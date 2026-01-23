L’administrateur de Trump aurait utilisé un jet privé israélien pour expulser des Palestiniens

L’administration Trump a affrété cette semaine un jet privé appartenant à un homme d’affaires israélo-américain pour expulser huit Palestiniens vers la Cisjordanie occupée, selon un nouveau rapport.

Les Palestiniens ont été emmenés à bord d’un Gulfstream IV appartenant à un partenaire immobilier du président Donald Trump, Haaretz rapports, et remis aux responsables du service pénitentiaire israélien par les forces de l’ordre américaines. Les responsables israéliens les ont ensuite transportés jusqu’à un point de contrôle près d’une colonie illégale en Cisjordanie occupée, où ils ont été libérés.

Le média israélien affirme que les images montrent l’un des Palestiniens expulsés sortant de l’avion les mains menottées, tandis que le personnel de sécurité israélien l’attend au bas des marches.

L’affaire a été qualifiée de «très inhabituelle» et son coût est estimé à environ 300 000 dollars, sur la base du coût du marché de l’affrètement d’un jet privé d’environ 15 000 dollars par heure de vol. L’avion aurait décollé de New York et s’est arrêté à deux reprises pour faire le plein, en Irlande et en Bulgarie, avant d’atterrir mercredi à l’aéroport international Ben Gourion d’Israël.

Des sources ont dit Haaretz que l’expulsion vers la Cisjordanie a eu lieu à la demande spéciale des responsables américains auprès des responsables israéliens. Une source a déclaré que la demande avait été honorée après que les responsables israéliens « ont déterminé que les expulsés n’avaient aucune expérience en matière de sécurité ».

Les responsables américains ont affirmé que les Palestiniens se trouvaient illégalement aux États-Unis. Haaretz n’identifie pas ses sources, et l’administration Trump a balayé d’innombrables résidents légaux lors de ses descentes d’immigration.

Le Département de la Sécurité intérieure a ciblé les Palestiniens et les militants pro-palestiniens dans sa vaste répression contre les immigrants. Il tente actuellement d’expulser le militant palestinien Mahmoud Khalil vers l’Algérie et a déjà tenté de cibler d’autres défenseurs de la Palestine en révoquant des visas et en prenant d’autres mesures. De nombreux groupes pro-israéliens ont également contribué à la campagne du gouvernement contre les militants pro-palestiniens.

L’identité du propriétaire de l’avion n’est pas claire. Cependant, des rapports ont déjà révélé que l’administration Trump avait utilisé un avion appartenant à des Israéliens pour expulser des immigrants.

Zétéo a rapporté en octobre qu’un avion Gulfstream IV appartenant à une famille milliardaire israélo-américaine ayant des liens étroits avec le président Donald Trump semblait avoir été utilisé pour transporter 10 immigrants de la Louisiane vers Eswatini, un petit pays d’Afrique australe. L’avion appartient à Michael Dezer et à sa famille via une société écran, a rapporté le média ; les Dezer et leur entreprise familiale, Dezer Development, entretiennent des liens de longue date avec Trump, l’aidant à développer l’idée de propriétés de marque Trump en Floride dans les années 1990.

Les analystes ont aligné les données de vol accessibles au public d’un avion décollant d’Alexandria, en Louisiane, où se trouvent de nombreux centres de détention de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), et atterrissant à Eswatini, avec les rapports sur le pays accueillant des expulsés. À l’époque, le gouvernement du pays avait confirmé qu’il recevait les déportés et les maintiendrait en détention jusqu’à ce qu’ils puissent être ramenés dans leur pays d’origine.

Human Rights Watch a découvert que le pays avait conclu un accord avec les États-Unis pour accueillir jusqu’à 160 personnes en échange de 5,1 millions de dollars.