Des milliers d’habitants du Minnesota participent à une grève générale contre l’ICE

Le vendredi 23 janvier, des milliers de manifestants, des dizaines d’organisations à but non lucratif et de syndicats, ainsi que des centaines d’entreprises participeront à une grève générale au Minnesota, exigeant que les agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) quittent l’État après que l’agence ait fait des ravages dans les villes jumelles.

Les organisateurs de la grève « ICE Out of Minnesota » encouragent les résidents à rester à la maison après leur travail et/ou leurs études. Ils encouragent également les participants à s’abstenir de se livrer à des activités économiques, telles que faire du shopping.

« Il est temps de suspendre l’ordre normal des affaires pour exiger la cessation immédiate des actions de l’ICE dans le Minnesota, la responsabilisation des agents fédéraux qui ont causé des pertes de vies et des abus aux résidents du Minnesota et appeler le Congrès à intervenir immédiatement », déclare le site Internet ICEOutNowMN.com.

VENDREDI : Le Minnesota tient tête à l’ICE avec une journée d’action morale et de réflexion non-violente à l’échelle de l’État. MN s’éloignera du travail, de l’école et du shopping pour se concentrer sur la communauté, la conscience et l’action collective. De plus, il y a une marche et un rassemblement pacifiques au centre-ville de Minneapolis : www.iceoutnowmn.com — Indivisible ❌👑 (@indivisible.org) 2026-01-21T00:00:02.000Z

Les grévistes ont quatre revendications :

Pour que l’ICE et les autres agences d’immigration quittent immédiatement le Minnesota ;

Pour la responsabilité juridique de l’officier qui a abattu Renee Nicole Good, une résidente de Minneapolis ;

Pour qu’il n’y ait plus de financement fédéral pour l’ICE et pour une enquête sur les « violations humaines et constitutionnelles des Américains et de nos voisins » par l’agence ;

Et pour que le Minnesota et les entreprises nationales de l’État « deviennent des entreprises du 4e amendement », ce qui signifie qu’elles « cesseront leurs relations économiques avec l’ICE et refuseront l’entrée sur l’ICE ou l’utilisation de leurs propriétés comme terrains de transit ».

Les organisateurs prévoient également une marche massive dans le centre-ville de Minneapolis à 14 heures, heure locale. Un rassemblement au Target Center est prévu à 15 heures.

Ces événements auront lieu alors que les températures de refroidissement éolien dans les villes jumelles atteindront près de -20 degrés Fahrenheit. Les organisateurs appellent les manifestants à faire attention à la météo.

« Nous sommes un État du Nord, et nous sommes construits pour le froid, et nous allons nous présenter, mais les gens vont devoir prêter attention non seulement à la marche, mais aussi à ce que les gens font, aux histoires individuelles de solidarité que les gens vont faire », a déclaré Chelsie Glaubitz Gabiou, présidente de la Fédération régionale du travail du Minnesota, AFL-CIO, s’adressant à Le gardien concernant les températures.

« Nous marcherons sous zéro degré lors de l’une des journées les plus froides du Minnesota. … Nous demandons aux gens de marcher », a déclaré Emilia González Avalos d’UNIDOS Minnesota. « Nous demandons aux gens de boycotter aujourd’hui. Nous demandons aux gens de se former pour devenir observateurs juridiques. »

23 janvier. ICE Hors MN !! – marciahoward38thstreet (@marciaxtrois.bsky.social) 2026-01-21T04:05:34.289Z

Malgré des conditions météorologiques difficiles, les organisateurs affirment que la grève générale est nécessaire face aux agents de l’ICE qui terrorisent les communautés immigrées et brutalisent les habitants de l’État.

« Nous ne sommes pas des gens puissants. Nous ne sommes pas riches. Nous n’avons pas accès aux personnes au pouvoir, mais ce que nous avons, c’est notre force de travail », a déclaré Kieran Knutson, président de la section locale 7250 des Communication Workers of America. Zétéo. « Il s’agit d’une tentative d’essayer d’utiliser le pouvoir dont nous disposons pour faire savoir à Trump et au gouvernement fédéral qu’il existe un antagonisme généralisé à l’égard de sa campagne de terreur raciste, et pour faire savoir aux PDG et aux entreprises du Minnesota que s’ils continuent à se taire ou à soutenir cela… ils devront en payer le prix. »

Il existe plusieurs exemples d’agents de l’ICE violant les droits des personnes au Minnesota, notamment, mais sans s’y limiter :

Des agents de l’ICE sont entrés par effraction au domicile d’un Américain Hmong, citoyen américain, sans présenter de mandat d’arrêt et l’ont forcé, sous la menace d’une arme, à sortir par temps froid, vêtu uniquement de sous-vêtements, après quoi il a été détenu pendant plusieurs heures ;

Des agents d’immigration ont arrêté un garçon de 5 ans et son père, utilisant le garçon comme « appât » pour appréhender les membres de sa famille, après que le garçon soit rentré de l’école maternelle ;

ICE a lancé des gaz lacrymogènes et bombardé une famille de huit personnes dans leur voiture alors qu’ils rentraient chez eux après un entraînement de basket-ball, ce qui a fait perdre temporairement connaissance à leur bébé de 6 mois et a nécessité la RCR pour recommencer à respirer ;

Et un agent de l’ICE a tiré et tué Renee Nicole Good dans un quartier de Minneapolis alors qu’elle tentait d’écarter sa voiture.

Près de 700 entreprises de l’État ont accepté de fermer leurs portes pour la journée en solidarité avec la grève. De nombreuses entreprises restées ouvertes se sont engagées à reverser les bénéfices de la journée à des groupes de défense des droits des immigrés ou à servir de lieu où les organisateurs peuvent se réunir pour d’autres actions.

Pendant ce temps, des événements similaires se déroulent à travers le pays dans une démonstration d’unité contre les politiques d’immigration draconiennes de l’administration Trump. (Une liste consultable de ces événements est disponible ici.)

Gemima Cadet, une professionnelle de la santé mentale communautaire et militante des droits des immigrants basée en Floride, a applaudi les habitants du Minnesota pour leur participation à la grève.

« C’est horrible de voir comment les enfants, les familles et les anciens combattants sont traités comme ils le sont par l’ICE », a poursuivi Cadet, elle-même immigrante d’Haïti. La grève nous rappelle que « même lorsque le système tente de nous faire taire, il existe de bonnes personnes prêtes à dire que nos vies, notre travail et notre dignité valent la peine d’être défendus », a-t-elle déclaré.

Les manifestations publiques de violence perpétrées par les agents fédéraux de l’immigration au Minnesota et ailleurs suscitent également l’attention internationale. Vendredi, le chef des droits de l’homme des Nations Unies, Volker Türk, a condamné les violations des droits de l’homme commises par l’administration Trump à travers les États-Unis.

« Des individus sont surveillés et détenus, parfois violemment, notamment dans les hôpitaux, les églises, les mosquées, les palais de justice, les marchés, les écoles et même à leur domicile, souvent uniquement sur la simple suspicion d’être des migrants sans papiers », a déclaré Türk dans un communiqué. « Des enfants manquent leurs rendez-vous à l’école et en pédiatrie, de peur de ne jamais revoir leurs parents. Ceux qui osent s’exprimer ou protester pacifiquement contre les raids violents de l’immigration sont vilipendés et menacés par les autorités, et parfois eux-mêmes soumis à des violences arbitraires. »

« J’appelle les dirigeants à tous les niveaux aux États-Unis à mettre un terme à l’utilisation de tactiques de boucs émissaires qui cherchent à distraire et à diviser, et qui augmentent l’exposition des migrants et des réfugiés à l’hostilité et aux abus xénophobes. … J’appelle l’administration à mettre fin aux pratiques qui déchirent les familles », a poursuivi Türk, ajoutant que « les États-Unis ont l’obligation de se conformer au droit international des droits de l’homme et au droit international des réfugiés ».