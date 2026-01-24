Un rapport révèle que les travailleurs sont moins en sécurité après la première année de mandat de Trump

Un an après le deuxième mandat du président Donald Trump à la Maison Blanche, les défenseurs des droits des travailleurs tirent la sonnette d’alarme sur l’érosion des lois sur la sécurité au travail.

Un récent rapport publié par Good Jobs First, un centre de ressources politiques national qui promeut la responsabilité des entreprises et des gouvernements, révèle que sous la deuxième administration Trump, il y a eu une baisse significative de l’application par le gouvernement fédéral des réglementations en matière de salaires et de sécurité sur le lieu de travail. En termes simples, sous Trump, on fait beaucoup moins pour protéger les travailleurs au travail.

Entre 2009 et 2024, le rapport révèle que l’application de la législation fédérale du travail est restée constante, avec une moyenne annuelle de 385 millions de dollars collectés en restitutions, dommages et sanctions civiles. Mais depuis que Trump a pris ses fonctions en 2025, l’application des mesures sur le lieu de travail par la Division fédérale des salaires et des heures (WHD) et l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) du ministère du Travail des États-Unis n’a collecté que 130 millions de dollars en pénalités combinées de salaires, d’heures et de sécurité, soit une baisse de 66 % par rapport aux années précédentes.

Le rapport révèle qu’au cours des neuf premiers mois de 2025, la WHD a imposé moins de sanctions que n’importe quelle année depuis 2009, soit une diminution de 83 % des sanctions moyennes. Les cas de vol de salaire ont également diminué de 97 % au cours de la même période, tandis que les sanctions en matière de santé et de sécurité au travail ont diminué de 47 %. Dans l’ensemble, la baisse des sanctions a coïncidé avec une baisse de 35 % des affaires d’exécution. L’OSHA, en particulier, a constaté une réduction de 45 % des sanctions imposées pour les violations de la santé et de la sécurité au travail par rapport aux administrations précédentes.

Il y a également eu d’importantes réductions fédérales dans les agences d’application comme l’OSHA, ce qui expose sans aucun doute davantage de travailleurs à des risques de blessures ou de décès. Depuis sa création en 1971, l’OSHA a évité la mort de plus de 712 000 travailleurs, réduisant ainsi de près des deux tiers les décès sur les chantiers. Pourtant, les lieux de travail sont loin d’être sûrs, avec environ 140 000 travailleurs tués chaque année au travail dans tout le pays. L’affaiblissement des lois sur la sécurité au travail rend non seulement les lieux de travail moins sûrs, mais il s’est avéré qu’il expose de manière disproportionnée les travailleurs immigrés à un risque de mort.

Siobhan Standaert, analyste de recherche et auteur du rapport Good Jobs First, affirme le risque auquel les travailleurs immigrés sont indûment confrontés en raison de la réduction des contrôles fédéraux en matière de travail et de l’augmentation des contrôles en matière d’immigration.

« Cela est particulièrement inquiétant pour les travailleurs immigrés qui peuvent avoir peur de parler de lieux de travail dangereux en raison de représailles et qui ont encore plus besoin de protection », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Surtout lorsqu’on y ajoute les mesures d’immigration plus agressives et plus ciblées mises en place par l’ICE au cours de l’année dernière. »

Le déclin des réglementations d’application des réglementations sur le lieu de travail fait suite à l’annonce du 1er juillet par le Département du Travail des États-Unis (DOL) selon laquelle il déréglementerait 63 règles « coûteuses et lourdes » sur le lieu de travail dans le cadre de sa conformité au décret de Trump intitulé « Libérer la prospérité par la déréglementation ».

Parmi les règles qui risquent d’être déréglementées figure la proposition de l’OSHA visant à modifier le journal OSHA 300, qui suit les blessures et les maladies liées au travail sur les chantiers. Une fois modifié, les employeurs n’auraient plus besoin d’enregistrer les blessures musculo-squelettiques liées au travail, telles que les fractures osseuses. L’OSHA prévoit également de ne plus citer les employeurs pour les dangers courants dans les emplois à haut risque.

Les propositions budgétaires de l’administration Trump menacent de réduire davantage la capacité de l’OSHA à faire respecter les normes de sécurité sur le lieu de travail. Les coupes proposées par l’OSHA réduiraient le financement de l’agence de 632,3 millions de dollars en 2025 à 582,4 millions de dollars en 2026. Parmi les coupes figurerait l’élimination d’environ 223 postes d’inspecteurs de l’OSHA, ce qui entraînerait inévitablement une diminution des inspections des lieux de travail.

Outre les coupes budgétaires de l’OSHA, l’administration Trump a également réduit le budget de l’Institut national pour la sécurité et la santé au travail (NIOSH) en juin. Le NIOSH, qui finance et développe des outils de recherche et de formation qui soutiennent les lois sur la santé et la sécurité au travail appliquées par l’OSHA, a vu son effectif passer de près de 1 400 employés à moins de 150.

Ce ne sont pas seulement les coupes budgétaires qui ont eu un impact sur la protection des travailleurs. Pendant la majeure partie de la première année de mandat de Trump, le National Labor Relations Board (NLRB) est resté largement inefficace lorsque le président a quitté l’agence fédérale sans le quorum requis pour statuer sur les pratiques déloyales de travail et les élections syndicales. Le NLRB a besoin d’un minimum de trois membres pour prendre des décisions. Sans quorum, l’agence s’est retrouvée submergée par un arriéré croissant, laissant les travailleurs attendre près d’un an pour que leur cas soit résolu.

L’OSHA n’a pas répondu à DocumentéLes multiples demandes de commentaires.

Au niveau local, le Comité de New York pour la sécurité et la santé au travail (NYCOSH), une coalition de travailleurs, de syndicats, de militants des droits des travailleurs et de professionnels de la santé, affirme que, parce que les coupes budgétaires exposeront les travailleurs de la ville à des risques, ils appellent les municipalités et l’État à étendre les protections.

« Nous assistons au démantèlement des protections qui ont mis des décennies à être mises en place par le mouvement syndical », a déclaré Charlene Obernauer, directrice exécutive de NYCOSH. « Moins d’inspections, des sanctions plus faibles et la proposition d’élimination de normes de sécurité critiques signifient qu’un plus grand nombre de travailleurs seront blessés ou tués au travail. »

Ligia Guallpa, directrice exécutive du Workers’ Justice Project, un centre de travailleurs qui organise les travailleurs immigrés, affirme que les coupes budgétaires de Trump ont eu un effet dissuasif sur les communautés immigrées.

« Ce à quoi nous assistons à l’échelle nationale, c’est un démantèlement délibéré des protections des travailleurs et une escalade des attaques contre les communautés d’immigrés qui ont créé une peur et une incertitude réelles quant à l’application des lois du travail », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Sur le terrain, Garvey Barrett, un bagagiste jamaïcain de 68 ans d’Alliance Ground International à l’aéroport de LaGuardia, qui a été suspendu après avoir prétendument demandé de l’eau pendant l’une des journées les plus chaudes de l’année, attend depuis des mois que le NLRB se prononce sur son cas. Le syndicat de Barrett, 32BJ SEIU, affirme que sans aide, les travailleurs comme Barrett sont vulnérables.

« Alors que Garvey et ses collègues ont commencé à parler de leurs conditions de travail, ils se sont tournés vers cet organisme fédéral comme recours pour protéger leurs droits, mais sous l’administration Trump, le NLRB est devenu effectivement inutile au cours de l’année écoulée, sans quorum », a déclaré Rob Hill, directeur des aéroports du 32BJ SEIU, dans un communiqué. « Cela encourage les mauvais acteurs et met en péril les travailleurs aéroportuaires essentiels comme Garvey. »

