfices vers un compte offshore au Qatar – créant ainsi une potentielle caisse noire sans responsabilité, sans surveillance ni garde-fous pour Trump et ses alliés », a écrit dimanche soir le sénateur américain Cory Booker (Démocrate du New Jersey). «Ses abus de pouvoir continus ne servent ni le peuple vénézuélien ni le peuple américain – et cela ne réduit certainement pas les coûts pour les Américains.»

« Cet outrage », a ajouté Booker, « est encore un autre exemple de sa corruption incontrôlée alors qu’il ignore à nouveau les lois et enrichit ses amis, ses donateurs et lui-même. »