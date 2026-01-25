La Réserve fédérale de New York a donné à Wall Street plus de 420 milliards de dollars au cours des 7 derniers mois

La Réserve fédérale a discrètement distribué près d’un demi-billion de dollars à Wall Street, sans aucune condition, au cours des derniers mois, par le biais d’un obscur programme financier gouvernemental destiné aux banques qui ont du mal à effectuer des paiements en espèces.

Ces injections de liquidités pourraient signaler une instabilité dans le secteur financier au sens large – et surviennent alors que la banque centrale est assiégée par des turbulences potentielles sur les marchés suite au lancement par l’administration Trump d’une enquête criminelle contre le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.

La Réserve fédérale de New York, une branche régionale de la plus grande banque centrale qui s’efforce de maintenir la stabilité financière du pays, a lancé la nouvelle année en injectant près de 97 milliards de dollars dans le secteur bancaire depuis le 31 décembre 2025.

Cette décision est la dernière d’une série de transferts monétaires majeurs que la Réserve fédérale de New York a récemment apportés à Wall Street.

Les injections ont commencé par un transfert de 11 milliards de dollars le 30 juin. En octobre, les transferts sont devenus beaucoup plus fréquents, culminant avec une injection massive de 50 milliards de dollars à Halloween, comme l’a rapporté pour la première fois un média d’investigation. DCRapport. Au total, après avoir distribué peu ou pas d’argent depuis juillet 2020, la Réserve fédérale de New York a transféré plus de 420 milliards de dollars à Wall Street au cours des sept derniers mois – un montant record issu du programme.

À titre de comparaison, cette somme forfaitaire équivaut presque à l’argent que le Congrès a voté pour renflouer les banques pendant la crise financière de 2008 dans le cadre du Troubled Asset Relief Program.

Face au déluge, la banque centrale a encouragé Wall Street à recourir à ce programme et a levé le plafond de 500 milliards de dollars sur de telles transactions, ce qui signifie qu’il n’y a aucune limite au montant que les banques peuvent emprunter pour répondre à leurs besoins de liquidités.

Toutes ces injections de liquidités – émises par l’intermédiaire d’une division obscure et récemment restructurée de la branche de la Réserve fédérale de New York – représentent l’un des plus importants plans de sauvetage en espèces depuis que la pandémie de COVID-19 a provoqué une onde de choc sur les marchés financiers en 2020.

Les experts estiment que cette hausse des prêts de la Réserve fédérale pourrait indiquer que les banques ne disposent pas des liquidités nécessaires pour effectuer des paiements et accorder des prêts. Mais les circonstances à l’origine de ces transactions – et si elles signifient une crise financière plus large – restent inconnues. On ne sait pas, par exemple, quelles banques ont reçu les fonds, puisque ces informations sont gardées secrètes pendant deux ans pour contribuer à protéger la réputation des institutions.

« Sans plus d’informations, il est impossible de dire s’il s’agit d’une bonne ou d’une mauvaise affaire (que) les régulateurs incitent les banques à utiliser des facilités de liquidité ou… si le système financier est sous tension », a déclaré Todd Phillips, ancien avocat principal de la Financial Deposit Insurance Corporation, une agence fédérale qui supervise le secteur bancaire.

Dans un email envoyé à Le levier après publication, La Réserve fédérale de New York a déclaré que ces injections massives étaient des activités de routine et a contesté l’idée selon laquelle elles pourraient indiquer des perturbations imminentes du marché.

« (Ils) sont des prêts temporaires à court terme destinés à aider aux opérations de financement… ils constituent un outil de fonctionnement du marché, principalement utilisé pour soutenir la mise en œuvre efficace de la politique monétaire et le contrôle des taux d’intérêt », a écrit un porte-parole de la banque..

« C’est un aléa moral »

Les injections de liquidités visent à fournir des liquidités supplémentaires aux banques qui manquent de liquidités, afin qu’elles puissent continuer à accorder des lignes de crédit au public et aux entreprises.

Ces injections, appelées accords de mise en pension, sont une forme de prêt à court terme dans lequel la Réserve fédérale négocie des espèces en échange d’actifs, généralement des bons du Trésor et des titres adossés à des créances hypothécaires, en garantie des banques. Mais selon les critiques, l’argent finit souvent entre les mains de fonds spéculatifs et d’autres sociétés financières, qui l’utilisent souvent pour faire des paris risqués sur divers titres et produits dérivés qui peuvent s’avérer plus rentables que les prêts ordinaires.

« C’est un signal problématique selon lequel les marchés utilisent la liquidité pour des raisons qui ne font pas partie de l’intention initiale de fournir de la liquidité », a déclaré Phillip Basil, directeur du groupe de défense des consommateurs Better Markets. « C’est là le problème : (les banques) finissent par utiliser (les fonds) uniquement pour des transactions sur les marchés financiers, au lieu de les laisser circuler vers des endroits plus productifs. »

Si les banques font appel aux opérations de rachat de la Réserve fédérale pour couvrir leurs pertes dues à de mauvaises décisions financières, cela pourrait encourager de nouveaux comportements financiers à risque.

« Les sociétés financières ont appris et s’attendent en quelque sorte à ce que chaque fois que quelque chose de grave se produit, la Fed les renfloue… c’est un risque moral », a déclaré Phillips.

Les banques se tournent généralement d’abord vers les marchés privés lorsqu’elles ont besoin de liquidités pour effectuer des remboursements de prêts ou pour accorder des prêts. Mais les taux d’intérêt plus élevés pour les opérations de rachat privées ont récemment conduit à un effondrement du secteur, de sorte que la Réserve fédérale de New York est intervenue et a encouragé les banques à recourir plutôt à son fournisseur interne d’accords de pension, offrant des taux plus avantageux que ceux disponibles sur le marché privé.

Alors que cette pratique n’était auparavant utilisée qu’en cas d’urgence, la banque centrale a transformé en 2021 l’opération en une « facilité de pension permanente » pour accroître ses prêts même en dehors des périodes de crise et « soutenir le bon fonctionnement du marché ».

Historiquement, les banques ont été réticentes à recourir à la Réserve fédérale pour des prêts à court terme, à moins qu’elles ne soient désespérées, car cela peut envoyer un signal au marché indiquant que l’institution est à court de liquidités. Au cours de l’année écoulée, la Réserve fédérale a tenté de briser cette stigmatisation en exhortant les banques à utiliser le système. Les économistes de la Réserve fédérale estiment que cette politique agit comme une soupape de sécurité pour maintenir les taux d’intérêt dans leurs marges cibles.

« Avec la baisse constante du niveau des réserves, nous avons observé des pressions à la hausse sur les taux (de rachat) à certains moments ces derniers mois », a déclaré le président de la Réserve fédérale de New York, John C. Williams, à l’Association des banquiers du New Jersey le 15 décembre. façon. »

Même si les bénéficiaires de ces injections ne sont pas immédiatement divulgués, l’ampleur considérable des récents accords de rachat suggère qu’une ou plusieurs des plus grandes banques du pays sont probablement impliquées.

Analystes financiers écrivant pour DCRapport suggèrent que l’injection massive de liquidités pourrait être un effort pour consolider les milliards de dollars que certaines grandes banques ont perdus à cause de la vente à découvert de métaux précieux. Le prix du produit de base a grimpé à des niveaux historiques grâce en partie à la demande des secteurs de la technologie et de la défense, entraînant des pertes massives pour ceux qui avaient parié que les prix baisseraient.

« Conséquences très négatives »

Le président Donald Trump tente depuis longtemps d’exercer davantage de contrôle sur la Réserve fédérale, un régulateur bancaire indépendant dont le plus haut responsable est nommé par le président et confirmé par le Sénat.

Au cours de sa campagne présidentielle de 2024, Trump a déclaré que le président devrait avoir son mot à dire sur la fixation des taux d’intérêt et d’autres questions économiques. Puis, en mars dernier, après l’entrée en fonction de Trump, le président a commencé à faire publiquement pression sur la Réserve fédérale pour qu’elle abaisse les taux d’intérêt afin de stimuler les emprunts et l’activité économique.

En août, l’administration Trump a accusé la gouverneure de la Réserve fédérale, Lisa Cook, qui contribue à fixer les taux d’intérêt, de fraude hypothécaire et a porté l’affaire devant le ministère de la Justice. Plus tard dans le mois, Trump a tenté de démettre Cook de son poste, mais la Cour suprême lui a permis de rester à son poste au moins jusqu’à ce qu’elle entende les arguments sur la question le 18 janvier.

Aujourd’hui, l’administration Trump a lancé une enquête criminelle contre Powell, le président de la Réserve fédérale qui définit la politique en matière de taux d’intérêt et d’autres questions économiques, pour savoir s’il a menti au Congrès au sujet de la rénovation de son bureau de Washington, DC, d’un coût de 2,5 milliards de dollars.

Dimanche, Powell a publié une déclaration affirmant que l’enquête était probablement une tentative de faire pression sur lui et d’autres hauts responsables de la Réserve fédérale pour qu’ils baissent les taux d’intérêt.

Un certain nombre d’anciens responsables de la Réserve fédérale, dont Alan Greenspan, Ben Bernanke et Janet Yellen, ont qualifié l’enquête de « tentative sans précédent » visant à saper l’indépendance de la Réserve fédérale et ont averti que « c’est ainsi que la politique monétaire est élaborée dans les marchés émergents aux institutions faibles, avec des conséquences très négatives sur l’inflation et le fonctionnement de leurs économies en général ».